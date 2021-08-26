За сутки в Киеве от COVID-19 умерли четыре человека, выявлено 264 новых случая, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 264 больных коронавирусом, четыре человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"264 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Четыре человека умерли. Всего, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5275 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 223 104 ", - сообщил Виталий Кличко.

Так, заболели 139 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 105 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом, а также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 217 человек. Всего коронавирус преодолели 215 246 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, в Деснянском и Шевченковском - по 40 и в Святошинском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.