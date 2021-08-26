Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко
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Экономическое положение Украины сейчас является стабильным. Коронакризис не сопровождался утечкой денег из банков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь в ходе бизнес-ивента "Forbes. Ресурсы для роста".
Гостями ивента были председатель НБУ Кирилл Шевченко, председатель правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук, третий Президент Украины - ныне председатель Наблюдательного совета Международной платежной системы LEO Виктор Ющенко и другие ведущие эксперты рынка.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что экономическое положение Украины сейчас является стабильным: цены на экспортную продукцию на мировых рынках благоприятные, а в этом году Украину ждет рекордный урожай. Кроме того, средняя зарплата с начала текущего года выросла уже на 12%.
"Остатки средств бизнеса и физических лиц в системе выросли (на 45% и 37% соответственно). В 2021-м должны рекордные за последние восемь лет запасы золотовалютных резервов - $ 29,1 млрд. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов - только постепенное движение вперед. Так, по прогнозам НБУ, рост ВВП по итогам года составит 3,8%", - подчеркнул Шевченко.
В то же время, добавил глава НБУ, центробанк останется предан монетарной политике и режиму плавающего валютного курса. Также ожидается продолжение реформы государственных банков. Также будет проведена приватизация государственных банков и очищение рынка небанковских финансовых учреждений - страховых компаний, ломбардов и т.д.
Шевченко добавил, что коронакризис в отличие от всех других кризисов, не сопровождался утечкой денег из банков.
Глава процессинговой компании LeoGaming и директор финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик-Шевцова обратила внимание на то, что спрос на бесконтактные платежи рос задолго до пандемии коронавируса.
"Она лишь ускорила этот процесс и сделала его необратимым. В этой сфере Украина почти достигла уровня развитых финансовых рынков вроде Великобритании, "перепрыгнув" многие страны ЕС. 2021 год уже уверенно можно назвать периодом "восстановления", - подчеркнула она.
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А як тим, хто не з їхньої банди? Чи "ані нікаму-нічєго нє далжни?"