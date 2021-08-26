РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4297 посетителей онлайн
Новости Происшествия Будни полиции
10 690 38
Нацполиция (15727) убийство (6290) Харьков (6510)

С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня. ФОТО

В Харькове полицейские задержали 18-летнего парня, который зарезал собственную тещу в кафе и инсценировал разбойное нападение с убийством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Вечером 25 августа в полицию Харьковщины позвонил местный житель и сообщил о том, что внутри одного из кафе города обнаружил убитой свою тещу.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове. Также из заведения исчезли денежные средства, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов. В кафе, кроме убитой хозяйки, никого не было.

Однако, оперативникам Харьковщины обстановка показалась подозрительной, а поведение заявителя странным.

"Проведя ряд первоочередных мероприятий полицейские установили, что именно заявитель, то есть зять покойной во время конфликта лишил жизни собственную тещу. Злоумышленник нанес множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После совершенного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на Цензор.НЕТ: Более 20 ножевых ранений: харьковчанин убил бывшую сожительницу и поджег квартиру, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские изъяли найенные вещественные доказательства найдены.

"18-летнего "умник" задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение последнем о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
В18 молодежь ещё наслаждаются жизнью, а у этого уже и тёща (была) и тюрьма (будет)...
показать весь комментарий
26.08.2021 14:51
+8
Регион любителей кацапов,чему удивляться?Как впрочем и весь юго-восток
показать весь комментарий
26.08.2021 14:57
+8
Олежка, если тебя всю жизнь бабы унижают и орут на тебя, то ты лузер обыкновенный и чмо. Самое смешное, что ты даже не понимаешь, что выставляешь это на показ такими комментами. То есть еще и туповатый лузер. Тьфу, мля.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нешановний, йди ка ти на три веселих літери
показать весь комментарий
26.08.2021 15:41 Ответить
Срання не взлюбил тещу молодой зятек...
показать весь комментарий
26.08.2021 14:50 Ответить
В18 молодежь ещё наслаждаются жизнью, а у этого уже и тёща (была) и тюрьма (будет)...
показать весь комментарий
26.08.2021 14:51 Ответить
Да, странное представление о свободе у этого экземпляра...
показать весь комментарий
26.08.2021 15:15 Ответить
не дождалась теща, свободной продажи оружия)
показать весь комментарий
26.08.2021 14:51 Ответить
Что там в Харькове, геопатогенная зона, что-ли? Вечно какие-то чудеса происходят.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:52 Ответить
Регион любителей кацапов,чему удивляться?Как впрочем и весь юго-восток
показать весь комментарий
26.08.2021 14:57 Ответить
Гепа-зона, а не геопатогенная...
показать весь комментарий
26.08.2021 15:01 Ответить
И каждый сча такой (не на камеру, конечно): "Не, ну если тещу..."
А вообще да. Бабы такие бывают.
Вот вроде бы да, малолетний идиот - сядет. Но ты-то (ныне покойная), неужели тебе легче стало от этого? Вот нафига было на него орать, унижать и т.д. - то есть делать то, что женщины обычно делают и что не может вызвать ответного выплеска норадреналина. Биологию / физиологию не обманешь...
И еще скажите, что бабы так не поступают, ага.
показать весь комментарий
26.08.2021 14:54 Ответить
-слюшай,Серик,у тебя теща есть?
-жок
- я свою тоже сожгу
показать весь комментарий
26.08.2021 14:57 Ответить
Олежка, если тебя всю жизнь бабы унижают и орут на тебя, то ты лузер обыкновенный и чмо. Самое смешное, что ты даже не понимаешь, что выставляешь это на показ такими комментами. То есть еще и туповатый лузер. Тьфу, мля.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:06 Ответить
Ганимедик (уж если ты ко мне обращаешься с уменьшительно-ласкательным оттенком (ЗАЧЕМ???), то и я в ответ), если тебе свойственно узкое мышление - то это твои и только твои проблемы.
Тебе на будущее рекомендация: Если кто-то пишет о, скажем талибах или слонах... то это не значит, что он состоит в Талибане и работает в зоопарке. Он просто имеет свойство самообразовываться и изучать чужой опыт. Слышал пословицу: "Дурак учится на своих ошибках, а умный - на чужих"? А чтоб учиться на чужих ошибках - нужно эти самые ошибки изучать.
Дарю идею. Развивайся.
Безусловно, у нас в семье без размолвок не обходится. Мы не редкость в этом плане. Но не более того.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:13 Ответить
с чего ты вобще это взял? в статье ни слова об этом
показать весь комментарий
26.08.2021 15:07 Ответить
А ты задумайся. Для этого не нужно, как мне, изучать криминалистику, решая при этом некоторое кол-во, как их называли "практических задач по классификации преступления". На протоколах реальных дел основанных. Для этого даже психологию изучать, как мне - пришлось, не нужно. Изучать сотни жизненных ситуаций (чужих) - чтоб поднабраться опыта - тоже не нужно.
Просто вспомни, что у каждого действия есть мотив. Причина. Это азы, доступные каждому.
Чаще всего жестокие убийства (а тут именно такое, что мотив денег в значительной степени исключает - там более расчетливо все, и ударов 1-2 заранее спланированных и нанесенных, а не - множественные ножевые ранения и удары тупым предметом по голове) сопровождаются эмоциональным мотивом. То есть там была четкая эмоция гнева. А я лишь назвал причину оного. Наиболее частую, с точки зрения статистики в подобных случаях.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:20 Ответить
