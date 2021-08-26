У Украины достаточно информации о том, как происходит милитаризация оккупированного Крыма Россией, - Кулеба

Украина имеет достаточно информации о том, как происходит милитаризация Россией Крыма, в частности известно о том, что Россия разместила на полуострове потенциальные носители ядерного оружия.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, то, безусловно, мы видим, что, как передвигается в Крыму, как Крым превращен на большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о том, что происходит. Наша задача сейчас - это укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг - это будет вывод России из Крыма", - сказал министр.

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