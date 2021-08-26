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Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Супермаркет оценил свои убытки в 1500 грн.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые", - сказано в сообщении.
Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.
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+43 Valentin Nasus
показать весь комментарий26.08.2021 16:36
+22 violator
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показать весь комментарий26.08.2021 16:54
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У В А Ж А Ю !
Политическое дело.....
''Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.''
А ще показуємо москалів.В нас повно людей сидить за дріб'язок.І в сізо роками сидять.Система не змінилася.
https://www.youtube.com/watch?v=LINmPlunbQk
закон один для всех лохов
Правда закон один для всех ?