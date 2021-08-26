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Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, -

Законопроект №5655, который сейчас готовится ко второму чтению, в случае его принятия в первоначальной концепции, станет прорывом в градостроительной сфере, так как позволит общественности контролировать застройщика.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.

По ее прогнозам, он зайдет в зал на второе чтение в конце октября, поскольку на рассмотрении находится 2778 правок.

"Сегодня мы видим на Подоле дом-монстр, снести который практически невозможно. Громада судится; суды дают противоречивые решения. Вместо того, чтобы обязать снести незаконно построенные этажи, суд, наоборот, обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля выдать документ на ввод в эксплуатацию. Дом-монстр на Подоле – это не единичный случай, это воплощение многих строек с нарушениями по всей территории нашей страны", - отмечает нардеп.

Далее она подробно рассказывает, введение какого механизма контроля подразумевает законопроект. 

"Мы даем органам местного самоуправления два важных инструмента. Первый инструмент – обязательный мониторинг своих территорий на предмет того, что касается застройки...По результатам мониторинга, города будут обязаны не просто вносить информацию в систему, а и информировать Министерство развития громад и территорий о результатах мониторинга. Города получат механизм быстрого выявления незаконных застроек и информирования о них и жителей данной территории, и органа центральной власти. Второй инструмент - возможность органа местного самоуправления жестко и быстро реагировать на выявленные результаты мониторинга в виде незаконного строительства. На тот случай, если выявляется незаконное строительство или существенные нарушения определенных параметров, тогда у органа местного самоуправления есть право без суда сносить дома-монстры, незаконные стройки, реально реагируя на те злоупотребления, которые допускают застройщики", - отмечает она.

"Скажем, земля была отведена под строительство спортивного комплекса - а вместо него строится высотка. Или вместо запроектированного пятиэтажного дома строится 25-этажный. Орган местного самоуправления выходит на такой объект, фиксирует все нарушения и выдает предписание устранить нарушения в течение определенного срока. Проходит 60 дней, предписание не исполняется, нарушения не устранены. Тогда орган местного самоуправления может без суда выходить на площадку и демонтировать такой объект, - подчеркивает нардеп.

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"Раньше был один способ: идти в суды – и в судах можно было ходить-бродить 5-8 лет. Тот же дом-монстр на Подоле – яркий пример такого хождения по мукам", - добавила Шуляк.

