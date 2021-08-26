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Новости Экономика
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Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп

Правительству следует ввести запрет на экспорт лома, чтобы сохранить отечественную металлургию и защитить экономические интересы страны.

 Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому. Депутат отметил, что за первые 7 месяцев текущего года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. т лома, что в 20 раз превысило объемы за этот же период в прошлом году. В итоге на украинском рынке возник дефицит необходимого для металлургов сырья, что уже заставляет их сокращать производство. "Экспортная пошлина на лом 58 евро/т оказалась неспособна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл/т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой. Но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики", - объяснил Магомедов. Он подчеркнул: по оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные лини и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более 1,5 млрд долл валютной выручки.

"Это ударит по стабильности гривны. А сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы", - отметил Магомедов. Он также напомнил, что сегодня основными покупателями украинского лома являются турецкие и приднестровские метпредприятия. Первые пользуются огромной финансовой поддержкой турецкого правительства, вторые – по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, мы своими руками укрепляем позиции основных конкурентов наших металлургов на внешних рынках. По мнению депутата, правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы. "Выбор очевиден. К тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт", - резюмировал Магомедов.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии. В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.
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Топ комментарии
+20
Скоріш за все металолом за кордоном приймають по дорожчій ціні, ніж місцеві олігархи-реформатори. А платити зайву копійчину вони не звикли.
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26.08.2021 16:46
+10
Що шановний Муса меле, які "запретить". У нас же ринкова економіка. Чи для олігархів ні?
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26.08.2021 16:44
+7
А шо там с подсолнечным маслом -уже тоже запретили ? Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп - Цензор.НЕТ 9302
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26.08.2021 16:56
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Правила форума Совет форумчан
что-то эту тему каламутят каждый день... с чего бы это?
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26.08.2021 16:44 Ответить
Скоріш за все металолом за кордоном приймають по дорожчій ціні, ніж місцеві олігархи-реформатори. А платити зайву копійчину вони не звикли.
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26.08.2021 16:46 Ответить
Помітили, Рижий вже не вкладає десятки мільйонів баксів у футболістів? Він своїми замовними статтями фінансово стимулює. незалежні ЗМІ.
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26.08.2021 17:23 Ответить
Потрібно заборонити експорт продукції металургійних заводів з низькою доданою вартістю - слябів, профілей, проволоки, дешевих чорних труб, дешевого чорного прокату. Цей експорт вимиває по 200 млрд. грн з національного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ експортерам металургам! На експорт мають йти тільки леговані сталі та продукція машинобудівних заводів у вигляді готових виробів! Досить вивозити з України металобрухт у вигляді слябів та говнопрокату і продавати це все лайно в Туреччині та в Азії по бросовим цінам, де проти нас вводять загороджувальні антидемпінгові мита!
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26.08.2021 17:53 Ответить
Металобрухт нам треба, чи ні...? А чи вивозить його Франція, ФРН...*?Чи для того що б хтось заробив і приніс "відкат" продадуть все..?
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27.08.2021 05:54 Ответить
Що шановний Муса меле, які "запретить". У нас же ринкова економіка. Чи для олігархів ні?
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26.08.2021 16:44 Ответить
"друзьям - всё, врагам - закон" (С)
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26.08.2021 16:48 Ответить
Этот из ОПЗЖ, а ОПЗЖ, это металлургия.
Не хотят увеличить цену на приём металлолома - требуют резко поднять пошлины. При этом свою продукцию продают по мировым ценам. Кроме того, они же все в офшорах, а потому бюджету от этого бизнеса почти ничего не перепадает..

Не жлобьтесь и повышайте закупочные цены на металлолом.

А вот на вывоз руды из Украины, надо срочно повышать налоги и сборы. Пусть Ахметов выплавляет сталь тут, а не торгует сырьём.
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26.08.2021 19:12 Ответить
А ещё запретить экспорт руды, концентрата. А также всех видов зерна, леса и т.п. Вот кому-то попрёт...
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26.08.2021 16:47 Ответить
А вот тут ваш сарказм не в тему. Запрет на вывоз сырья подтолкнет создание производств в Украине - так произошло, когда Кабмин, в 2009-м, резко поднял сборы за вывоз СЕМЯН подсолнечника. Тогда Украина стала МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ по ПРОИЗВОДСТВУ подсолнечного масла.

Например, из Италии не вывозят ни зернышка той же пшеницы, как и другого сырья. И бюджет Италии, от продажи готовой продукции и полуфабрикатов с/х продукции, получает в год до 170 млрд евро. А Украина, в лучшем случае 20 млрд евро.

Лес надо перерабатывать в Украине - делать мебель, а из отходов топливные пеллеты. А не поднимать экономику стран ЕС.
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26.08.2021 19:19 Ответить
Подсолнечное масло уже по 60 грн за 850 мл у "мирового лидера" ! Ничего хорошего это простым людям не принесло !
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27.08.2021 08:39 Ответить
Вы не правы. Слуги недавно внесли изменение в налоговое, потому бизнесу стало выгоднее вывезти семена за границу и там переработать. Мне как-то пояснили (я сам не по этой теме), что в мире достаточно сильный дефицит подсолнечного масла и найти нового покупателя дело максимум недели.

