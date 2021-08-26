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За члена Комиссии по регулированию азартных игр, подозреваемого в получении $90 тыс. взятки, внесли 5 млн грн залога, - пресс-секретарь ВАКС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За члена Комиссии по регулированию азартных игр, подозреваемого в получении $90 тыс. взятки, внесли 5 млн грн залога, - пресс-секретарь ВАКС

За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении взятки, внесли более 5 миллионов гривен залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесен залог в полном размере. Средства внесены вчера физическим лицом, о чем суд предоставил соответствующую справку", - отметила она.

Чемерис напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи сразу после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.

Как сообщалось,  член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч22 августа подозреваемый в получении взятки был отправлен под арест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
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26.08.2021 11:47
+6
В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
"Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
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26.08.2021 11:48
+4
І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
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26.08.2021 12:05
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Розбийник)
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26.08.2021 11:46 Ответить
І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
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26.08.2021 12:05 Ответить
Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
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26.08.2021 11:47 Ответить
Вніс задаток фізіческое ліцо Баканов?

"Задержанный на взятке и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова."

https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova
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26.08.2021 11:47 Ответить
Та ні, свої кошти ніхто не дасть. Напевне це з общака. Раніше СБ в особі одного "благодійного фонду"як і податкова міліція і ін. мали для таких цілей общак куди вносили певний відсоток від всіх прибутків-хабарів
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26.08.2021 11:53 Ответить
В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
"Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
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26.08.2021 11:48 Ответить
В країні зелений бардак.
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26.08.2021 11:57 Ответить
Игорный бизнес купит любое судебное решение, отмажет любого преступника... Скоро будем жить по законам и понятиями горного бизнеса, курируемого расейской мафией....
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26.08.2021 12:08 Ответить
За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС - Цензор.НЕТ 3754
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26.08.2021 12:19 Ответить
Видно - "цінний кадр".... Якими не "розкидаються"!
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26.08.2021 12:22 Ответить
внесли..., кто бы сомневался, для таких как он и других из его шайки, 5 лимонов, что для меня 5 грн..., обронил и не заметил...
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26.08.2021 12:48 Ответить
На азартные игры, если установить правильные налоги, а это не меньше 75% как это было до их запрещения в 2008 г по инициативе Юлии Тимошенко, никакого регулирования не нужно. Но если на азарные игры устанавливается налоговоая ставка 25% как сейчас, то тогда возитесь с регуляторами, плодите взяточников, всем захочится поиметь такой джекпот за счёт государства.
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26.08.2021 13:02 Ответить
Так швидко? Звичайно, це на заставу для генерала Марченко гроші збирала вся країна.... А на заставу для корупціонера жені самі подільники гроші мають...
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26.08.2021 13:36 Ответить
 
 