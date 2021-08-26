Если эпидситуация ухудшится, то работать будут только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Украине школьники могут снова уйти на дистанционное обучение, если ситуация с заболеваемостью коронавирус в Украине ухудшится.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из украинских телеканалов.
"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев", - отметил он.
Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то страна по адаптивному карантину перейдет к оранжевой или красной зоне эпидемической опасности. В таком случае будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались от коронавируса.
В пример Ляшко взял город Житомир, где от коронавируса уже получили прививки более 80% педагогов. По словам министра, такая ситуация с вакцинацией не во всей стране.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 августа сообщил, что в Украине учебный год начнется традиционно с 1 сентября с соблюдением противоэпидемологических норм. Школы имеют все для этого необходимое.
Сейчас страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений.
Пожалуйста, подождите...
Вакцина-то не защищает от передачи вируса, ведь так? (Реквестирую мнение Антипа , но думаю, с этим он спорить не будет).
Ну так толку-то? Выходит вакцинированный но инфицированный учитель (а риски одинаковы), и благополучно заражает детей... а они, в свою очередь...
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691
Same-age contacts were associated with the greatest infection risk.
А вообще виновны взрослые. Потому как допустили:
а) создание условий окружающей среды, при которых их иммунитет угнетается а не развивается
б) еще бОльшее издевательство над своим иммунитетом: алкоголь, сигареты, отсутствие спорта и неправильное питание, эмоциональный фон и так далее...
И все эти прививки и карантины... ребят - это лишь отмазка для того, чтобы "обычные люди" могли и дальше поступать так как описано в п. "а" и "б".
Многим нашим современникам придется находить какой-либо иной способ доказательства своего существования!