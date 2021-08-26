Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Правительству следует ввести запрет на экспорт лома, чтобы сохранить отечественную металлургию и защитить экономические интересы страны.
Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому. Депутат отметил, что за первые 7 месяцев текущего года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. т лома, что в 20 раз превысило объемы за этот же период в прошлом году. В итоге на украинском рынке возник дефицит необходимого для металлургов сырья, что уже заставляет их сокращать производство. "Экспортная пошлина на лом 58 евро/т оказалась неспособна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл/т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой. Но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики", - объяснил Магомедов. Он подчеркнул: по оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные лини и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более 1,5 млрд долл валютной выручки.
"Это ударит по стабильности гривны. А сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы", - отметил Магомедов. Он также напомнил, что сегодня основными покупателями украинского лома являются турецкие и приднестровские метпредприятия. Первые пользуются огромной финансовой поддержкой турецкого правительства, вторые – по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, мы своими руками укрепляем позиции основных конкурентов наших металлургов на внешних рынках. По мнению депутата, правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы. "Выбор очевиден. К тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт", - резюмировал Магомедов.
Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии. В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.
Пожалуйста, подождите...
Не хотят увеличить цену на приём металлолома - требуют резко поднять пошлины. При этом свою продукцию продают по мировым ценам. Кроме того, они же все в офшорах, а потому бюджету от этого бизнеса почти ничего не перепадает..
Не жлобьтесь и повышайте закупочные цены на металлолом.
А вот на вывоз руды из Украины, надо срочно повышать налоги и сборы. Пусть Ахметов выплавляет сталь тут, а не торгует сырьём.
Например, из Италии не вывозят ни зернышка той же пшеницы, как и другого сырья. И бюджет Италии, от продажи готовой продукции и полуфабрикатов с/х продукции, получает в год до 170 млрд евро. А Украина, в лучшем случае 20 млрд евро.
Лес надо перерабатывать в Украине - делать мебель, а из отходов топливные пеллеты. А не поднимать экономику стран ЕС.
Там идет в теме возврат НДС. Вот из-а этого возврата НДС экспортеру сегодня выгоднее и семечку и масло продать за границу, и именно ЭТО основной фактор того, что в Украине цена на наше масло, почти в два раза выше, чем на наше же масло в Польше. Ну и созданный дефицит товара безусловно подогревается внутренними спекулянтами, которые используют не только жадность, но и тупость нынешней власти в Украине. Дело совсем не новое, при всех Президентах такое устраивали. Например в девяностые РФ ежегодно, перед посевной и уборочной останавливала контролируемые ей украинские НПЗ (почти ко всем ним проложены нефтепроводы) и создавая искусственный дефицит дизельного топлива, что сразу поднимало цены на всю украинскую сельхозпродукцию.
А НДС, это налог, направленный на борьбу с ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ, в нашей ситуации его надо просто отменить!!!
Это я про то, что частный бизнес хорошо, а государственный, это плохо.
Воруют и госчиновники и воруют менеджеры в частных компания. Так что зависит от личных качеств конкретного человека. Государство, борясь с коррупцией, которая разъедает общество, борясь с мелкой преступностью, устанавливая справедливые нормы жизни своим гражданам, способствует тому, чтобы большинство людей стремилось жить честно.
Так что бизнес сам хрен разберётся - достаточно посмотреть на загаженные пластиковыми отходами океаны и на 7% территории Украины, покрытые городскими и стихийными (как раз от частного бизнеса) свалками.
Ну и скажу так, своё мнение. Все эти футболисты, баскетболисты и певички, с заоблачными для простых людей гонорарами и зарплатами, они очень плохо влияют на подрастающее поколение и вызывают ухудшение обстановки в стране. С этим надо что-то делать.
Что бы заготовителям лома было выгоднее продавать лом в Украине а не на экспорт?
Ахметов привык к халявным ценам на лом внутри Украины и что их всегда можно было "порешать" с помощью "запретов на экспорт" и "экспортных пошлин", но вечным это "решалово" быть не может...