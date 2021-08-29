РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4411 посетитель онлайн
Новости Общество
808 3
Киев (24529) музыка (760) фестиваль (294)

Романсы композитора Барвинского впервые исполнят в Киеве на Bouquet Kyiv Stage 2021

Новости Цензор.НЕТ Общество

Романсы композитора Барвинского впервые исполнят в Киеве на Bouquet Kyiv Stage 2021

28 августа в Софии Киевской впервые прозвучат 12 романсов украинского композитора Василия Барвинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьера проекта Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоится в рамках фестиваля высокого исскуства Bouquet Kyiv Stage 2021.

Барвинский считается одним из первых украинских композиторов, получивших мировое признание. Его произведения издавались в Европе, США, Японии

В 1998 году в международном конкурсе колядок для хоровых коллективов первое место в Европе заняла композици "Небо и земля" Борвинского в исполнении хора Мюнхенского радио. Особой страницей среди произведений Барвинского является его "Колыбельная".

Оркестровку романсов создала Богдана Фроляк. Премьера проекта состоялась осенью прошлого года во Львове.

Концерт-спектакль Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоится при участии Национального президентского оркестра Украины. Дирижер - Василий Василенко.

Читайте также: На фестивале Bouquet Kyiv Stage 2021 покажут ретроспективу украинского кино за 30 лет Независимости

В программе произведения на стихи Богдана Лепкого, Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Конисского, Григория Чупринки, Генриха Гейне в переводе Агафангела Крымского.

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан 2018 года в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника "София Киевская". В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября. Программа фестиваля.

Организаторы фестиваля - культурный центр Дом Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".

Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской"....

Романсы композитора Барвинского впервые исполнят в Киеве на Bouquet Kyiv Stage 2021 - Цензор.НЕТ 2189
показать весь комментарий
26.08.2021 15:31 Ответить
8-го АВГУСТА?
показать весь комментарий
26.08.2021 15:55 Ответить
И вишенка на торт: В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября Романсы композитора Барвинского впервые исполнят в Киеве на Bouquet Kyiv Stage 2021 - Цензор.НЕТ 5396
показать весь комментарий
26.08.2021 16:05 Ответить
 
 