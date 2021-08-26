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работа (585) заробитчане (585)

Только возвращение в Украину трудовых мигрантов обеспечит рост экономики на 5-7%, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Только возвращение в Украину трудовых мигрантов обеспечит рост экономики на 5-7%, - эксперты

Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну, говорят специалисты.

Значительная часть украинских заробитчан рассказывают о своей работе за рубежом как о тяжелом труде, отсутствии социальных гарантий и минимальных мерах по охране труда. Эксперты отмечают: особенно это касается тех, кто занят на сезонных сельхозработах. При этом и жилье, и питание, которыми "заманивают" трудовых мигрантов, обычно предлагается дешевле всего. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. Без гарантий, что с ними надлежащим образом рассчитаются. Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют разрушительно, причем не рассчитываются с ними должным образом", – объясняет Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну. Только таким образом можно обеспечить рост экономики на уровне 5-7%, о котором говорят чиновники.

"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами", – подчеркивает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
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Топ комментарии
+54
Зеленский призвал всех украинцев планеты в Украину Он готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам. 20 мая 2019. Уже вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга.
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26.08.2021 15:04
+45
Цены европейские, а зарплаты украинские. Пусть эти эксперты расскажут: как заставить наших работодателей платить европейские зарплаты.
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26.08.2021 15:04
+21
какие заботливые за деньги заробитчан
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26.08.2021 15:05
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А хіба не усі вже повернулись ? Шо знов в очі насцяли ?
Як таке могло статись..
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26.08.2021 18:41 Ответить
Эксперды они конечно умные, только как они себе представляют возврат заробитчан? Только в Польше более 50 000 наших студентов. Вы думаете они мечтают вернуться в Украину с полученным образованием? Наверное таки да и пополнить ряды безработных, ведь в польше предоставляют выпускникам по несколько вариантов трудоустройства, а значит заставляют работать.)))
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26.08.2021 19:28 Ответить
трудовым мигрантам работать на "мудрий нарид" не эффективно, должны активнее работать избиратели Зеленского, по 2 смены хотя бы.
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26.08.2021 20:05 Ответить
Чим більше працівників виїде за кордон , тим більшим буде дефіцит робочої сили на ринку праці , а отже тим вона буде дорожча . Я , як найманий працівник в Україні - навпаки зацікавлений , щоб чим побільше працівників їхали працювати за кордон . Бо коли не дай Бог всі повернуться , то зарплата різко впаде . Це треба розуміти .
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26.08.2021 20:41 Ответить
может и так, но если посмотреть на те организации, которые были созданы в Украине зарубежниками, и где ими же руководство производилось, то зарплаты в них были на очень хорошем уровне в отличии от большинства наших отечественных - то ли наши руководители сплошные жлобы, то ли ... других вариантов даже не находится
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26.08.2021 22:42 Ответить
чи підвищить повернення заробітчан рівень нашої економіки - сумнівно. бо яка зарплатня - така й робота. а от соціальний рівень народу - точно знизиться, бо тоді значно більша кількість сімей буде зводити кінці з кінцями, а не нормально жити і працювати.
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26.08.2021 21:40 Ответить
Дивлячись, які кадри повернуться, якщо, наприклад ті, що зараз в Ізраїлі працюють лікарями, повернуться в українські лікарні, то це буде круто.. а якщо різноробочі - то навряд чи)
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26.08.2021 22:05 Ответить
ну так, круто... але кому круто? на зарплати наших лікарів?? це невдалий жарт
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29.08.2021 17:02 Ответить
між іншим, не варто забувати, що заробітчани заробляють там, а витрачають тут, так що вони роблять значний вклад в нашу економіку...
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26.08.2021 22:03 Ответить
саме тому заробітчанство ВИГІДНЕ всім ... окрім тих , хто звик , що люди на них за копійки працюють ...
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26.08.2021 22:39 Ответить
Не варто також забувати , що повертаються не всі . Молодь , в основному не повертається , а залишається там , бо з усього майна в них лише смартфон і кросовки , тож вони можуть починати життя будь де . Та й гроші витрачаються чималі по місцю праці ( харчування , квартплата , одяг , взуття тощо).
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27.08.2021 07:40 Ответить
Хвантазьори.
Я би сформулював проблему так, - "Только рост зарплат обєспєчіт возвращєніє в Україну трудових мігрантов".
А все остальне, - хвантазії ідіотічєскіх далпайопів.
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26.08.2021 23:15 Ответить
И как вы будете их возвращать? Дело ж далеко не только в зарплатах, но и в уровне жизни, в законах, в налогах, в возможностях. Вернуть людей не проблема, все любят быть дома, но для этого надо что-то делать.
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26.08.2021 23:46 Ответить
Не совсем так.Нужно создавать высокооплачиваемы рабочие места!Нужно создавать новые предприятия.Украина очень мало производит готовой продукции: машины,бытовая техника,тнп и т.д.Нужно в эти отрасли заводить инвесторов на льготных условиях.Тогда не будет критического импорта ,так как большинство товаров будет местного производства и не нужно будет покупать все в Китае и т.д.Тогда вернется большмнство наших гастарбайтеров.Если рабочих рук будет не хватать,то подтянутся заробитчане из ближнего зарубежья : Молдова,Беларусь и т.д.Должна быть програмса развития Украины на десятки лет!!!Те же поезда мы можем делать сами и т.д.
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27.08.2021 01:01 Ответить
Поєзда нє можім дєлать , бо нема електро-газо зварювальників . Всі в Польщі . Бо в нас не платять .
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27.08.2021 07:45 Ответить
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