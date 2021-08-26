Мы находимся на пороге обеспечения стабильной и выгодной поставки электроэнергии в "Укрзализныцю", - директор "ЭСТ" Чайковский

Недавно Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее АО "Украинская железная дорога" закупать электроэнергию у государственной генерации по прямым договорам.



Об этом рассказал директор компании ООО "Энерго сбыт транс", занимающейся поставкой электроэнергии для АО "Украинская железная дорога" в интервью порталу "Фокус".

По словам директора ООО "Энерго Сбыт Транс" такое решение является взаимовыгодным, ведь государственная генерация получит долгосрочный контракт по взаимовыгодной цене, а "Укрзализныця" не будет будет иметь проблем с повышением цены на электроэнергию в пиковые месяцы.

"Если мы говорим о государственной генерацию то надо иметь в виду в первую очередь" Энергоатом ". УЗ и "Энергоатом" - это идеальные партнеры. Стабильный спрос и стабильное предложение. Такие условия позволят осуществлять закупки электроэнергии на период до 36 месяцев, по максимально обоснованной цене. Параметры сделки еще является предметом переговоров .. Со своей стороны мы заинтересованы, чтобы как можно быстрее имплементировать новый формат закупок. " - сообщил Руслан Чайковский.

По словам директора "Энерго Сбыт Транс", в ближайшее время компания закупит нужный объем электроэнергии для нужд "Укрзализныци" по максимально справедливой цене.



Также Руслан Чайковский рассказал о том, что компания работает над новой концепцией работы по обслуживанию конечного потребителя в основе которого стоит сервис, предусматривает технологичность, прозрачность, ответственность и комфорт взаимодействия потребителя и поставщика.

"Сейчас мы исследуем возможности внедрения ИТ-технологий, для автоматизации процессов коммуникации с потребителем. Наша цель - максимальный комфорт клиентов при взаимодействии с компанией. Ранее, я уже занимался автоматизацией бизнес процессов и на мой взгляд будет очень удобным, если обмен первичными документами или заказ объемов будет осуществляться в один клик. " - отметил Чайковский.

"Энерго сбыт транс" - один из крупнейших по объемам поставщиков электрической энергии бытовых потребителей. Основным клиентом компании является АО "Украинская железная дорога".