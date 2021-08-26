Дом-монстр на Подоле - воплощение строек с нарушениями по всей стране. Принятие законопроекта №5655 позволит сносить такие объекты без суда, - "слуга народа" Шуляк

Законопроект №5655, который сейчас готовится ко второму чтению, в случае его принятия в первоначальной концепции, станет прорывом в градостроительной сфере, так как позволит общественности контролировать застройщика.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.

По ее прогнозам, он зайдет в зал на второе чтение в конце октября, поскольку на рассмотрении находится 2778 правок.

"Сегодня мы видим на Подоле дом-монстр, снести который практически невозможно. Громада судится; суды дают противоречивые решения. Вместо того, чтобы обязать снести незаконно построенные этажи, суд, наоборот, обязывает органы государственного архитектурно-строительного контроля выдать документ на ввод в эксплуатацию. Дом-монстр на Подоле – это не единичный случай, это воплощение многих строек с нарушениями по всей территории нашей страны", - отмечает нардеп.

Далее она подробно рассказывает, введение какого механизма контроля подразумевает законопроект.

"Мы даем органам местного самоуправления два важных инструмента. Первый инструмент – обязательный мониторинг своих территорий на предмет того, что касается застройки...По результатам мониторинга, города будут обязаны не просто вносить информацию в систему, а и информировать Министерство развития громад и территорий о результатах мониторинга. Города получат механизм быстрого выявления незаконных застроек и информирования о них и жителей данной территории, и органа центральной власти. Второй инструмент - возможность органа местного самоуправления жестко и быстро реагировать на выявленные результаты мониторинга в виде незаконного строительства. На тот случай, если выявляется незаконное строительство или существенные нарушения определенных параметров, тогда у органа местного самоуправления есть право без суда сносить дома-монстры, незаконные стройки, реально реагируя на те злоупотребления, которые допускают застройщики", - отмечает она.

"Скажем, земля была отведена под строительство спортивного комплекса - а вместо него строится высотка. Или вместо запроектированного пятиэтажного дома строится 25-этажный. Орган местного самоуправления выходит на такой объект, фиксирует все нарушения и выдает предписание устранить нарушения в течение определенного срока. Проходит 60 дней, предписание не исполняется, нарушения не устранены. Тогда орган местного самоуправления может без суда выходить на площадку и демонтировать такой объект, - подчеркивает нардеп.

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"Раньше был один способ: идти в суды – и в судах можно было ходить-бродить 5-8 лет. Тот же дом-монстр на Подоле – яркий пример такого хождения по мукам", - добавила Шуляк.

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