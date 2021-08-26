Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко

Экономическое положение Украины сейчас является стабильным. Коронакризис не сопровождался утечкой денег из банков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь в ходе бизнес-ивента "Forbes. Ресурсы для роста".

Гостями ивента были председатель НБУ Кирилл Шевченко, председатель правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук, третий Президент Украины - ныне председатель Наблюдательного совета Международной платежной системы LEO Виктор Ющенко и другие ведущие эксперты рынка.

Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук. Одеса, 22 серпня 2021

III Президент України (2005—2010), III голова Національного банку України (1993—2000), нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи "Лео" Віктор Ющенко з чинним очільником НБУ Кирилом Шевченком. Одеса, 22 серпня 2021

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что экономическое положение Украины сейчас является стабильным: цены на экспортную продукцию на мировых рынках благоприятные, а в этом году Украину ждет рекордный урожай. Кроме того, средняя зарплата с начала текущего года выросла уже на 12%.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко — один із спікерів бізнес-зустрічі "Forbes. Ресурси для зростання". Одеса, 22 серпня 2021

"Остатки средств бизнеса и физических лиц в системе выросли (на 45% и 37% соответственно). В 2021-м должны рекордные за последние восемь лет запасы золотовалютных резервов - $ 29,1 млрд. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов - только постепенное движение вперед. Так, по прогнозам НБУ, рост ВВП по итогам года составит 3,8%", - подчеркнул Шевченко.

В то же время, добавил глава НБУ, центробанк останется предан монетарной политике и режиму плавающего валютного курса. Также ожидается продолжение реформы государственных банков. Также будет проведена приватизация государственных банков и очищение рынка небанковских финансовых учреждений - страховых компаний, ломбардов и т.д.

Шевченко добавил, что коронакризис в отличие от всех других кризисов, не сопровождался утечкой денег из банков.

Глава процессинговой компании LeoGaming и директор финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик-Шевцова обратила внимание на то, что спрос на бесконтактные платежи рос задолго до пандемии коронавируса.

Бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання". Генеральний спонсор — компанія LeoGaming. Одеса, 22 серпня 2021

"Она лишь ускорила этот процесс и сделала его необратимым. В этой сфере Украина почти достигла уровня развитых финансовых рынков вроде Великобритании, "перепрыгнув" многие страны ЕС. 2021 год уже уверенно можно назвать периодом "восстановления", - подчеркнула она.