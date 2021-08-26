РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4969 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 305 32
имущество (330) Дубинский Александр (413) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (166)

Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник

Новоназначенный глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник владеет рядом квартир, нежилих помещений и автомобилем Land Rover.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт нардепа Александра Дубинского.

"Новоназначенный директор Бюро экономической безопасности в своей декларации в 2020 году отчитался о доходе в 4,379 млн грн, который в основном состоит из предпринимательского дохода его жены и его самого", - говорится в сообщении.

Наличные сбережения семейство Мельник заявило в размере 1,93 млн грн, а на банковских счетах - 43,35 тыс. грн. Также Мельник заявил, что одолжил $40 тыс. Владиславу Лемещак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие

Из жилой недвижимости Вадим Мельник задекларировал несколько квартир в Киеве, Ирпене, Турции и Одессе - всего 6 объектов:

- квартира в Киеве на 159,4 м.кв., приобретенная в 2014 году по заявленной цене 1,1 млн грн (получается 6,9 тыс. грн за квадратный метр, что весьма подозрительно и требует проверки профессиональными оценщиками и налоговыми органами на предмет минимизации);
- квартира в Ирпене на 114,6 м.кв. по номинальной цене 401,1 тыс. грн с 2016 года (цена также требует уточнения после проверки);
- квартира в Ирпене на 74,2 м.кв. по номинальной цене 260 тыс. грн;
- квартира в Ирпене на 46,1 м.кв. по номинальной цене 163,7 тыс. грн с 2014 года;
- квартира в Турции на 75 м.кв. за 2,1 млн. грн., дата приобретения не указана. 

"Также чиновник сообщил, что его жена купила в апреле 2020 года квартиру в Одессе на 67,8 м.кв., которая обошлась семейству в 1,13 млн грн. Выходит порядка 16,7 тыс. грн за квадратный метр - ценник выглядит нереальным", - говорится в сообщении.

Также читайте: Шмыгаль подставил главу БЭБ Мельника: вероятно открытие дисциплинарного производства, - Плинский

Отмечается, что семейство владеет 9-ю объектами нежилой недвижимости:

- товарно-офисное помещение в Ирпене на 299,8 м.кв., заявленное за 1,38 млн. грн, в собственности с 2016 года;
- нежилое помещение в Ирпене на 106 м.кв., заявленное за 271 тыс. грн;
- нежилое помещение в Ирпене на 104,9 м.кв., заявленное за 367,15 тыс. грн, с 2017 года;
- две кладовых в Киеве общей площадью 5 м.кв., заявленное за 10,3 тыс. грн, с 2013 года;
- место на паркинге в Ирпене на 20,6 м.кв., заявленное за 51,5 тыс. грн, с 2016 года;
- место на паркинге в Киеве на 18,7 м.кв., заявленное за 37 тыс. грн, с 2015 года;
- место на паркинге в Ирпене на 22,1 м.кв., заявленное за 55,3 тыс. грн, с 2016 года;
- земельный участок в Сумской области (с. Велика Чернеччина) на 835 м.кв. заявленный за 1,3 тыс. грн, с 2008 года;
- земельный участок Ирпене на 327 м.кв., заявленный за 140 тыс. грн, с 2016 года.

Также Мельник задекларировал автомобиль Land Rover, марки Range Rover 2014 года выпуска за 1,24 млн грн, который он приобрел в 2017 году. Еще у него есть прицеп Палич Z02614 за 20 тыс. грн. Еще он сообщил о владении немецким охотничьим ружьем Blaser.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Осмоловский о процедуре отбора руководителя БЭБ: Милованов-тамада был хороший и конкурс у него интересный, но финальное слово скажет суд

