Информация о причастности таможни к контрабанде товаров под видом личных вещей - не соответствуют действительности, - глава Киевской таможни Силюк

Журналист Евгений Плинский провел расследование о возможной причастности главы Киевской таможни Сергея Силюка к контрабандным схемам. Глава столичной таможни ответил.

Об этом в Facebook сообщил начальник Киевской таможни Сергей Силюк, передает Цензор.НЕТ.

Журналист Евгений Плинский опубликовал видео, в котором заявил: "За две недели августа, в аэропорту "Борисполь", под видом личных вещей было оформлено 22 тонны контрабандных товаров. Электронные сигареты, мобильные телефоны, кальянный табак и брендовые вещи".

"19.08.2021 на Youtube-канале "Евгений Плинский" вышло манипулятивное видео с искривленными фактами, которые не соответствуют действительности, о якобы контрабанде товара через таможенную границу Украины под видом личных вещей ("Дерзкая схема контрабанды в "Борисполе" под крылом нового начальника"). У зрителей видео могло сложиться ложное представление, что по всем авианакладным оформлялись исключительно личные вещи, поступившие как несопровождаемый багаж. Однако, это не так", - говорится в сообщении.

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По словам Силюка, по первой части накладных Киевской таможней осуществлено оформление коммерческих грузов на адрес юридических лиц, по второй - грузы дипломатических учреждений и международных организаций.

"А относительно пяти авианакладных товар на таможенное оформление не подавался, в какой-либо таможенный режим не заявлялся, и на момент выхода видео в эфир находился на складе временного хранения ГПМА "Борисполь", - подчеркнул он.

Так, по части авиационных накладных оформлены личные вещи граждан и уплачены таможенные платежи по унифицированной таможенной квитанции МД -1 на сумму 94 368, 17 грн. По других накладных осуществлено таможенное оформление товаров и уплачены таможенные платежи на общую сумму 73 773,2 грн. Другие авиационные накладные имеют отношение к перемещению груза дипломатических учреждений и международных организаций, который освобождается от таможенного досмотра и от уплаты таможенных платежей.

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"Относительно указанного товара Е. Плинским освещены отдельные видео фрагменты с должностными лицами Службы безопасности Украины.

Итак, обвинения Е. Плинского о причастности таможни к контрабандному перемещению товаров под видом личных вещей - не соответствуют действительности, поскольку по вышеуказанным авиационными накладными, в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Украины, осуществлен таможенный контроль и таможенное оформление товаров. Действия должностных лиц таможни при этом были правомерными, аргументированными, последовательными, в рамках предоставленных полномочий", - подчеркнул Силюк.

Глава Киевской таможни обратился к главе Гостаможслужбы с инициативным письмом о проведении проверки профильными подразделениями Гостаможслужбы информации, изложенной в видео, и установлении возможных фактов совершения противоправных действий со стороны должностных лиц Киевской таможни.

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