Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации. Он заявил о желании россиян приватизировать чужое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси".

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