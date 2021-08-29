Романсы композитора Барвинского впервые исполнят в Киеве на Bouquet Kyiv Stage 2021

28 августа в Софии Киевской впервые прозвучат 12 романсов украинского композитора Василия Барвинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьера проекта Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоится в рамках фестиваля высокого исскуства Bouquet Kyiv Stage 2021.

Барвинский считается одним из первых украинских композиторов, получивших мировое признание. Его произведения издавались в Европе, США, Японии

В 1998 году в международном конкурсе колядок для хоровых коллективов первое место в Европе заняла композици "Небо и земля" Борвинского в исполнении хора Мюнхенского радио. Особой страницей среди произведений Барвинского является его "Колыбельная".

Оркестровку романсов создала Богдана Фроляк. Премьера проекта состоялась осенью прошлого года во Львове.

Концерт-спектакль Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоится при участии Национального президентского оркестра Украины. Дирижер - Василий Василенко.

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В программе произведения на стихи Богдана Лепкого, Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Конисского, Григория Чупринки, Генриха Гейне в переводе Агафангела Крымского.

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан 2018 года в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника "София Киевская". В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября. Программа фестиваля.

Организаторы фестиваля - культурный центр Дом Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".

Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской".