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Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко в квалификационном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио установила мировой рекорд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

"Сегодня Украина только просыпается, а мы уже имеем с утра рекорд мира у Лизы Мерешко на предварительных заплывах", - говорится в сообщении в Facebook.

Согласно данным на сайте Паралимпиады, Мерешко проплыла дистанцию за 2 минуты 56,90 секунд, на 0,52 секунды опередив американку Элизабет Маркс.

Как сообщалось, днем ранее Мерешко завоевала золото на дистанции 50 метров вольным стилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралимпиада-2020: украинские спортсмены уже завоевали 8 медалей
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Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров - Цензор.НЕТ 2155
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26.08.2021 12:06 Ответить
это еще золото ...побольше золота ребята ..вот так надо работать шановные народные депутаты Украины ..
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26.08.2021 12:07 Ответить
ВІТАЄМО !!!!! вітаємо!
Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров - Цензор.НЕТ 9803
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26.08.2021 12:10 Ответить
Я скептитично ставлюся до спорту. Але паралімпійці молодці.
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26.08.2021 12:45 Ответить
Не стоит вообще афишировать соревнования паралимпийцев. Ну какие еще рекорды! Какие там золотые медали! Как например, проводить соревнования ампутантов, кто быстрее - у того нет ноги, а у того руки? У одного нет ноги по колено, а у другого по тазобедренный сустав. Отдельно нужно судить спортсменов с ДЦП. Да и там непонятно, у одного может слабовыраженная хорея, а другого всего трясет. Соревнования должны быть закрытыми, для людей главным должно быть внимание, дух поощрения и похвалы. Обеспечить хорошее питание, экскурсии и т.д. Вместо медалей поощрительные призы, цветы.
Никаких чемпионов! Никаких победителей и побежденных! Главным должно быть участие в соревнованиях, а не победа...
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26.08.2021 14:45 Ответить
 
 