Там идет в теме возврат НДС. Вот из-а этого возврата НДС экспортеру сегодня выгоднее и семечку и масло продать за границу, и именно ЭТО основной фактор того, что в Украине цена на наше масло, почти в два раза выше, чем на наше же масло в Польше. Ну и созданный дефицит товара безусловно подогревается внутренними спекулянтами, которые используют не только жадность, но и тупость нынешней власти в Украине. Дело совсем не новое, при всех Президентах такое устраивали. Например в девяностые РФ ежегодно, перед посевной и уборочной останавливала контролируемые ей украинские НПЗ (почти ко всем ним проложены нефтепроводы) и создавая искусственный дефицит дизельного топлива, что сразу поднимало цены на всю украинскую сельхозпродукцию.

А НДС, это налог, направленный на борьбу с ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ, в нашей ситуации его надо просто отменить!!!
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27.08.2021 12:04 Ответить
Вы имеете ввиду, что жадный и тупой бизнес соображает слабо. А вот гос.чиновник - зрит тысячелетиями вперёд. Но мы же понимаем, что всё с точностью до наоборот: чиновник - упырь и балагур, а бизнес сам разберётся что ему делать. Пример Италии (на подсосе у ЕС) как раз об этом и свидетельствует
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27.08.2021 10:02 Ответить
Абсолютно неверно. Я
Это я про то, что частный бизнес хорошо, а государственный, это плохо.

Воруют и госчиновники и воруют менеджеры в частных компания. Так что зависит от личных качеств конкретного человека. Государство, борясь с коррупцией, которая разъедает общество, борясь с мелкой преступностью, устанавливая справедливые нормы жизни своим гражданам, способствует тому, чтобы большинство людей стремилось жить честно.
Так что бизнес сам хрен разберётся - достаточно посмотреть на загаженные пластиковыми отходами океаны и на 7% территории Украины, покрытые городскими и стихийными (как раз от частного бизнеса) свалками.

Ну и скажу так, своё мнение. Все эти футболисты, баскетболисты и певички, с заоблачными для простых людей гонорарами и зарплатами, они очень плохо влияют на подрастающее поколение и вызывают ухудшение обстановки в стране. С этим надо что-то делать.
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27.08.2021 12:42 Ответить
Ваша погрузится, а наша (если у меня её нет) ?
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26.08.2021 16:50 Ответить
А шо там с подсолнечным маслом -уже тоже запретили ? Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп - Цензор.НЕТ 9302
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26.08.2021 16:56 Ответить
кризис, когда металлотовар по доступным ценам ахметову не подходит
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26.08.2021 17:10 Ответить
Не ну это блд перебор! Каждый день уже пол месяца ноют
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26.08.2021 17:11 Ответить
и эксперды, и нардепы и просто хорошие люди - все переживают за ренатлеонидыча. не оставим рыжего гудка без баблишка!
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26.08.2021 17:17 Ответить
Ринат в апасности!!!
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26.08.2021 17:26 Ответить
ни в коем случае не запрещать экспорт металлолома. зеленые гиндоны нажиться хотят, а цену нормальную за лом не дают. так в п***ду
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26.08.2021 17:42 Ответить
у нас мєталургіі нєт, мєталургія є у бандіта ахмєтова.
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26.08.2021 17:48 Ответить
У вас нет. А у нас в Мариуполе это градообразующее предриятие. Раньше ещё Азовмаш был. Теперь - нет.
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26.08.2021 18:20 Ответить
А металлургические олигархи цену на закупку лома в Украине поднять не пробовали, и на отсрочках платежа до 60 календарных дней не паразитировать?!
Что бы заготовителям лома было выгоднее продавать лом в Украине а не на экспорт?
Ахметов привык к халявным ценам на лом внутри Украины и что их всегда можно было "порешать" с помощью "запретов на экспорт" и "экспортных пошлин", но вечным это "решалово" быть не может...
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26.08.2021 18:00 Ответить
100%
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26.08.2021 19:20 Ответить
Ждем Ахметку в каске возле ОП. Пусть энергичнее стучит, а Пиня рядом подстукивает.
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26.08.2021 18:10 Ответить
эта "металургия" [беня, ахмет, пинчук и пр.] должна позаботиться об интересах Украины, и платить реальную цену за сырье. Украина этим упырям и так обеспечивает низкую себестоимость и еще "должна" - як земля колгоспу...
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26.08.2021 18:31 Ответить
Не наша, а ваша, точнее ахметовых и прочих моральных уродов ему подобных.
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26.08.2021 18:34 Ответить
Я помню как выли все знакомые хозяева разных фирм, когда Порох пробил для Украины безвиз, мол все работники уезжают, работать не кому, мы все загнемся.... А на мой вопрос: а платить больше не пробывали, стандартный ответ - не рожал не советуй ни чего о детях, а не другой- нет фирмы с наемными работниками - не трынди ...
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26.08.2021 18:37 Ответить
Старые схемы импорт/экспорт готовых изделий либо оборудования по цене металлолома, запрещать не нужно сам экспорт, таможня нужно, чтобы работала
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26.08.2021 19:53 Ответить
Больше нужно платить, а не ныть, у нас цена лома и так низкая из-за дешёвой рабочей силы и низких стандартов жизни, плюс пошлина часть цены отьедает. Депутат, конечно поплакал, копеечку отработал, но общественное мнение это не поменяет, люди не дураки уже. А с Приднестровьем совместно с Молдовой вообще наглухо нужно было границы закрыть уже давно и решить проблему.
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27.08.2021 08:45 Ответить
 
 