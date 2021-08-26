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"Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.

"Ковидный фонд мы создавали в марте 2020 года. Если прочесть, как он правильно называется, то это не совсем про маски, кислород и т.д...Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики. За медицинскую часть отвечал МОЗ. Поддерживать экономику решили через строительство инфраструктурных объектов. Такая практика не уникальна и много раз использовалась в кризисные периоды другими странами", - отметила она.

"К сожалению, важная работа по медицинскому обеспечению была не такой эффективной, как работа "Укравтодора". По состоянию на декабрь 2020 года, часть денег, которой распоряжалось Министерство здравоохранения не была израсходована. Деньги в бюджете были, а кислородных концентраторов в больницах не хватало. Аналогичная ситуация была с выплатой медикам дополнительного вознаграждения. Рада приняла необходимые законы, а бюрократические проволочки министерств привели к тому, что задержка выплат могла составлять более трех месяцев. Помню, что депутаты по своим округам включались в проблематику для ускорения выплат", - добавила нардеп.

Кроме этого, Шуляк отметила, что в сложный период пандемии часть медицинских проблем решало не профильное министерство, а благотворительные фонды.

"Чем закончилось такая неэффективная работа, общество видит: Степанов ушел в отставку. Поможет ли это всем людям, которые пострадали от ковида? Нет. Можно ли было более грамотно реагировать министерству на ситуацию? Да. Думаю, представители власти на всех уровнях, включая местную, должны сделать выводы и усвоить прошлые уроки. Впереди сложная осень, может быть новая волна пандемии и наша реакция на обеспечение медицинских нужд должна быть в разы быстрее", - подчеркивает Шуляк.

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Также она добавила, что Киевская школа экономики и ряд украинских экономистов проводили расчеты, которые говорят о том, что если бы "Большого строительства" не было, падение экономики в 2020 году было бы гораздо больше.

