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Людям нужно носить респираторы: ситуация с воздухом в Киеве, - данные портала Iqair

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

Людям нужно носить респираторы: ситуация с воздухом в Киеве, - данные портала Iqair

В украинской столице зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. При таком загрязнении исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 09:55 утра среды, 25 августа, индекс Киева составлял 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют носить респираторы, а находясь в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

По состоянию мониторинга качества воздуха в 12:00 Киев опустился на 13-е место, а индекс упал до 80, что не является большим прогрессом в изменении ситуации.

Людям нужно носить респираторы: ситуация с воздухом в Киеве, - данные портала Iqair 01

Ранее сообщалось, что планета увядает под влиянием изменения климата вследствие деятельности людей.

Егор Фирсов, руководитель ОО "Офіс Довкілля", ранее писал, что с качеством воздуха в Украине все очень плохо. О том, где можно получить достоверную информацию о том, чем мы дышим в столице, читайте в его материале "Что не так с международными рейтингами качества воздуха?"

А старший эксперт Команды поддержки реформ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Олег Савицкий заявлял, что Украина испытывает неотложную потребность в современном мониторинге выбросов в атмосферу. Подробнее в его тексте "Увидеть то, что нас отравляет".

Также ранее сообщалось, в Украине процветает экологический терроризм, это когда псевдо экологи обращают внимание только на промышленные города, где можно пытаться шантажировать производства. Настоящие же проблемы остаются без внимания.
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Топ комментарии
+5
В Украине был настоящий Гетьман, но мудрый нарiд заменил его на клоуна.
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26.08.2021 16:05
+3
все средства- на личное обогащение, семьи за границей- в украине только временщики
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26.08.2021 16:03
+2
Респираторы от автомобильных выбросов не защищают!
Только противогаз, с заменой фильтрующего элемента каждые 4 часа.
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26.08.2021 16:11
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все средства- на личное обогащение, семьи за границей- в украине только временщики
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26.08.2021 16:03 Ответить
В Украине был настоящий Гетьман, но мудрый нарiд заменил его на клоуна.
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26.08.2021 16:05 Ответить
В словосочетании настоящий Морвихер Вы умудрились сделать столько ошибок...
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26.08.2021 16:26 Ответить
Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 7573
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26.08.2021 17:43 Ответить
Ваш так званий гетьман злочинець, що заробляв гроші на отруєнні громадян України. Толеруючі закупівлю вугілля на окупованих територіях, яке не можна використовувати внаслідок його небезпечного хімічного складу, він крім того що труїв населення України ще і підтримував збройну агресію проти України. Я відверто сподіваюсь що він та його поплічники колись потраплять за грати.
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29.08.2021 10:21 Ответить
Девочка, иди обратно в свою песочницу.
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29.08.2021 11:06 Ответить
Это не ковид.
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26.08.2021 16:05 Ответить
Поверх маски нужно носить респираторы...или под маской??😀
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26.08.2021 16:06 Ответить
а какая разница? (с)
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26.08.2021 16:42 Ответить
Людям надо носить шапочку из фольги, может тогда 73% превратится в 49
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26.08.2021 16:07 Ответить
З огляду на ваш досвід шапочка з фольги не допомагає
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29.08.2021 10:22 Ответить
Бредятина https://www.breezometer.com/air-quality-map/ru/air-quality/ukraine/kyiv
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26.08.2021 16:07 Ответить
Это как перестали листья палить, так и воздух испортился?
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26.08.2021 16:07 Ответить
Зараз в Києві - 25
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26.08.2021 16:09 Ответить
У меня 33 показывает. Но это всё равно в зелёной зоне. Шо они там курят?... Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 5849
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26.08.2021 16:16 Ответить
На офіційному сайті - 25
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26.08.2021 16:19 Ответить
Респираторы от автомобильных выбросов не защищают!
Только противогаз, с заменой фильтрующего элемента каждые 4 часа.
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26.08.2021 16:11 Ответить
Опять водители нагазовали... А то, что одна ТЭЦ Дарницкая в день выбрасывает в атмосферу столько, сколько все автомобили Киева за месяц... Не, не слышал?
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26.08.2021 16:29 Ответить
А посчитать слабо?
Один исправный автомобиль, с европейским качеством топлива, при езде с постоянной скоростью 60-80 км/час (ЕВРО-6) выбрасывает 17 кг вредных газов на 100 км. пробега, на уровне земли.
Учитывая наши реалии, до 40 кг.
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26.08.2021 16:35 Ответить
Я слышал, что 90% эагрязнения водуха в Киеве - это результат работы автотранспорта.
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26.08.2021 17:00 Ответить
фейк.
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26.08.2021 16:17 Ответить
Ну если вырубать парки,а на их месте строить каменные бараки,то скоро респиратора будет мало Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 5588
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26.08.2021 16:30 Ответить
По моим наблюдениям отчасти это последствия пыльной бури, что можно проследить по цвету неба, чем больше голубого, тем чище воздух. Нужно учитывать еще и суточные вариации, утром вся грязь из стратосферы прижимается к земле. Ну и автомобили, здесь очевидно влиянме политики - накупили евроблях по дешевке , что стимулировало правительство, с отсутствием катализаторов, засоренными и неисправными, вот теперь и имейте.
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26.08.2021 16:57 Ответить
Давно воняет гарью, много лет уже. По всему Киеву
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26.08.2021 23:23 Ответить
В каліфорнійських гірських курортах AQI був 400, і 700 домівок згоріло, так що буває і гірше.
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26.08.2021 17:12 Ответить
Вы в Мариуполе не были! Вот где дышим полной грудью. Я вообще не знаю как чистый воздух пахнет. Зато вижу чем дышу)) Так что в Киеве альпийский воздух на нашем фоне.
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26.08.2021 19:55 Ответить
Ужас какой! Я последние 8 лет как приезжаю в Киев, так всегда чувствуется запах гари какой-то в воздухе. Иногда гарь с кислятиной. До этого жили на Позняках, на Здолбуновской, так там иногда аж дымом улицу заволакивало вечером. Ситуация с воздухом в Киеве действительно ужасная, жаль что некоторые этого не хотят видеть
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26.08.2021 23:22 Ответить
Те що мешкаєте в Мариуполі не позбавляє права киян на чисте повітря.
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29.08.2021 10:17 Ответить
Долго же вы думали прежде чем "выложили" мысль Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair - Цензор.НЕТ 8409 А у других прав нет? Так получается? Мною было написан коммент, чтобы было ясно что почти пол страны живет в плохой экологии и с ужасной водой и тд, но визжите только вы, куевляне! Чтобы не случилось, только от вас вой. А другим болт, кричи или не кричи. С чего вы себя особенными возомнили? Сидите и не рыпайтесь под своими каштанами.
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29.08.2021 12:29 Ответить
Нужно строить заводы по производству электромобилей!
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27.08.2021 00:32 Ответить
Це так відверто бридко читати домисли про те як якісь громадяни тероризують бідолашних промисловців. Шановна редакція, а посилання на докази, прізвище авторів подібних тверджень побачити можна? Давно ви перетворилися на смітник?
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29.08.2021 10:15 Ответить
 
 