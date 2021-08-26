Если эпидситуация ухудшится, то работать будут только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались, - Ляшко

В Украине школьники могут снова уйти на дистанционное обучение, если ситуация с заболеваемостью коронавирус в Украине ухудшится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из украинских телеканалов.

"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев", - отметил он.

Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то страна по адаптивному карантину перейдет к оранжевой или красной зоне эпидемической опасности. В таком случае будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались от коронавируса.

В пример Ляшко взял город Житомир, где от коронавируса уже получили прививки более 80% педагогов. По словам министра, такая ситуация с вакцинацией не во всей стране.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 августа сообщил, что в Украине учебный год начнется традиционно с 1 сентября с соблюдением противоэпидемологических норм. Школы имеют все для этого необходимое.

Сейчас страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений.