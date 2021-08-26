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Если эпидситуация ухудшится, то работать будут только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Если эпидситуация ухудшится, то работать будут только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались, - Ляшко

В Украине школьники могут снова уйти на дистанционное обучение, если ситуация с заболеваемостью коронавирус в Украине ухудшится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из украинских телеканалов.

"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев", - отметил он.

Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то страна по адаптивному карантину перейдет к оранжевой или красной зоне эпидемической опасности. В таком случае будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинировались от коронавируса.

В пример Ляшко взял город Житомир, где от коронавируса уже получили прививки более 80% педагогов. По словам министра, такая ситуация с вакцинацией не во всей стране.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 августа сообщил, что в Украине учебный год начнется традиционно с 1 сентября с соблюдением противоэпидемологических норм. Школы имеют все для этого необходимое.

Сейчас страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений.
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ну подеритесь ещё со Шмыгалем. обещали же, что будет весело.
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26.08.2021 14:20 Ответить
т.е. ничего работать не будет)
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26.08.2021 14:23 Ответить
Это-то да, но есть нюанс.
Вакцина-то не защищает от передачи вируса, ведь так? (Реквестирую мнение Антипа , но думаю, с этим он спорить не будет).
Ну так толку-то? Выходит вакцинированный но инфицированный учитель (а риски одинаковы), и благополучно заражает детей... а они, в свою очередь...
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26.08.2021 14:50 Ответить
Ляшко не понимает, что от того что будут привиты учителя, дети не перестануть в классах расспространять кронвирус между собой и своими родителями. бабушками и дедушками. С кем будут работать учителя в классе, если массово будут болеть школьники, с пустыми классами? ? Как только дети идут в школу, так сразу через неделю в Украине стремительно растет кронвирус. Как только в школах карантин или каникулы- темпы болезни среди украинцев падают. Дети - главные распространители кронвируса и гриппа.
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26.08.2021 14:56 Ответить
Вот не факт:
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691

Same-age contacts were associated with the greatest infection risk.

А вообще виновны взрослые. Потому как допустили:
а) создание условий окружающей среды, при которых их иммунитет угнетается а не развивается
б) еще бОльшее издевательство над своим иммунитетом: алкоголь, сигареты, отсутствие спорта и неправильное питание, эмоциональный фон и так далее...

И все эти прививки и карантины... ребят - это лишь отмазка для того, чтобы "обычные люди" могли и дальше поступать так как описано в п. "а" и "б".
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26.08.2021 15:08 Ответить
Діти будуть заражати один одного, а потім понесуть вірус додому до батьків і бабусів
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26.08.2021 15:45 Ответить
Я мыслю, значит я существую, - говорил Декарт.
Многим нашим современникам придется находить какой-либо иной способ доказательства своего существования!
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26.08.2021 16:31 Ответить
 
 