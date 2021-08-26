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Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе, - замгенсека Джоанэ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе, - замгенсека Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает политику "открытых дверей" одной из самых успешных в истории Альянса и напоминает, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - подчеркнул Джоанэ.

По его словам, политика открытых дверей - одна из самых успешных политик в истории НАТО.

"Многие страны присоединились к Альянсу после окончания коммунизма. Политика открытых дверей также есть в Вашингтонском договоре, поэтому она является частью нашей конституции. Решения Бухарестского саммита в силе. Они были приняты союзниками, и они остаются. Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так", - добавил замгенсека НАТО.

На вопрос о том, какую роль российский фактор играет для НАТО при принятии решения по плану действий по членству в НАТО для Украины заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС заключается в том, что они существуют на фундаментальном предположении, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез.

Также читайте: Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
бред. кого бросили? армия в 300 тысяч, обута, одета, вооружена до зубов за счет Америки, сдалась без боя кучке голожопых талибов. или они ждали. что за них еще и воевать будут?
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26.08.2021 14:55
+4
реформ хочете?
велике крадівництво задовольнить найвибагливіший смак!
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26.08.2021 14:17
+3
Ні ні, словоблуддя по типу "підтвердили політичним рішенням наявність політики відкритих дверей" вже нікому не цікаве. Треба конкретно по Україні з умовами і строками. І без виляння хвостом типу "подолати корупцію і провести реформи", а детально і вичерпно до найдрібнішого пункту.
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26.08.2021 14:23
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Правила форума Совет форумчан
реформ хочете?
велике крадівництво задовольнить найвибагливіший смак!
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26.08.2021 14:17 Ответить
эпохальные периоды "реформ" в Украине четко прослеживаются и не ограничены всего одним: ці руки нічого не крали, пачую кожного, життя па навому и уже только потом велике крадівництво.
зы только чучма все делал без лозунгов, по тихому, но при этом наиболее разрушительно для Украины.
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26.08.2021 15:00 Ответить
"Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений"
Це дріб"язок. Пачіму ми нє в НАТЄ, ніяк не зрозуміє півшостий.Источник:https://censor.net/ru/n3284666
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26.08.2021 14:22 Ответить
Ні ні, словоблуддя по типу "підтвердили політичним рішенням наявність політики відкритих дверей" вже нікому не цікаве. Треба конкретно по Україні з умовами і строками. І без виляння хвостом типу "подолати корупцію і провести реформи", а детально і вичерпно до найдрібнішого пункту.
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26.08.2021 14:23 Ответить
Пустые слова к сожалению. Афганистан был самым важным официальным союзником НАТО бросили как котенка даже не армии, а слабовооруженным террористам. Украина даже такого статуса союзника не имеет.
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26.08.2021 14:44 Ответить
бред. кого бросили? армия в 300 тысяч, обута, одета, вооружена до зубов за счет Америки, сдалась без боя кучке голожопых талибов. или они ждали. что за них еще и воевать будут?
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26.08.2021 14:55 Ответить
Армия Афганистана сдалась потому, что без поддержки НАТО она не могла воевать. Снабжение, воздушная поддержка, разведка, все это было прекращено прежде всего со стороны НАТО.
Тоже самое ждет и тех, кто впустую верит идиотским обещаниям. Нужно свою армию строить с самого начала и надеяться только на себя. А вы и вам подобные ползаете перед кидалами и надеетесь что они вам помогут. Они вам большой болт уже в Афгане показали, а вы все ползаете.
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26.08.2021 15:23 Ответить
не пиши тут свою кацапскую херню. у талибов тоже нет снабжения, воздушной поддержки, разведки, но помимо того у них нет того вооружения, что есть у армии и их в 3 раза меньше, чем армии. армия Афганистана сдалась потому, что не хотела и не собиралась воевать. все ждали, что большой брат за них все сделает. не срослось.
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26.08.2021 15:50 Ответить
Талибы без оружия, снабжения и поддержки выгнали к херам армии США, НАТО и их главного союзника Афганистана. А ты и дальше вылизывай яйца НАТО вместо создания собственной армии и кричи везде что это кацапы заставили тебя вместо собственной армии впустую ждать НАТО.
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26.08.2021 16:17 Ответить
Обычно про главного союзника Афганистана США ил НАТО говорят за поребриком. Покажите мне хоть один договор или информацию о союзничестве.
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26.08.2021 15:26 Ответить
Любую лапшу на уши себе вешаете, а факты даже прочитать не можете. Примитивы, вам и ссать в глаза не нужно, вы сами в писсуар морду суете.
Вашингтон присвоил Афганистану статус основного союзника Соединенных Штатов, не входящего в блок НАТО. Это решение в субботу озвучила госсекретарь США Хилари Клинтон
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26.08.2021 15:31 Ответить
Вы сначала почитайте что такое MNNA и что оно дает. Это не созничество, а партнерство. Никаких гарантий о взаимной защите оно не дает.
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26.08.2021 15:37 Ответить
ты уже определись, вначале ты пишешь, что Афганистан - союзник НАТО, теперь же - что нет. а потом уже умничай
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26.08.2021 15:46 Ответить
Но Украине это выгодно.
Афган как пешку слили для того чтоб они пошли дальше в Таджикистан и Россия поимела головную боль.
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27.08.2021 10:16 Ответить
"заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС заключается в том, что они существуют на фундаментальном предположении, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез." ----------------- Не верю! (с)
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26.08.2021 15:07 Ответить
"Придерживаться курса и продолжать готовиться..." Сразу вспоминается "Пилите, Шура..."
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26.08.2021 16:44 Ответить
 
 