Адвокат Осмоловский о процедуре отбора руководителя БЭБ: Милованов-тамада был хороший и конкурс у него интересный, но финальное слово скажет суд

До тех пор пока суды не вынесут решений по всем делам об обжаловании противоправных решений конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности, сам конкурс нельзя считать состоявшимся.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук руководитель Единой службы правовой помощи Денис Осмоловский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил директором Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, которого внес премьер, руководствуясь неизвестными для Конституции и законов Украины основаниями для выбора, выбрав из трех предложенных конкурсной комиссией кандидатур. Чем запомнился и задокументувався "конкурс"? Прежде всего, "тамадой" (председателем конкурса - Т. Миловановым) и его "микроконкурсамы" во время всей конкурсной кампании", - пишет он.

По его словам, сразу следует отметить, что конкурсная комиссия своим первым решением от 15 июня 2021 года не утвердила условия, предъявляемые к информации и документам, представляемым кандидатами, но сразу противоправно расширила условия (порядок) проведения конкурса. Протоколом № 1 от 15 июня 2021 года был утвержден Регламент, который, согласно закону о БЭБ, должен определять только работу комиссии, но которым в реальности введены тестирования и выполнение задач практического характера. И это несмотря на то, что условия проведения конкурса определены Законом и там указано - только проведение собеседования. Условия, предъявляемые к информации и документам кандидатов, комиссия своим решением не утверждала.

"Регламентом они не определены, комиссия среди прочего утвердила "проект объявления об условиях и сроках проведения конкурса", к которому были прикреплены образцы заявлений и бланк автобиографии, но утверждение "проекта объявления" и утверждение "требований к документам и образцам заявлений" - это совершенно разные вещи. Вообще весь конкурс - это яркий пример того, как правовую неопределенность, заложенную в законах "допиливают" собственным пониманием выполнения его несовершенных условий. Что в конечном итоге и стало следствием первой ситуации главы комиссии с "другом" Александром Данилюком", - подчеркивает Осмоловский.

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Также он отмечает, что требования к информации и документам кандидатов не предусматривали от слова "вообще" представления копий документов о высшем образовании, единственное требование было в автобиографии отметить (!) Сведения об образовании: с указанием реквизитов документа, подтверждающего наличие соответствующей степени высшего образования, название учебного заведения, степень высшего образования и реквизиты документа, и ни слова об указании - специальности (!). Автор, который также участвовал в конкурсе, например, получал образование юриста в НАВДУ, но там есть специальности и не юридические (психолог, например), что не позволяло комиссии выяснить, есть ли соответствующая специальность, которая соответствует требованиям закона.

Копии документов о высшем образовании предоставлялись кандидатами только по их собственному желанию. Отсутствие утвержденных комиссией требований к информации и документам откровенно раскрывает предвзятость к рассмотрению "не нострифицированного" диплома А. Данилюка, ведь такие требования могут выдвигаться только в случае - установления обязательных условий для представления кандидатом копии указанного документа. Кроме того о предвзятости может свидетельствовать (особенно оперативно) полученное председателем комиссии разъяснения от МОН по этому вопросу и игнорирование реального конфликта интересов при рассмотрении документов кандидата- "друга".

"Итак, с первым "микроконкурсом" председатель комиссии справился, за что и получил награду прямо ... в глаз. Очевидно понимая, что дальнейшее прохождение конкурса может сопровождаться более весомым риском для здоровья, председатель комиссии отбыл за океан, откуда начал развлекать украинское общество "житейскими" рассказами о его "патриотическом" финансировании бюджета США за счет государственных должностей в Украине", - продолжает эксперт.

Абсурдность следующего этапа конкурса на знание законодательства (особенно антикоррупционного) продемонстрировали члены конкурсной комиссии, определенные Верховной Радой по представлению финансового комитета и председателем комиссии. В нарушение закона "О предотвращении коррупции" двое членов не подали декларации "кандидата на должность". Хотя именно для обеспечения прозрачности подобных конкурсов было введено соответствующее декларирование для членов конкурсных комиссии, которые не являются государственными служащими.

Поскольку закон требует не только собственной ответственности от декларантов, но и возлагает отдельную ответственность на голову такой конкурсной комиссии обеспечить эту ответственность, председателю комиссии от СМИ был задан вопрос, приняты ли им меры контроля из-за непредставления деклараций членами комиссии. 29.07.2021 года во время брифинга председатель комиссии решил провести очередной "микроконкурс" собственного понимания антикоррупционного законодательства и сообщил обществу, что такое декларирование законом не требуется.

После таких весомых различий в тексте закона и его понимании председателем комиссии, от СМИ, которым был установлен указанный факт нарушения, было официально предложено членам комиссии пройти тестирование на знание законодательства и опубликовать его результаты. Чего, к сожалению, не было сделано, что заложило очередное сомнение не только в беспристрастности конкурса, но и в соответствии членов комиссии требованиям закона о БЭБ о профессионализме.

Очередной этап - это организация и проведение тестирования 06.08.21. Регламентом было утверждено право любого кандидата, по мотивированному обращению и с соответствующим документальным подтверждением просить назначить другую дату тестирования, в случае невозможности присутствовать 6 августа. Критерии, которыми бы определялись уважительность причин, конечно также комиссией не утверждены. Как следствие, комиссия отказала кандидату в назначении другой даты для тестирования при заранее поданном заявлении в необходимости присутствовать 06.08.21 кандидату, который является адвокатом, в суде в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению, где его присутствие является обязательным.

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Другие кандидаты, которые посетили "тестирование", сообщали о многочисленных технических ошибках системы, об определении одного ответа правильным и неправильным одновременно, но председатель комиссии был непреклонен - ​​если определено Регламентом (вопреки закону) не допускать к собеседованию, значит не допускать.

"Как следствие из вышеуказанного возникает вопрос: конкурс состоялся или завершился? Первый "тамада" действительно был веселый и конкурс у него был интересный, но теперь "тамадой" будет суд, и пока не будет решения, вступившего в законную силу во всех делах обжалования противоправных решений конкурсной комиссии, считать его состоявшимся будет преждевременно", - отметил эксперт.

Также он добавил, что НАПК в конце концов отреагировало и требует от двух членов комиссии подать декларации. Если подадут - протокол по ч. 1 статьи 172-6 КоАП, если не подадут - по ч. 1 ст. 188-46 КУоАП.