причины разные могут быть. Например финансы. Если бы орала и унижала, то больше шанс получить перо в порыве ярости. А тут прямо продуманная спецоперация. Вы вариант, что зятёк одолжил сумму денег и не хочет отдавать не рассматриваете вообще, а это тоже случается регулярно.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:27 Ответить
Я ж говорю, если финансы, то это, как правило, спланированная операция. И ранений обычно 1-2, удары точно рассчитываются, заранее планируются и т.д. Это делается с холодной головой, говоря образно.
А вот множественные ранения, тем более ножом+тупым предметом по голове... то есть он вряд ли там думал. Он бил, бил, бил, ножом, потом еще по голове добавил... чем под руку попалось (тупым предметом, может там каким-нить графином или ножкой от стула или еще чем, в баре хватает...).
Потом был шок и офигевание от содеянного.
Потом - принятие и уже обдуманная попытка скрыть последствия (понимая, что полностью скрыть вряд ли получится, учитывая характер произошедшего).
И только потом звонок копам.
Я бы сказал, учитывая опыт и знания - что картина в целом типичная.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:41 Ответить
Ну хз как оно там было. Вполне возможно, что он думал будет как в кино, он её раз штыркнёт и она тихонько сконает. А она после первого штырка заорала и полезла в драку. И чувак сперепуга натыкал.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:44 Ответить
Читал о таком.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:41 Ответить
"Для этого не нужно, как мне, изучать криминалистику, решая при этом некоторое кол-во, как их называли "практических задач по классификации преступления". На протоколах реальных дел основанных. Для этого даже психологию изучать, как мне " - а, Вы жертва профессии... сочувствую.
Но Вы не расстраивайтесь, все не так печально на самом деле.. З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 1924
Скорее всего - я уже другую возможную точку зрения выбираю - зять попросил денег у тещи, а теща гнала работать.
Еще добавить версий?
показать весь комментарий
26.08.2021 18:25 Ответить
Хм. Комментарий сильной и независимой женщины.)
В таких случаях хоть сколько-нибудь "умные" зятья (а этот такой - раз мозгов хватило на попытку введения следствия в заблуждение) делают это через жен. Приходит такая слезливая девочка, мамочкой воспитываемая... и мамочка ей не отказывает...
Это папа мог бы отказать. Потому как у доченьки теперь семья своя и в ней - другой мужчина, не он. Потому как папа - он умеет в воспитание и это ЕГО обязанность в семье.
Ну да это мы отвлеклись. Вы правы - дурак мог бы так поступить как Вы пишете (а обычно у сильных и независимых женщин мужчины как раз дураки), но дураку не хватило бы ума попытаться все инсценировать как ограбление...
показать весь комментарий
27.08.2021 09:32 Ответить
ты, походу - жертва унижений, криков, оскорблений..((- ну что же, - терпи, психопат..)))
показать весь комментарий
26.08.2021 23:38 Ответить
Знаешь... такое произошло во многом благодаря тебе и таким как ты. Пояснить или самому дойдет?
показать весь комментарий
27.08.2021 09:32 Ответить
С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня - Цензор.НЕТ 7530
показать весь комментарий
26.08.2021 14:57 Ответить
Сразу видно, что зятётичек тёщеньку не любил
показать весь комментарий
26.08.2021 15:20 Ответить
Ще не написали? це - виборець зелебоби ужасного. інфа 100%.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:27 Ответить
Специально женился, чтобы тёщу убить.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:01 Ответить
я первую свою тещу получил только в 28. А куда он спешил?? З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 7385
показать весь комментарий
26.08.2021 16:04 Ответить
так вот он и не спешил, а его примусылы
показать весь комментарий
26.08.2021 16:23 Ответить
Какой талантливый молодой человек. В 18 лет замутить такую схему...
показать весь комментарий
26.08.2021 16:24 Ответить
Молчала бы, гляди живой была бы. Бабы ж, сперва не думают что говорят, несет и несет. А когда шторы падают, что? много надо? Я свою уже давно мечтаю куда то деть, достала падлюка. Знатно парнягу достала наверно.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:28 Ответить
В действительности всё не так, как на самом деле. Просто теща, после распития большого количества спиртных напитковЗ особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 5765, начала домагатьсь зятяЗ особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 1883, а зять оказался верен супруге и не поддался на уговорыЗ особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 8776, тогда теща решила, мол не хочешь меня, так не доставайся же никому и набросилась на пацана с ножомЗ особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 3394. Произошля потасовка в результате которой зять сумел отобрать нож и в состоянии аффекта нанес теще множественные раныЗ особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 7119. Семейная бытовуха, бляха-муха!З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 8293
показать весь комментарий
26.08.2021 19:24 Ответить
Зачем он тогда придумал историю про нападение?З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 5737
показать весь комментарий
26.08.2021 19:58 Ответить
оооо..- еще одна жертва...- терпи..- уже скоро свобода.. З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця - Цензор.НЕТ 7708
показать весь комментарий
26.08.2021 23:40 Ответить
змею зачикал
показать весь комментарий
26.08.2021 17:06 Ответить
Ото в людей насичене життя, цікаво, а його дружина подасть на розлученя?
показать весь комментарий
26.08.2021 18:51 Ответить
сюжет может оказаться более закрученным...- кто хотел остаться хозяином вертепа..??- вопрос риторики..
показать весь комментарий
26.08.2021 23:42 Ответить
 
 