Полный текст интервью Елены Шуляк читайте по ссылке.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Знову без суду? РНБО будуть збирати?! Скільки цей нонсенс буде продовжуватись?!
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26.08.2021 16:27
+8
Во Зе плесень разошлась....Уже все хотят без суда.
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26.08.2021 16:29
+7
Сносить объекты без суда - это прикольно. Снесите Раду как нибудь. Желательно вместе с теми, кто этот закон сочинял.
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26.08.2021 16:29
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Знову без суду? РНБО будуть збирати?! Скільки цей нонсенс буде продовжуватись?!
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26.08.2021 16:27 Ответить
Как только снесут парочку, незаконные стройки прекратятся Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк - Цензор.НЕТ 7638 строят-же не на пустырях а престижных местах Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк - Цензор.НЕТ 10
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26.08.2021 16:46 Ответить
Без рішення суду, тобто без можливості відповідальної сторони привести свої аргументи? Ти точно з Німетчині постиш? А хто буде вирішувати, що будова незаконна? Чиновник? Інспектор?
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26.08.2021 17:59 Ответить
Відповідальна сторона збудувала без дозволу, тоді цю відповідальну сторону до буцугарні, за рішенням суду Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 3022
==== Законопроект №5655, который сейчас готовится ко второму чтению, в случае его принятия в первоначальной концепции, станет прорывом в градостроительной сфере, так как позволит общественности контролировать застройщика.Источник: https://censor.net/ru/n3284707
=== "Сегодня мы видим на Подоле дом-монстр, снести который практически невозможно. Громада судится; суды дают противоречивые решения. Вместо того, чтобы обязать снести незаконно построенные этажи, суд, наоборот, обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля выдать документ на ввод в эксплуатацию. Дом-монстр на Подоле - это не единичный случай, это воплощение многих строек с нарушениями по всей территории нашей страны"Источник: https://censor.net/ru/n3284707
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26.08.2021 18:14 Ответить
Нем, мля - судья будет вирішувать! За занесенный ему лимон денег! Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 1564
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08.09.2021 15:23 Ответить
Сносить объекты без суда - это прикольно. Снесите Раду как нибудь. Желательно вместе с теми, кто этот закон сочинял.
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26.08.2021 16:29 Ответить
Во Зе плесень разошлась....Уже все хотят без суда.
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26.08.2021 16:29 Ответить
Шариковы Швондеры рулят!
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26.08.2021 16:29 Ответить
А может лучше с судами навести порядок,в обход суда означает плодить взяточников
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26.08.2021 16:30 Ответить
Шо то эта шулячка сегодня от зеленожопых разошлась не на шутку- ее очередь от этой шушары под танк идти? А потом будут кричать- что слова вырвали из контекста)))) На вид энта сосна-ну чисто клиническая дура и представительница древнейшей профессии. Теперь что, решили-постановили в ОПе - что хотим снести-сносим без суда и следствия, в зависимости от полноты налитого стакана ОПе, что хотим- узаконим , опять же в зависимости от объема "заносимого" в Опу. януковощ просто нервно курит в сторонке-что так можно было! Коррупция и разграбление страны по хотелкам ОПы шагает просто семимильными шагами.
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26.08.2021 17:36 Ответить
Коли таке трапляється у нас, справа іде в так званий ECB court, якщо в цьому суді немає апеляції справа віддається в певне агенство, котре спочатку розслідує із кого пожна стягнути кошти і валить за рахунок господаря (і знову з через суд!) якщо нікого не можуть знайти валять за рахунок міста і участок переходить на міський баланс і продається на аукціоні.
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26.08.2021 16:31 Ответить
Позносять конкурентів і на їхньому місці будуть будувати недоторканні Колі-котлети, Юзики-лантухи та інші зелені ненажери.
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26.08.2021 16:31 Ответить
С такими судами как наши, сносить нужно только без судов. Пока свежее. А попадет дело в руки гнилым судьям, все, пиши пропало.
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26.08.2021 16:41 Ответить
Логіка-бобіка. Хто дасть гарантію, що без нова будова так без суда буде легальною і безпечною?
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26.08.2021 16:44 Ответить
Это не про самострои. Это про отсутствие Суда. Так может с этого начать, как завещал нам старик Ной?
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26.08.2021 16:43 Ответить
А где уголовная ответственность застройщиков за нарушения и за чей счет она хочет сносить?
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26.08.2021 16:55 Ответить
Никто и ничего ,и никаких этажей в том доме сносить не будет. В тех этажах куплены квартиры нардепами,судьями,прокурорами, получены откаты чиновниками. Дора Петровна не такая дура,что бы возвращать деньги.
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26.08.2021 17:00 Ответить
Скорее бы он завалился тот дом к ****** Фене, и проблема решится
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26.08.2021 17:03 Ответить
Три роки тому у Львові на Личаківській знесли семиповерховий будинок,самовільно збудований...Там зараз скверик,це перед дріжзаводом...Всі витрати поклали на власника,і законопроекту ще ніякого не було...Значить,як хотіти то можна?..
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26.08.2021 17:27 Ответить
слуги скоро примут закон о расстреле кто не за них без суда и следствия
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26.08.2021 18:20 Ответить
Зеленые, которые при власти.
А не пробовали заставить мэров выполнить старые законы и как положено, в обязательном порядке, составить Генеральные планы городов? Нет конечно, не пробовали, иначе как же взятки-то тогда брать.
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26.08.2021 19:25 Ответить
сносить такие объекты без суда? Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк - Цензор.НЕТ 1888

Это как? Кто именно принимает такие кардинальные решения о сносе?
Анархия - мать порядка. Если очень хочется, то можно.
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26.08.2021 20:34 Ответить
 
 