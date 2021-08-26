РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4520 посетителей онлайн
Новости Происшествия Коронавирус и карантин
3 893 40
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 630 случаев, умерли за сутки 820 пациентов, что является максимальным числом скончавшихся за все время пандемии. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 820 человек – это максимальное число умерших за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля – 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти – накануне, в среду, от коронавируса умерли 809 человек.

При этом статистика суточного заражения за этот же период также демонстрировала небольшое снижение – с 14 августа, когда за сутки заболели 22,1 тыс. человек, число заражений опустилось до 18,8 тысяч к 24 августу. Накануне в стране заболели 19,5 тысяч граждан.

По выздоровлении в России был выписан 19 661 пациент.

Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве – 54, в Санкт-Петербурге 38 смертей, 34 человека умерли в Краснодарском крае.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1712 новых случаев коронавируса за сутки, 2 463 человека выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавирусной инфекции, 179 243 умерших и 6 млн 092 тыс. 818 выписанных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

По информации оперативного штаба, еще 1301 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 726 - в Московской области, 531 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 446 - в Красноярском крае, 403 - в Нижегородской области, 432 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 377 - в Челябинской области, 358 - в Ставропольском крае, 353 - в Волгоградской области, 346 - в Оренбургской области, 331 - в Крыму, 309 - в Хабаровском крае, 302 - в Башкирии, по 288 - в Ульяновской и Астраханской областях, 264 - в Архангельской области, 260 - в Алтайском крае, 254 - в Тюменской области, 252 - в Краснодарском крае, 253 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Согласно данным оперштаба о смертности, еще 33 пациента скончались за сутки в Свердловской области, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области, 27 - в Воронежской области, 25 - в Ростовской области и Красноярском крае, 23 - в Челябинской области, 22 - в Самарской, 20 - в Саратовской области, 19 - в Пензенской, 18 - в Ставропольском крае, 17 - в Тюменской, 16 - в оккупированном Крыму и 16 в Волгоградской области, Удмуртии, 15 - в Московской области, по 14 - в Башкирии и Иркутской области, 13 - в Оренбургской области, 12 - в Дагестане, по 11 - в Брянской и Новосибирской области.

По 10 летальных случаев в Астраханской, Ульяновской областях, Чувашии, Хакасии, по девять - в Липецкой, Тверской, Мурманской областях, 8 - во Владимирской, по семь - в Ярославской области, Коми, Приморском рае, по шесть - в Курской, Рязанской, Смоленской, Вологодской областях, Чечне и Марий Эл, по пять - в Севастополе, Кемеровской области, Омской, Якутии. По четыре смерти в 5 регионах, по три - в 10, по два - в восьми.

По одному умершему в Карелии, Кабардино-Балкарии и Камчатском крае.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 176,7 млн тестов на COVID-19, из них 567 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 226 тыс. 311 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Желаю чтобьі все(с)
показать весь комментарий
26.08.2021 13:37
+14
хороша новина!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:39
+14
Закрывайте границу с этим лепрозорием
показать весь комментарий
26.08.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
флаг в руки...
показать весь комментарий
26.08.2021 13:34 Ответить
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 4153
показать весь комментарий
26.08.2021 13:35 Ответить
Пофігу.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:36 Ответить
Желаю чтобьі все(с)
показать весь комментарий
26.08.2021 13:37 Ответить
такі новини треба подавати для контрасту у зв'язці з новинами про те що в росії «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства 7 милиардов рублей на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.
тобто пропагандонство навзамін життів мешканців росії.
громадянами їх назвати якик не повертається.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:38 Ответить
хороша новина!
показать весь комментарий
26.08.2021 13:39 Ответить
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

