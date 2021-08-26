С особой жестокостью убил тещу и инсценировал разбойное нападение: в Харькове задержали 18-летнего парня. ФОТО

В Харькове полицейские задержали 18-летнего парня, который зарезал собственную тещу в кафе и инсценировал разбойное нападение с убийством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Вечером 25 августа в полицию Харьковщины позвонил местный житель и сообщил о том, что внутри одного из кафе города обнаружил убитой свою тещу.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове. Также из заведения исчезли денежные средства, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов. В кафе, кроме убитой хозяйки, никого не было.

Однако, оперативникам Харьковщины обстановка показалась подозрительной, а поведение заявителя странным.

"Проведя ряд первоочередных мероприятий полицейские установили, что именно заявитель, то есть зять покойной во время конфликта лишил жизни собственную тещу. Злоумышленник нанес множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После совершенного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли найенные вещественные доказательства найдены.

"18-летнего "умник" задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение последнем о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.