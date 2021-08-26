Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации. Он заявил о желании россиян приватизировать чужое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.
По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.
"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.
Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси".
Пожалуйста, подождите...
Київська Русь це старовинна назва України. До VII - VIII століть на території ******** Руси-України жили слов'янські племена: полян, сіверян, древлян, білих хорватів, дулібів, уличів і тиверців і вони предки українців. У VIII століття н.е. виникає перша слов'янська держава, яка носить назву Київська Русь - давня назва України - Русі. Політичним, торговим і культурним центром його з 882 року до 1132 року є місто Київ. Князь київський Віщий Олег, сказав «Се буди мати градом' Руська». Тобто буде на слов'янській території ******** України -Русі. Ну і ніяк не на території дикого жахливого Залісся - Моксель з його личаковими тубільними угро фінськими племенами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під нібито росіян - руських, але не слов'ян русичів, русинів ....
Київська Русь була одним з найбільш потужних держав свого часу. Розквіту воно досягло в період князювання Ярослава Мудрого. У той час існували потужні питомі слов'янські князівства на території ******** України Русі: Чернігово-Сіверське, Переяславське, Київське, Волинське, Подільське, Галицьке і Туровський князівства і ряд дрібних удільних князівств і тільки вони буквально у всіх стародавніх літописах вказувалися так і були Руссю.-
То что ордынцы захватывали нашу территорию не дает им право, потом называть себя Русью!
Но сущность Московии при этом не изменилась, ее выдают звериный оскал, желание убивать, грабить, оккупировать чужие территории.
все, точка. никаких больше русей и русичек не было.
паРаша, рассея- это выкидыш и продолжение Орды.
На чолі опричного війська був поставлений Салтанкул, а на чолі опричних полків Шейдяков (стократ) і Муртозалей Кайбуловіч (татарський царевич). Вони і формували ці полки. А хто ж був офіцерами в тих полках, так званого «russke» війська, кого нагородили? Список поміщиків, які були поміщені в «Бежецкой і Вотской пятинах» після 1564 року.
Маєтки цим людям роздані були в 1565-1566 рр .:
Новоспечених поміщиків в списку нижче--107, колишніх татарських "мурз", а тепер опричників, вищої категорії дворян! Земське дворянство було на щабель нижче. Угро-фіни в якості рабів (до 1861 р.)
«Зенеяк Алишев, Байбулат Мамышев, Дмитрий Улдесов, Кн. Петр Коурзянов, Леонтий ............
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Кн. Кулубат Черкасский, Кулеш Урманчиев, Кн. Ишим Адосулин, Ногаиш Ахтылев, Мамыш Ододуров, Курбат Уваров, Кн. Коурзян, Баши-мурза Кутлеяров.»
Дещо пізніше на новгородських землях були поміщені: Кн. Бузунак Сабанчеев і його дружина Арасалтан - 1568 р .; Кн. Роман (Ромадан) Амахашуков, Гамді Чімофов, Іслам Алей-мурза Ахметеков, Іслам Гази-мурза Біюк (Ілбіюков), Турчанинов Микола Янів, Іван Єгупов (був Челкан-мурза) - все в 1570 р
(Из книги: «Самоквасов Д.Я. Архивный материал. М., 1909. Т. 1-2.») «документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства.» http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14540-t-2-novootkrytye-dokumenty-pomestno-votchinnyh-uchrezhdeniy-moskovskogo-tsarstva-1909