==========================
саме час замочити в сартірі )(уйла і списати на ковід-19 Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
26.08.2021 14:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
показать весь комментарий
26.08.2021 13:39 Ответить
"спутник Х" не вставляет?
показать весь комментарий
26.08.2021 13:40 Ответить
Спутнік *****? Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 5203
показать весь комментарий
26.08.2021 13:42 Ответить
ну таки да, там букву попутали кацапы. а что, есть сомнения?
показать весь комментарий
26.08.2021 15:54 Ответить
Спутник Вова - форева!)
показать весь комментарий
26.08.2021 13:42 Ответить
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
26.08.2021 13:44 Ответить
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 7448 Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 4335
показать весь комментарий
26.08.2021 13:47 Ответить
Закрывайте границу с этим лепрозорием
показать весь комментарий
26.08.2021 13:49 Ответить
Щаз,нашим мудакам-война,не повод,а тут...
показать весь комментарий
26.08.2021 14:02 Ответить
и это только те, кого посчитали.
показать весь комментарий
26.08.2021 13:55 Ответить
Приємно бачити результати своєї праці після цілеспрямованого розповсюдження антивакцинаторської пропаганди у російському сегменті інтернету, чим я займався останні півроку.
У всіх цих смертях є і моя маленька заслуга і це приємного Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 5617
показать весь комментарий
26.08.2021 13:57 Ответить
Ага, вот только что делать с вашими коллегами, которые сеют аналогичную пургу на украинском сегменте?
показать весь комментарий
26.08.2021 14:19 Ответить
Жодної уяви.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:21 Ответить
ниочем, вот если бы 820 в одной москве, и за час, а не за сутки..
показать весь комментарий
26.08.2021 13:59 Ответить
Тем не менее всё одно безусловно положительное известие.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:08 Ответить
Там дохне набагато більше, а видає їх те, що кількість випадків та смертей у них не змінюється від сезонних коливань, вона майже постійно на одному рівні, а це значить, що вони граються із мертвими душами, щоб візуально приховати катастрофічні по смертності піки Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 8470
показать весь комментарий
26.08.2021 14:18 Ответить
Спутник-рулит.😂
показать весь комментарий
26.08.2021 14:00 Ответить
это так скоро все вымрут на хрен а кто будет охранять духовную скрепу ?
показать весь комментарий
26.08.2021 14:05 Ответить
Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов_________ не тех он косит...
показать весь комментарий
26.08.2021 14:09 Ответить
Росія знову б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 2375
показать весь комментарий
26.08.2021 14:12 Ответить
Уже осень на пороге.
Дельта вирус увеличит вспышку думаю раз в 10 и уже будет не 800 а 8000 смертей в сутки у них.
Ну что можно сказать. Продолжайте благословение народа батюшками в поликлиниках.
От вируса это как нельзя кстати
показать весь комментарий
26.08.2021 14:19 Ответить
а у нас что, лучше? Конспирологи боятся наночервей в масках, микрочипов в уколах... Украина напоминаю в аутсайдерах по вакцинации.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:32 Ответить
Расеяне! Слушайте сюда, пока меня не забанили! Это всё из-за того, что у вас мало крестных ходов было! Вот у нас сразу два прошло - и всё ОК! Это секретная информация и за мной уже наверное выехали спецслужбы и Правый сектор. Быстрее распространяйте это сообщение! Вас спасёт только массовое целование Креста Животворящего и Икон! Чем больше соберётесь - тем лучше, так как только массовая молитва может пробить ноосферную оболочку планеты!
показать весь комментарий
26.08.2021 14:29 Ответить
Чудодейственный Спутник не спасает? У меня дед в Питере умер хотя успел два раза вакцинироваться этим Спутником сранным
показать весь комментарий
26.08.2021 14:31 Ответить
- Так основной компонент "Спутника" это Боярышник!
_____ ЛАПОТНАЯ ********* ПА РАША!_____
-
Всё с прилавков убирают - спирт, настойку и вино.
Способа другого не знают, как избавиться от них.
Но кацапов не сломить, пили лапти пьют и будуть пить!
Но не водку и не вино (их никто не пьёт уже давно),
А технарь, тройной одеколон, и конечно, стекломой !
показать весь комментарий
26.08.2021 15:42 Ответить
"Маловато! Маловато будет." (с)
показать весь комментарий
26.08.2021 14:36 Ответить
Та фигня, бабы еще нарожают. Жаль только, что Спутник слабо помогает.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:49 Ответить
Для рашиських пропагандистів ковід і смертність від нього ,де росія 2-3 в світі це не проблема ,головна загроза це парад в Украіні до дня Незалежності.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:06 Ответить
Боже яка сумна новина 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.08.2021 17:24 Ответить
Це дуже добре . Фантастично добре . Чим більше російських фашистів здохне , тим менше російський уряд отримає податків на фінансування війни і міжнародного тероризму . А це тисячі врятованих людських життів . Тому українці радіють будь яким втратам російських фашистів , особливо в живій силі .
показать весь комментарий
26.08.2021 20:26 Ответить
 
 