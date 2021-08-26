Железняк о "ноу-хау от ГФС": Уличенные в неуплате налогов предприниматели "возмещают" убытки не государству, а на свой счет

Недобросовестные предпринимателе делают вид, что возмещают убытки в госбюджет, а суд по ходатайствам прокуроров закрывает производства в отношении них.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, я недавно рассказывал о ноу-хау ГФС. То, которое позволяет недобросовестным предпринимателям, которые не оплатили налоги и "попались" на этом, избежать уголовной ответственности и не платить возмещение государству, а якобы заплатить, хотя в действительности - просто перевести необходимую сумму на свой счет. Так вот, нашел первые кейсы в подтверждение, по которым уголовные производства уже закрыты, а денег в бюджете почему до сих пор нет", - пишет он.

В качестве примера нардеп приводит производство №32020110000000118. По его информации, вместо "возмещения вреда в государственный бюджет" плательщик-нарушитель просто перечислил средства на свой счет в системе электронного администрирования НДС. Эти деньги в бюджет он так и не оплатил.

Второй кейс - производство №32020110000000085. В этом деле в качестве подтверждения "возмещения" были предоставлены просто платежки на счет таможни за несколько последних лет, не имеющие никакого отношения к уголовному производству.

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"Что интересно, эти производства суд закрыл по ходатайствам прокуроров. Вопрос только, это обычная служебная халатность последних, которые не проверили поступления в бюджет, или все же злоупотребление служебным положением. Возможно, коллеги из Государственной фискальной службы Украины, которые так активно отрицали наличие подобных случаев, захотят и смогут объяснить, как так случилось, что должники смогли избежать ответственности и необходимости возмещать вред государству. Ну а мы разбираемся с этим феноменом дальше и ждем результатов проверки подобных кейсов за 2020-2021 годы, которую сейчас проводят Офис генпрокурора совместно с Казначейством и налоговой", - резюмировал нардеп.