С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня. ФОТО
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В Харькове полицейские задержали 18-летнего парня, который зарезал собственную тещу в кафе и инсценировал разбойное нападение с убийством.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.
Вечером 25 августа в полицию Харьковщины позвонил местный житель и сообщил о том, что внутри одного из кафе города обнаружил убитой свою тещу.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове. Также из заведения исчезли денежные средства, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов. В кафе, кроме убитой хозяйки, никого не было.
Однако, оперативникам Харьковщины обстановка показалась подозрительной, а поведение заявителя странным.
"Проведя ряд первоочередных мероприятий полицейские установили, что именно заявитель, то есть зять покойной во время конфликта лишил жизни собственную тещу. Злоумышленник нанес множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После совершенного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию", - говорится в сообщении.
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Полицейские изъяли найенные вещественные доказательства найдены.
"18-летнего "умник" задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение последнем о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
А вообще да. Бабы такие бывают.
Вот вроде бы да, малолетний идиот - сядет. Но ты-то (ныне покойная), неужели тебе легче стало от этого? Вот нафига было на него орать, унижать и т.д. - то есть делать то, что женщины обычно делают и что не может вызвать ответного выплеска норадреналина. Биологию / физиологию не обманешь...
И еще скажите, что бабы так не поступают, ага.
-жок
- я свою тоже сожгу
Тебе на будущее рекомендация: Если кто-то пишет о, скажем талибах или слонах... то это не значит, что он состоит в Талибане и работает в зоопарке. Он просто имеет свойство самообразовываться и изучать чужой опыт. Слышал пословицу: "Дурак учится на своих ошибках, а умный - на чужих"? А чтоб учиться на чужих ошибках - нужно эти самые ошибки изучать.
Дарю идею. Развивайся.
Безусловно, у нас в семье без размолвок не обходится. Мы не редкость в этом плане. Но не более того.
Просто вспомни, что у каждого действия есть мотив. Причина. Это азы, доступные каждому.
Чаще всего жестокие убийства (а тут именно такое, что мотив денег в значительной степени исключает - там более расчетливо все, и ударов 1-2 заранее спланированных и нанесенных, а не - множественные ножевые ранения и удары тупым предметом по голове) сопровождаются эмоциональным мотивом. То есть там была четкая эмоция гнева. А я лишь назвал причину оного. Наиболее частую, с точки зрения статистики в подобных случаях.
А вот множественные ранения, тем более ножом+тупым предметом по голове... то есть он вряд ли там думал. Он бил, бил, бил, ножом, потом еще по голове добавил... чем под руку попалось (тупым предметом, может там каким-нить графином или ножкой от стула или еще чем, в баре хватает...).
Потом был шок и офигевание от содеянного.
Потом - принятие и уже обдуманная попытка скрыть последствия (понимая, что полностью скрыть вряд ли получится, учитывая характер произошедшего).
И только потом звонок копам.
Я бы сказал, учитывая опыт и знания - что картина в целом типичная.
Но Вы не расстраивайтесь, все не так печально на самом деле..
Скорее всего - я уже другую возможную точку зрения выбираю - зять попросил денег у тещи, а теща гнала работать.
Еще добавить версий?
В таких случаях хоть сколько-нибудь "умные" зятья (а этот такой - раз мозгов хватило на попытку введения следствия в заблуждение) делают это через жен. Приходит такая слезливая девочка, мамочкой воспитываемая... и мамочка ей не отказывает...
Это папа мог бы отказать. Потому как у доченьки теперь семья своя и в ней - другой мужчина, не он. Потому как папа - он умеет в воспитание и это ЕГО обязанность в семье.
Ну да это мы отвлеклись. Вы правы - дурак мог бы так поступить как Вы пишете (а обычно у сильных и независимых женщин мужчины как раз дураки), но дураку не хватило бы ума попытаться все инсценировать как ограбление...