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Новости Политика Украины
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Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за

Из-за заминирования зала судебных заседаний рассмотрение апелляции на арест экс-министра обороны Игоря Павловского перенесли на 6 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил адвокат Павел Черненко.

По его словам, очередная отсрочка апелляционного заседания свидетельствует о сознательном затягивании процесса.

"Сегодня мы были готовы слушаться даже несмотря на заминирование. Для нас совершенно очевидно, что такое минирование, скорее всего, с подачи ГБР, поскольку только они заинтересованы в затягивании этого процесса. Предварительное судебное заседание с неявкой прокуроров об этом убедительно свидетельствует", - подчеркнул Черненко.

Адвокат убежден, что таким образом ГБР и Офис Генерального прокурора не дают посмотреть очевидно незаконные постановления следственного судьи Соколова.

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"Апелляционная инстанция назначила следующее заседание на 6 сентября, хотя уже 2 сентября истекает срок досудебного расследования, а следовательно, и действие обжалуемого определения. То есть, никакого смысла рассматривать наши апелляционные жалобы 6 сентября нет", — добавил Черненко.

Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним, ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. Его обвинили в поставках военной техники якобы низкого качества.

Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Сначала зеля людей зеленкой обливает, теперь суды "минирует", мде...
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26.08.2021 13:16
+7
"Мину" 10 дней искать будут?
А че так мало?! Уже-б на полгода перенесли или до окончания Клоунской каденции
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26.08.2021 13:17
+5
десять дней разминировать будут ? Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5693

в громадных ТРЦ это делают за один-два часа
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26.08.2021 13:18
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Правила форума Совет форумчан
Сначала зеля людей зеленкой обливает, теперь суды "минирует", мде...
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26.08.2021 13:16 Ответить
А який сектор очолював Хомчак? От гнида Хомчак, а от Муженко герой.
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26.08.2021 13:29 Ответить
а ви особисто в якій військовій частині захищали Україну?
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26.08.2021 13:39 Ответить
"Мину" 10 дней искать будут?
А че так мало?! Уже-б на полгода перенесли или до окончания Клоунской каденции
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26.08.2021 13:17 Ответить
Все один к одному повторяется дело Рифа и Лисы. Или дело о Брониках.
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26.08.2021 13:34 Ответить
десять дней разминировать будут ? Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5693

в громадных ТРЦ это делают за один-два часа
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26.08.2021 13:18 Ответить
дана команда "фас" на боевого генерала,
а дальше как полицаи говорят в рашке:
"работайте братья !" Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 5799
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26.08.2021 13:21 Ответить
6 Сентября свет отключат
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26.08.2021 13:23 Ответить
от скоты, зе закончит как янукович
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26.08.2021 13:24 Ответить
Черговий удар по Пороху. Щемлять його соратників. Генерал Павловський, щоправда, не належить до "близького кола"; він значно далі, ніж, наприклад, Тетяна Чорновол, Софія Федина, Олена Біленька, і, тим більше Олександр Турчинов чи Юрій Луценко - і все ж таки, це саме по Пороху б'ють, гади. Ну, нічо, генерал з рік посидить - злішим буде. Подивіться, як зараз себе поводить Юрій Гримчак, так само фабульно звинувачений, (справа до суду не доходить); а Гримчак десь на одній орбіті з Павловським...
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26.08.2021 13:25 Ответить
уверен, изначально ему предлагали выбор - свобода за показания на пятого.
достойный выбор
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26.08.2021 13:28 Ответить
часи нуковича вертаються,не прикриваються в наглую
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26.08.2021 13:27 Ответить
Розгляд апеляції генерала Павловського перенесли на 6 вересня через "мінування" суду, - адвокат Черненко - Цензор.НЕТ 960
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26.08.2021 13:38 Ответить
Зелений клоун клоунадой руйнує державний устрій.
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26.08.2021 13:45 Ответить
По зельцману тюрьма плачет...
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27.08.2021 00:18 Ответить
 
 