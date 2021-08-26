Мы не остановим эвакуацию из Афганистана, пока не вывезем всех граждан, кто хотел, - Кулеба

Украина продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезенным. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, нам поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. Есть много трудностей, приоритет мы всегда будем предоставлять гражданам Украины", - сказал Кулеба.

Он указал, что около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.

"Сейчас конкретная цифра, сколько у нас граждан в Афганистане - это около 90 лиц. Но это граждане Украины и члены их семей, то есть, например, муж - гражданин Украины, а жена и дети - граждане Афганистана. Но поскольку это семья, мы, безусловно, помогаем им всем оттуда выбраться", - объяснил министр.

Кулеба отметил, что Украина уже вывезла более 250 граждан Украины, членов из семей и иностранцев. "Прямо сейчас мы этим занимаемся, организацией следующего эвакуационного рейса. Украина своих никогда не бросает и не бросит", - заверил руководитель внешнеполитического ведомства.

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В то же время глава МИД указал, что получил новую информацию о том, что ситуация в аэропорту Кабула значительно усложнилась, и некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность.

"Подчеркиваю: все граждане, которые заявили о своем желании быть эвакуированными, находятся на связи с посольством Украины в Таджикистане и получают соответствующую помощь", - сказал Кулеба.