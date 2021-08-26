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НБУ (4807) Шевченко Кирилл (69)

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко

Экономическое положение Украины сейчас является стабильным. Коронакризис не сопровождался утечкой денег из банков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь в ходе бизнес-ивента "Forbes. Ресурсы для роста".

Гостями ивента были председатель НБУ Кирилл Шевченко, председатель правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук, третий Президент Украины - ныне председатель Наблюдательного совета Международной платежной системы LEO Виктор Ющенко и другие ведущие эксперты рынка.

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко 01
Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук. Одеса, 22 серпня 2021
Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко 02
III Президент України (2005—2010), III голова Національного банку України (1993—2000), нині голова Наглядової ради Міжнародної платіжної системи "Лео" Віктор Ющенко з чинним очільником НБУ Кирилом Шевченком. Одеса, 22 серпня 2021

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что экономическое положение Украины сейчас является стабильным: цены на экспортную продукцию на мировых рынках благоприятные, а в этом году Украину ждет рекордный урожай. Кроме того, средняя зарплата с начала текущего года выросла уже на 12%.

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко 03
Голова Національного банку України Кирило Шевченко — один із спікерів бізнес-зустрічі "Forbes. Ресурси для зростання". Одеса, 22 серпня 2021

"Остатки средств бизнеса и физических лиц в системе выросли (на 45% и 37% соответственно). В 2021-м должны рекордные за последние восемь лет запасы золотовалютных резервов - $ 29,1 млрд. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов - только постепенное движение вперед. Так, по прогнозам НБУ, рост ВВП по итогам года составит 3,8%", - подчеркнул Шевченко.

В то же время, добавил глава НБУ, центробанк останется предан монетарной политике и режиму плавающего валютного курса. Также ожидается продолжение реформы государственных банков. Также будет проведена приватизация государственных банков и очищение рынка небанковских финансовых учреждений - страховых компаний, ломбардов и т.д.

Шевченко добавил, что коронакризис в отличие от всех других кризисов, не сопровождался утечкой денег из банков.

Глава процессинговой компании LeoGaming и директор финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик-Шевцова обратила внимание на то, что спрос на бесконтактные платежи рос задолго до пандемии коронавируса.

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко 04
Бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання". Генеральний спонсор — компанія LeoGaming. Одеса, 22 серпня 2021

"Она лишь ускорила этот процесс и сделала его необратимым. В этой сфере Украина почти достигла уровня развитых финансовых рынков вроде Великобритании, "перепрыгнув" многие страны ЕС. 2021 год уже уверенно можно назвать периодом "восстановления", - подчеркнула она.

Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко 05
зліва направо: Директор з розвитку інновацій IBOX BANK Дмитро Яковлєв Заступник Голови Правління IBOX BANK Заряна Ківак Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник Член Наглядової Ради IBOX BANK Наталія Бернацька Голова Наглядової Ради IBOX BANK Віталій Зварич Директор Департаменту електронної комерції IBOX BANK Ірина Циганок
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Топ комментарии
+14
Если зелень заговорила о том что всё хорошо, значит мы на пороге грандиозного шухера
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26.08.2021 14:17
+6
Одна стабільність сильно відрізняється від іншої стабільності. І далеко не всяка стабільність гарна. Поки що, я бачу що за три десятиліття у нас стабільно не змінюється соціально-економічний уклад- маленька група товстозадих отримує все, а решта дулю.
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26.08.2021 14:14
+6
если зеленому лохторату постоянно повторять с экранов шо все хорошо- то они так и будут думать, опухая от голода
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26.08.2021 14:20
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Правила форума Совет форумчан
ну, так тримаймося: осінь буде весееелою...
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26.08.2021 14:06 Ответить
Чем она будет веселой? МВФ бабла подогнали, так что осенью все будет хорошо.
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26.08.2021 14:12 Ответить
Да, все добре, тільки одне погане ціни в магазинах. Таке враження що ви разом із шевченнко набираєте по телефону службу доставки і вам замовлені товари доставляють безкоштовно, або ви не диветесь на цінники і чеки. Роззуйте очі, ціни за останні півтора року виросли в 1,5-2 рази, а на деякі товари і 3 . Так що щось тут не так, ціни ростуть, а курс долара стоїть на місці. Або у нас унікальна економіка і голова НБУ, або якась лупата **** бреше
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26.08.2021 15:37 Ответить
Все ще гірше. Це загальносвітова інфляція із-зі коронавіруса. Щоб підримати свої економіки - вони друкують долари та євро. Долар вже не той. Він теж падає донизу відносно цін на ресурси.
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26.08.2021 16:24 Ответить
Так что - напечатали ВДВОЕ больше доллара чем его было? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7600 Где вы такие альтернативно одаренные беретесь? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3480 А чего в Польше цены на продукты не повысились, хотя еще до вируса они были ниже украинских, при несравнимо более высоком качестве продуктов? Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1028
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26.08.2021 16:56 Ответить
Ну так в Польше нет кварталоведов в правительстве и писюниста в Президентах. А зебаранов там нет от слова совсем.
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26.08.2021 19:47 Ответить
кроме как того,что денег нет
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26.08.2021 14:08 Ответить
це теж стабільність.
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26.08.2021 14:16 Ответить
шабо и чивас на последней картинке рулят Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9284
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26.08.2021 14:09 Ответить
у топових банкірів може усе і добре... Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5673
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26.08.2021 14:12 Ответить
Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3964
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26.08.2021 14:13 Ответить
Україна нині є стабільною в економічному плані, неприємних сюрпризів не очікуємо, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1784
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26.08.2021 16:42 Ответить
наявність перетікання мозку в підборіддя?
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26.08.2021 17:26 Ответить
Одна стабільність сильно відрізняється від іншої стабільності. І далеко не всяка стабільність гарна. Поки що, я бачу що за три десятиліття у нас стабільно не змінюється соціально-економічний уклад- маленька група товстозадих отримує все, а решта дулю.
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26.08.2021 14:14 Ответить
Если зелень заговорила о том что всё хорошо, значит мы на пороге грандиозного шухера
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26.08.2021 14:17 Ответить
если зеленому лохторату постоянно повторять с экранов шо все хорошо- то они так и будут думать, опухая от голода
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26.08.2021 14:20 Ответить
с языка снял . первое . что пришло в голову только прочитал заголовок
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26.08.2021 14:32 Ответить
Меле шо попало.
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26.08.2021 14:40 Ответить
Все прекрасно. Но пенсий не будет.
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26.08.2021 14:56 Ответить
Ющ на пенсии отрастил буйную шевелюру. Не к добру это...
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26.08.2021 15:43 Ответить
стабільна стагнація економіки, останні років 30.
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26.08.2021 15:48 Ответить
Не бачу жодних раціональних підстав довіряти уряду ЗЕ. "Генерувати соціальний оптимізм" віртуальними текстами легко і невимушено це їх кредо (хуцпа). Реальність, а я сприймаю всі "реформи" виключно власною кишенею, зовсім інша. І скільки б зегенерати не казали мені "халва", солодко не стає, а навпаки все гірше і гірше. Ми врешті таки маємо докласти певних зусиль щоб звільнити країну від цих балабольних блазнів.
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26.08.2021 16:46 Ответить
Что то Ющенко-Иуды много стало в СМИ. Не заслуживает внимания из за ширки с Януковичем. Плюнул в душу всем украинцев, которые выбрали европейский путь развития Украины в 2004 своим поступком.
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26.08.2021 17:39 Ответить
Ваша стабильность каждый день поднимает цены на лекарства, продукты в супермаркетах и т.д. За последние 3 месяца +15-50%. О какой стабильности идет речь и в чьих карманах она оседает.
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26.08.2021 17:57 Ответить
Когда так говорят как правило жди неприятностей
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26.08.2021 18:21 Ответить
Значит -- ждать беды...
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26.08.2021 19:22 Ответить
Стабілізєц очікується повний і без несподіванок.
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26.08.2021 20:17 Ответить
Издуни зелені! У них стабільно усе!
А як тим, хто не з їхньої банди? Чи "ані нікаму-нічєго нє далжни?"
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26.08.2021 21:46 Ответить
 
 