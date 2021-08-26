В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В приложении "Дія" появится раздел, в котором каждый желающий сможет оформить согласие на то, чтобы стать донором после смерти.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Минздрав ведет работу над этой инициативой с Министерством цифровой трансформации.
"Там (в "Дії". - Ред.) должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявление жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи. В то же время, информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕДИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации). Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов", - объяснил Ляшко.
По словам министра, в обществе всегда есть те, кто "за", и кто - "против". Последние, как правило, нагнетают сильнее - дезинформируют общество.
Пожалуйста, подождите...
Підіймати шум і це реалізують бо це не дуже так і складно.
Принимайте закон об органах по умолчанию.
Ну ты понял.
Тебе не страшно лечиться будет? Ты не думаешь, что если у тебя будет здоровая... ну например почка... то в ней сразу найдут 100500 заболеваний. И удалят под этим предлогом.
Ну или просто не будут бороться за твою жизнь в случае тяжелой аварии - а будут подсчитывать в стиле: "Тааак... почка здоровая - туда... сердце туда... блин селезенка повреждена а так бы... ну и фиг с ней, печень норм - туда"...
Тут не сложно предсказать появление "решал" которые будут искать требуемые органы и у которых на руках будут медицинские базы (а может эти решалы сами медики с доступом к таким базам)
трансплантація печінки від померлого донора - 1 428 734 грн (у 2020 - 929 125 грн); трансплантація нирки від померлого донора - 801 071 грн (торік - 397 884 грн);
трансплантація нирки від живого донора - 788 314 грн (торік - 357 359 грн);
трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора - 2 484 470 грн (2020 - 1 360 141, 36 грн); ТКМ від родинного донора - 1 874 969,08 грн (2020 - 1 360 141,36 грн)
мусора и вертолёты уже прикупили,
на лечение лохов возить, если роды
штука баксов, то проще в больничку
не обращаться
Донорство по умолчанию обязательно должно быть в условиях войны!
"Презумпция согласия действует во Франции, Бельгии, Финляндии, Дании, Италии, Норвегии, Швеции и др. Одним из лучших примеров применения этой системы является Испания. Эта страна, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы занимает первое место в мире по количеству посмертных доноров - 35 на 1 млн населения в 2011 году. Примечательно, что презумпция согласия в стране трактуется не жестко, на практике последнее слово остается за родственниками. Успехи испанской модели обеспечены благодаря четкой организации работы на всех уровнях. На национальном уровне всеми вопросами донорства ведает созданная при Минздраве Национальная организация трансплантологии, а при каждой больнице работают специальные врачи-координаторы. В их задачу входит своевременное выявление потенциальных доноров, работа с медперсоналом и родственниками. Более 10 лет в стране действует "программа обеспечения качества" по выявлению и устранением причин, препятствующих увеличению донорства. Координаторы тесно работают со СМИ, через которые население информируется о важности донорства.