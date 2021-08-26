Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин
Новости Цензор.НЕТ Общество
При некоторых условиях есть угроза попасть за границей в трудовое рабство, предостерегают эксперты.
Тяжелый труд, отсутствие соцгарантий, слабая охрана труда – так описывает свои зарубежные заработки значительная часть украинских трудовых мигрантов. Оставляет желать лучшего и личная безопасность гастарбайтеров в других странах, добавляют эксперты. Достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности", – говорит Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.
Специалисты добавляют: в Украине таких проблем пока нет.
Впрочем, существует другая угроза, говорят специалисты, – вероятность попасть в трудовое рабство, что отмечает Олег Пендзин: "Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники".
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ибо это означает возврат назад, а готовы только смотреть в ютубе?
в мене питання до попереднього дописувача, який стверджує, що в Україні люди вмирають від голоду.
ще мене цікавить де він такої маячні набрався, на кацапському тб чи дивлячись медведчуківське лайно або шарія.
ти, я так розумію, ще один свідок голодних смертей?
то тобі на рашатб, там довбойобів *******.
я не можу бути прихильником зеленського за визначенням, оскільки маю голову на плечах.
але брехати про те, що в Україні люди мруть від голоду це, мені здається, прерогатива кацапського та медведчуківського телелайна, ну ще й шарія.
ще раз моя позиція: люди, які працюють за кордоном роблять такий вибір виважено й цілком мають на нього право, але стверджувати, що українці їдуть працювати за кордон через те, що залишившись тут вони приречені на голодну смерть це розповсюджувати кацапські лякалки.
трудова міграція розповсюджена в усьому світі й є нормальною практикою.
в тому, що рівень життя в тій самій Польщі, вищий аніж в Україні? - безперечно.
в тому, що заробітчани отримують там більшу зарплатню ніж за таку ж роботу в Україні? - безперечно.
в тому, що купівельна спроможність в Польщі вища ніж в Україні? - безперечно.
в тому, що за часів правління тупня зеленського економічна ситуація в Україні погіршилась? - безперечно.
в цьому я з вами не сперечаюся, відповідно вам нема сенсу мене переконувати.
от тільки ви вперто не бажаєте зрозуміти те, про що написав й з чим не згоден я: я вважаю неприйнятним розповсюдження брехливої інформації про те, що в Україні люди вмирають від голоду.
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....а самое главное-без надлежащего налогообложения заробитчан!
Есть еще пророки в моем Отечестве!...
Громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах (НПФ). Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.Джерело: https://censor.net/ua/n3284643
А так, - 30 років очі вибирали, - тепер їжте!