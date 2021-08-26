"Слуга народа" Шуляк о возможности отставки спикера Разумкова: Перестаньте искать зраду там, где ее нет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В середине политического сезона отставка спикера ВР Дмитрия Разумкова вряд ли возможна.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.
"Я не вхожу в орбиту близкого окружения Разумкова, поэтому говорить о возможных кадровых ротациях не могу. На моей памяти, в середине политического сезона спикера ВР не меняли, поэтому причин для обсуждения этой темы прямо сейчас не вижу (хотя мы во многих инициативах ломаем шаблоны и стереотипы, так что загадывать не буду)", - отметила она.
"Разговоры в СМИ о распаде фракции, замене глав комитетов и т.д. ведутся не первый год. Но мы видим, что за время нашей работы мы стали сильнее и еще сплоченнее, чего не скажешь о других фракциях (и вообще об оппонентах). Поэтому следует перестать искать зраду там, где ее нет и наконец объединиться ради общих идей, которые сделают жизнь людей в Украине достойной и счастливой", - добавила Шуляк.
Полный текст интервью Елены Шуляк читайте по ссылке.
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«В Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні і політичні порядки самодурства авторитарного або диктаторського типу».
«Я не втомлююся повторювати, що закон повинен бути один для всіх і в стінах Верховної Ради України, і за її межами, і в цьому залі, і на вулицях наших міст. Давайте працювати так, щоб українському народові в який раз не довелося нам з вами нагадувати про цю прописну істину».
«Я впевнений, з цих стін, де народився Акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси. Бо територіальна цілісність, унітарна форма держави, непорушність кордонів, це все ті базиси, які були закладені 30 років тому, коли створювалася незалежна Україна».
«Ми пам'ятаємо про те, коли влада забувала, чий мандат у неї на руках і для кого вона повинна працювати. І влада повинна це завжди знати, а не так, як було вже в історії нашої держави, коли мандат народу використовували для власного збагачення».
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/samodurstvo-diktatorskogo-tipa-pochemu-razumkov-pugaet-zelenskogo-maydanom-25082021-434935