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Вот собачий рот мог бы и помолчать насчёт квартир и машин... Мама любит скорость, ***...
показать весь комментарий
26.08.2021 15:55
+13
Що, більше, аніж у дубинського? Ось що жаба творить)))
показать весь комментарий
26.08.2021 15:56
+9
бениной говорящей жопе просто завидно: одному санкции за то же самое, а другому кресло главного борцуна с экономикой.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот собачий рот мог бы и помолчать насчёт квартир и машин... Мама любит скорость, ***...
показать весь комментарий
26.08.2021 15:55 Ответить
бениной говорящей жопе просто завидно: одному санкции за то же самое, а другому кресло главного борцуна с экономикой.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:58 Ответить
Ну, "земляка" сдать - все одно, что дома побывать Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 4560
показать весь комментарий
26.08.2021 16:00 Ответить
Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 610
показать весь комментарий
26.08.2021 16:10 Ответить
Що, більше, аніж у дубинського? Ось що жаба творить)))
показать весь комментарий
26.08.2021 15:56 Ответить
одразу видно - чесна людина, Аллах все дав.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:56 Ответить
Дубинский рассказал? Война антиукраинских мафий?
показать весь комментарий
26.08.2021 15:57 Ответить
Короче говоря Мельник вор как и все в той банде.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:57 Ответить
Та и по роже там очень легко определяется шо ето наглое мусорило.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:21 Ответить
ну что ж, теперь очередь мельника рассказать, чем реально владеет стоеросовая дубина.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:57 Ответить
И это - далеко не все, чем владеет этот ублюдок Мельник. Это всего десятая часть, что он засветил. Остальное на ближних и дальних родственников. Но в стране бесстыдства и беззакония некому начать расследование и довести дело до суда.
Даже журнашлюхи и те поняли: сейчас время обогащаться.
показать весь комментарий
26.08.2021 15:58 Ответить
Журнашлюхи никогда ничем кроме обогащения не занимались, эта профессия существует с далеких времен, когда была напечатана первая газета.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:23 Ответить
и всё это нажито непосильным трудом на державной службе??? да украинцы, они нас точно за лохов держат!!!
показать весь комментарий
26.08.2021 16:01 Ответить
я вірно зрозумів , що він не влаштовує Коломойського? ... Дубінський це ж рупор Бені ?Так?
показать весь комментарий
26.08.2021 16:03 Ответить
Він і міжнародних партнерів наших не влаштовує... Точніше, не конкретно він, а непрозоре проведення конкурсу!
показать весь комментарий
26.08.2021 16:22 Ответить
якшо , таким міжнародним партнерам """""" тре Дубинський , як рупор їх думки, то це дно
показать весь комментарий
26.08.2021 18:22 Ответить
всю жизнь человек на госслужбе, на хлебных должностях Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник - Цензор.НЕТ 2949
короче пустили козла в огород охранять капусту
показать весь комментарий
26.08.2021 16:06 Ответить
и ещё не старый...только во вкус вошел))))
показать весь комментарий
26.08.2021 16:16 Ответить
Его туда поставили не охранять капусту, а рубать !
показать весь комментарий
26.08.2021 16:22 Ответить
так он же милиционер...шо он в хрущёвке должен жить и на ланосе ездить..вы шо совсем...того?
показать весь комментарий
26.08.2021 16:16 Ответить
БЭБНГ - Бюро экономической безопасности нечестных граждан.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:20 Ответить
дуже дивний вибір Цензора - попіарити сайт дубинського (виявляється воно ще й сайт має) та ще й залишити посилання на нього, щоб ті, хто не знав про його існування пішли подивилися.
якщо це не реклама дубинського, то доречніше було б послатися на інформацію ЦПК,

що ви власне вчора й зробили https://censor.net/ua/news/3284417/******************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76771523
показать весь комментарий
26.08.2021 16:22 Ответить
Пусть тупой собачий рот прокукарекает, сколько у него машин. Или этот лохматый дрыщ думает, что люди все позабыли.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:31 Ответить
Згадалось..." Все... Все, что нажито непосильным трудом...!"
показать весь комментарий
26.08.2021 16:51 Ответить
Волка-в пастухи овечьей отары.
показать весь комментарий
26.08.2021 16:52 Ответить
А Дубинский сейчас борец за все хорошее против всего плохого? Чья бы корова мычала..
показать весь комментарий
26.08.2021 16:55 Ответить
Рожа мусорская! Таких за километр видно
показать весь комментарий
26.08.2021 17:05 Ответить
"А человеку можно верить, только в крайнем случае!" - друг человека, домоуправительница...
Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник - Цензор.НЕТ 151
показать весь комментарий
26.08.2021 17:28 Ответить
Сказал скромный Сашко Дубинский владеющий 17 машинами, 24 квартирами, 70 соток земли и двумя домами
показать весь комментарий
26.08.2021 18:20 Ответить
Цікаво, як гугнява шмаркля, буде впарювати Байдену про реформи у СБУ, звичайно, якщо його ще приймуть у Білому Домі, після інциденту з Порошенком.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:19 Ответить
Подобный сюжет уже известен истории , его описал Леонид Глибов :
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди ніде діти.
Кінців не можна поховать...
Не довго думали - рішили -
І Щуку на вербі повісити звеліли.
- Дозвольте і мені, панове, річ держать, -
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:40 Ответить
 
 