Полный текст интервью Елены Шуляк читайте по ссылке.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Таких идиотов при власти Украина еще не видела..
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26.08.2021 16:56
+18
Пришла Шуляк на прием к гинекологу, а там вместо него эффективный автодоровец из турецкой строительной компании "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 2152
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26.08.2021 16:59
+15
Елена (ничего личного))) Вы вчитайтесь в то что Вы говорите...
фонд на борьбу с ковидом, который опять набирает обороты, лучше опять отдать на дерибан на дороги....(интересно статья о нецелевом использовании бюджетных денег еще есть...или похер и на нее)
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26.08.2021 16:56
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Елена (ничего личного))) Вы вчитайтесь в то что Вы говорите...
фонд на борьбу с ковидом, который опять набирает обороты, лучше опять отдать на дерибан на дороги....(интересно статья о нецелевом использовании бюджетных денег еще есть...или похер и на нее)
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26.08.2021 16:56 Ответить
Дороги на костях своих граждан.
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26.08.2021 16:58 Ответить
Да, таким вот корабельным соснам-умницам просто хочется пожелать , чтобы у них или их близких был такой веселенький-тяжеленький ковид, а потом хорошая дорога на цугундер. Господи, прости меня за такие слова! Эту тварь отвезут лечится на шару в феофанию, а наши близкие из-за недофинансирования больниц и врачей будут за лютые деньги "лечить" и гробить.
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26.08.2021 17:43 Ответить
Таких идиотов при власти Украина еще не видела..
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26.08.2021 16:56 Ответить
_Ну что за тупость...При чём тут интеллект к нравственности (отсутствию)? Это вообще независимые друг от друга категории!
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26.08.2021 17:25 Ответить
Хорошо сказано. Вы в Трускавце случайно не преподавали?
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26.08.2021 17:59 Ответить
А ты там декан чи ректор?
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26.08.2021 18:04 Ответить
Так быстро сдаетесь? А косили под интеллектуала?
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26.08.2021 18:22 Ответить
_Интеллект и нравственность - независимые друг от друга категории. Просвещайся. Не благодари. "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 5481
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26.08.2021 18:27 Ответить
какой интеллект?! речь о безнравственных дураках у власти и идиотизме происходящего "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6715
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26.08.2021 21:40 Ответить
_Часто подлецов и мерзавцев называют идиотами, например. Будто всё зло Украине и народу они причиняют просто в силу тупости - что крайне неверно и действительно глупо. Не различают люди тёплое и мягкое, интеллект и нравственность.
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26.08.2021 21:47 Ответить
Ну что ж, тогда надо прекращать финансирование минздрава и перебрасывать деньги туда, где они расходуются наиболее эффективно: в ОП и бене. Они очень эффективно израсходуют эти деньги.
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26.08.2021 16:56 Ответить
Я тоже одобряю. Зелебобики сдохнут, дороги останутся. Когда нибудь по ним поедут танки НАТО...
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26.08.2021 16:56 Ответить
Пришла Шуляк на прием к гинекологу, а там вместо него эффективный автодоровец из турецкой строительной компании "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 2152
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26.08.2021 16:59 Ответить
Почему сразу турецкой? У нас дороги эффективно блэки строят.
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26.08.2021 17:03 Ответить
Почему к геникологу? Это , что женщина? Этому надо к психиатру. У Жванецкого было - знакомтеся, это наш главный психотерапэвт.
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26.08.2021 22:46 Ответить
У вас все,де можна "прибарахлітся"працює краще,ніж будь що...Доречі,хотілося б взнати ціну кілометра тих доріг...
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26.08.2021 16:59 Ответить
"Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 2912
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26.08.2021 21:54 Ответить
Если в рационе тюремного питания для слуг народа заменить ложку сметаны на равное по калорийности ведро воды, то можно сэкономить много денег и одновременно доказать, что не существует никакого "гормонального" ожирения - всему виною неправильное питание - жрут как не в себя!
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26.08.2021 17:00 Ответить
а трупы можнно под асфальт, будет еще эфективней процесс тырева идти
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26.08.2021 17:00 Ответить
Под асфальт нельзя, будет сильная осадка со временем. А вот под отсыпку обочин вполне.
Но зря вы так, зеленые избиратели очень благодарны за строительство дорог, ведь теперь, когда везут покойника, его тело не вываливается на ухабах из гроба на ноги родственников.
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26.08.2021 17:09 Ответить
Или в доле, или ударилась головой об корабельную сосну!
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26.08.2021 17:05 Ответить
Надоело уже говорить про это дорожный дерибан из спецфонда с совершенно не связанным с дорогами и строительством названием.
Интереснее другое и она это уже озвучила: "Киевская школа экономики и ряд украинских экономистов проводили расчеты, которые говорят о том, что если бы "Большого строительства" не было, падение экономики в 2020 году было бы гораздо большим"
Мадемуазель Елена, на секундочку, этот фонд назывался "антиковидным". В следующем году на что антиковидный фонд тратить без проведения тендеров на что будете?
На модернизацию меткомбинатов Ахметова для поднятия экономики, а не борьбы с ковидом?
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26.08.2021 17:10 Ответить
"Ковидный фонд мы создавали в марте 2020 года. Если прочесть, как он правильно называется, то это не совсем про маски, кислород и т.д...Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики. За медицинскую часть отвечал МОЗ. Поддерживать экономику решили через строительство инфраструктурных объектов. Такая практика не уникальна и много раз использовалась в кризисные периоды другими странами", - отметила она.Источник: https://censor.net/ru/n3284721
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26.08.2021 17:17 Ответить
Міністерство фінансів на постійній основі забезпечує висвітлення інформації про фінансовий стан Фонду, отримувачів коштів, цілі та обсяги їх використання. Він був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19. Термін дії Фонду розрахований на період карантину і наступні після його офіційного звершення 30 днів. Держаудитслужба здійснює безперервний контроль за використанням коштів, які спрямовуються в межах Фонду, задля уникнення чи виявлення можливих зловживань із використанням коштів Фонду.

