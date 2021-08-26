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Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Препараты по программе

Лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

"Доступные лекарства можно получить только по электронному рецепту. Напоминаю, при каких условиях. Пациент выбрал врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, заключив с ним декларацию. Пациент имеет установленный диагноз соответствующего хронического заболевания. Это диабет второго типа, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания. А с первого октября к этой программе прибавится сахарный диабет и несахарный диабет, расстройства психики и поведения, эпилепсия. А также пациент лечится амбулаторно, а не в стационаре", - объяснила она.

По ее словам, врач, с которым пациент заключил декларацию, имеет право выписать электронный рецепт на "Доступные лекарства" в количестве, предусмотренном для трехмесячного курса лечения, учитывая нормы отпуска препарата.

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Автор: Богдан Гуньковський
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дебилы сер Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 7106 зелёные Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 8559
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26.08.2021 12:15 Ответить
Все прораховано.Пенсіонери-смартфони -електронні рецепти. Буде велика економія грошей, які можна буде вкрасти.
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26.08.2021 12:33 Ответить
А причем тут пенсы? Имея на бумажке ID рецепта, пенсионер сможет получить лекарство. Рецепт откроет провизор на своем устройстве.
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26.08.2021 12:56 Ответить
це не для пенсіонерів, це для хворих любого віку. отримати смс можна на самий дешевий телефон..
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26.08.2021 13:02 Ответить
ПЦ вам, пенси.(((
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26.08.2021 12:17 Ответить
 
 