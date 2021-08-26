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Новости Происшествия Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) аэропорт (1494) эвакуация (1750) Кулеба Дмитрий (2620)

Мы не остановим эвакуацию из Афганистана, пока не вывезем всех граждан, кто хотел, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мы не остановим эвакуацию из Афганистана, пока не вывезем всех граждан, кто хотел, - Кулеба

Украина продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезенным. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, нам поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много трудностей, приоритет мы всегда будем предоставлять гражданам Украины", - сказал Кулеба.

Он указал, что около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.

"Сейчас конкретная цифра, сколько у нас граждан в Афганистане - это около 90 лиц. Но это граждане Украины и члены их семей, то есть, например, муж - гражданин Украины, а жена и дети - граждане Афганистана. Но поскольку это семья, мы, безусловно, помогаем им всем оттуда выбраться", - объяснил министр.

Кулеба отметил, что Украина уже вывезла более 250 граждан Украины, членов из семей и иностранцев. "Прямо сейчас мы этим занимаемся, организацией следующего эвакуационного рейса. Украина своих никогда не бросает и не бросит", - заверил руководитель внешнеполитического ведомства.

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В то же время глава МИД указал, что получил новую информацию о том, что ситуация в аэропорту Кабула значительно усложнилась, и некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность.

"Подчеркиваю: все граждане, которые заявили о своем желании быть эвакуированными, находятся на связи с посольством Украины в Таджикистане и получают соответствующую помощь", - сказал Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Зеля не далеко ушел от талибов которые ездили на атракционах и прыгали на батуте, что подтверждает, что ментально он такой же дебил как и они:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1037
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26.08.2021 13:11
+2
эти пафосные заявы...
а сделал бы ты из в аэропорту Кабула??? в том хаосе беззакония при обилии оружия???
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26.08.2021 12:56
+2
конечно есть. для меня, например, уму не постижимо что кто то может голосовать за бубочку. но таких 73% оказалось.
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26.08.2021 12:56
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есть такие, кто не хочет? надо же...
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26.08.2021 12:50 Ответить
конечно есть. для меня, например, уму не постижимо что кто то может голосовать за бубочку. но таких 73% оказалось.
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26.08.2021 12:56 Ответить
Это верно. Но все-же речь о талибане и игиле. Но, видимо, некоторые считают зеленского более невменяемым, чем этих бандюков)
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26.08.2021 13:07 Ответить
Зеля не далеко ушел от талибов которые ездили на атракционах и прыгали на батуте, что подтверждает, что ментально он такой же дебил как и они:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1037
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26.08.2021 13:11 Ответить
вы меня не поняли. для вас непонятно как кто то может хотеть остаться в Афганистане. Я просто привёл пример что если вам или мне что то не укладывается в голове, то не это не значит что в другой не уложится.
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26.08.2021 13:29 Ответить
тоже верно.
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26.08.2021 14:04 Ответить
Ну и как их вывезти, если талибы аэропорт блокировали?
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26.08.2021 12:55 Ответить
или пока не собьют самолет
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26.08.2021 12:56 Ответить
только хотел сказать - кулебе легко кулебать, особенно как тогда - вывезли 8 наших и остальное - прочих(нахаляву? Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4555 )
там наверное летуны перед взлетом и посадкой бутылку всасывают только так и немедленно читают рэп молитву Аллаху)
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26.08.2021 13:02 Ответить
... от тут ты прав!!!))) Не только перед вылетом...но и при посадке!!! Наш второй борт оттуда неделю не мог улететь...экипаж в хлам наверное был!!! Боялся взлетать !!! там вон сколько пьяных американцев на С-17..С-130... Поляки..румыны.. бриты.. даже пьяные новозеландцы вчера прилетели... Похмелиться.)))) Сколько же подобных идиотов вроде Yuriy Smith здесь ошивается!!!???
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26.08.2021 13:14 Ответить
Проще и дешевле так:
Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5396
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26.08.2021 13:13 Ответить
эти пафосные заявы...
а сделал бы ты из в аэропорту Кабула??? в том хаосе беззакония при обилии оружия???
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26.08.2021 12:56 Ответить
Что, беженцев из Афганистана решили принимать без разбора !?

Есть ли среди них террористы - СБУ не проверили. Есть ли там последователи организации Талибан - не известно. Есть ли среди них преступники, исламские экстремисты - не известно.
Будут ли они организовывать здесь ячейки организаций и ставать мишенями Талибан, оппонируя им? Кто эти люди? Какое у них образование? За какие средства будут жить здесь? Давайте может мы своих беженцев Донбасса примем хорошо и обеспечимся?
Афганистан был далёк. Теперь будет близок. (с)
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26.08.2021 12:58 Ответить
Так їх там мільйонів сорок, до себе додому візьмеш?
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26.08.2021 13:01 Ответить
Вроде бы афганцы золотом расплатились, так почему бы и нет.
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26.08.2021 13:01 Ответить
Нам говорили что всего желающих покинуть Афганистан граждан Украины и членов их семей где то 180-190. Совершено уже много рейсов, рассказав о вывезенных в том числе и гражданах Украины. Но число оставшихся ( как не странно не особо меняется) последний раз сообщалось о 85 -90.. Так можно вывозить до второго пришествия.. Или потом начнем выменивать их у талибов через Рашу как наших заложников из ОРДЛО...Вот только на сколько это делается специально.. вопрос.
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26.08.2021 13:03 Ответить
Не вывозить а зарабатывать,каждый рейс который вылетел из Афгана на борту оказывалось не более 5-9 человек украинца да и то по видимому экипаж.
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26.08.2021 13:10 Ответить
А все найемы похоже уже граждане Украины.
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26.08.2021 13:17 Ответить
Кулеба!!! Так украинских самолётов... случайно оказавшихся в Кабуле..уже там нет! Вы уже один раз надули авиакомпанию ** Крила України** , на шару попиарившись вывезя пару сотен людей... Теперь дураков нет. Остаётся только языком трепать и отчаянно врать.... как вы это делали и делаете постоянно!!! А если вы ещё и не оплатите топливо в Омане и Пакистане ..взятое для военного Ил-76 в кредит... то никто и никогда вас туда уже не пустит.
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26.08.2021 13:07 Ответить
Тогда вместе с талибами придется вывозить
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26.08.2021 13:09 Ответить
Еще и война с талибами, мы не вывезем.
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26.08.2021 13:15 Ответить
 
 