Еще есть вопросы? Что-то непонятно как строительство дорог прописано в этом фонде.
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26.08.2021 17:25 Ответить
Мне давно всё понятно, что фонд общий, но "продвинутые эксперды" считают, что он ковидный а гады берут из него деньги на дороги "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 390
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26.08.2021 20:21 Ответить
"Він був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19."

Это фонд не общий, это преступные нецелевые расходы без процедуры закупки услуг, не связанных с охраной здоровья, минуя систему "Прозоро". Им эта фишка понравилась и теперь думают что открыли клондайк для распила бюджета без предусмотренных Законом процедур закупок товаров и услуг. Ну и, соответственно, новые направления в успешной, как они считают, благородной схеме распила бюджета.
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26.08.2021 20:35 Ответить
"Ковидный фонд мы создавали в марте 2020 года. Если прочесть, как он правильно называется, то это не совсем про маски, кислород и т.д...Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики. За медицинскую часть отвечал МОЗ. Поддерживать экономику решили через строительство инфраструктурных объектов. Такая практика не уникальна и много раз использовалась в кризисные периоды другими странами", - отметила она.Источник: https://censor.net/ru/n3284721
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26.08.2021 21:15 Ответить
А вот что говорит об этом Министерство финансов, а не курица из зелешоблы:
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
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26.08.2021 21:21 Ответить
Совершенно верно, Министерство финансов объясняет , как тратится та часть фонда которая выделена для медицины "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 1198
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26.08.2021 21:36 Ответить
Я что-то не увидел там слов, хоть отдаленно похожих на "асфальт" и "дороги"...
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26.08.2021 21:41 Ответить
Таки чукча не читатель "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 3575
Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики.

Источник: https://censor.net/ru/n3284721
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26.08.2021 21:49 Ответить
Зепутанка знает лучше чем Министерство финансов?
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26.08.2021 21:56 Ответить
Если эта красавица заболеет - в госпитале залейте ей битума через капельницу! "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6117
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26.08.2021 17:12 Ответить
Зачем вы так, будем лечить спутничком.
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26.08.2021 20:03 Ответить
зебилы это заслужили
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26.08.2021 17:15 Ответить
зато очень эффективно работали похоронные бюро, их почему не финансировали?
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26.08.2021 17:19 Ответить
Слуги бандитов, враги народа!
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26.08.2021 17:21 Ответить
Кем эта шкуляк была до нардепии. Какая та .... чтото пиз.ла
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26.08.2021 17:25 Ответить
Це ж якісь зелені виродки. Просто зЕздець, якийсь.
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26.08.2021 17:31 Ответить
Нет слов. Лечить людей не выгодно а строить дороги выгодно. Похоронный бизнес ещё выгоднее, но лучше им об этом не знать.
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26.08.2021 17:44 Ответить
как они бабло на наркоторговлю не пустили еще. вот где золотая жила
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26.08.2021 17:47 Ответить
А куда по твоему, наш самоль из Афгана мотался? "Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 7174
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26.08.2021 19:11 Ответить
Сказати що вона дурепа--мало. просто вона тупа зебіла.
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26.08.2021 18:14 Ответить
Также она добавила, что Киевская школа экономики и ряд украинских экономистов проводили расчеты, которые говорят о том, что если бы "Большого строительства" не было, падение экономики в 2020 году было бы гораздо больше. Источник: https://censor.net/ru/n3284721

Якщо "рахувала" Київська школа економіки, то інакше і не могло бути. Мілованова (почесного *********** цієї школи) достатньо слухав, тому і в цей міф зелебобики повірять.
Все підрахунки "економістів київського Хогвартса" свідчать тільки про те, що зелена влада геніальна просто в усьому, а нарід і так проковтне) Головне побільше цифр і мати розумний вигляд як у Мілованова)
"Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 1049
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26.08.2021 20:25 Ответить
 
 