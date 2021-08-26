Людям нужно носить респираторы: ситуация с воздухом в Киеве, - данные портала Iqair

В украинской столице зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. При таком загрязнении исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 09:55 утра среды, 25 августа, индекс Киева составлял 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют носить респираторы, а находясь в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Исключаются спортивные занятия на открытом воздухе.

По состоянию мониторинга качества воздуха в 12:00 Киев опустился на 13-е место, а индекс упал до 80, что не является большим прогрессом в изменении ситуации.

Ранее сообщалось, что планета увядает под влиянием изменения климата вследствие деятельности людей.

Егор Фирсов, руководитель ОО "Офіс Довкілля", ранее писал, что с качеством воздуха в Украине все очень плохо. О том, где можно получить достоверную информацию о том, чем мы дышим в столице, читайте в его материале "Что не так с международными рейтингами качества воздуха?"

А старший эксперт Команды поддержки реформ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Олег Савицкий заявлял, что Украина испытывает неотложную потребность в современном мониторинге выбросов в атмосферу. Подробнее в его тексте "Увидеть то, что нас отравляет".

Также ранее сообщалось, в Украине процветает экологический терроризм, это когда псевдо экологи обращают внимание только на промышленные города, где можно пытаться шантажировать производства. Настоящие же проблемы остаются без внимания.