"Слуга народа" Шуляк одобряет использование средств "ковидного фонда" на дороги в разгар пандемии: Работа МОЗ была не так эффективна, как "Укравтодора"
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.
"Ковидный фонд мы создавали в марте 2020 года. Если прочесть, как он правильно называется, то это не совсем про маски, кислород и т.д...Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики. За медицинскую часть отвечал МОЗ. Поддерживать экономику решили через строительство инфраструктурных объектов. Такая практика не уникальна и много раз использовалась в кризисные периоды другими странами", - отметила она.
"К сожалению, важная работа по медицинскому обеспечению была не такой эффективной, как работа "Укравтодора". По состоянию на декабрь 2020 года, часть денег, которой распоряжалось Министерство здравоохранения не была израсходована. Деньги в бюджете были, а кислородных концентраторов в больницах не хватало. Аналогичная ситуация была с выплатой медикам дополнительного вознаграждения. Рада приняла необходимые законы, а бюрократические проволочки министерств привели к тому, что задержка выплат могла составлять более трех месяцев. Помню, что депутаты по своим округам включались в проблематику для ускорения выплат", - добавила нардеп.
Кроме этого, Шуляк отметила, что в сложный период пандемии часть медицинских проблем решало не профильное министерство, а благотворительные фонды.
"Чем закончилось такая неэффективная работа, общество видит: Степанов ушел в отставку. Поможет ли это всем людям, которые пострадали от ковида? Нет. Можно ли было более грамотно реагировать министерству на ситуацию? Да. Думаю, представители власти на всех уровнях, включая местную, должны сделать выводы и усвоить прошлые уроки. Впереди сложная осень, может быть новая волна пандемии и наша реакция на обеспечение медицинских нужд должна быть в разы быстрее", - подчеркивает Шуляк.
Также она добавила, что Киевская школа экономики и ряд украинских экономистов проводили расчеты, которые говорят о том, что если бы "Большого строительства" не было, падение экономики в 2020 году было бы гораздо больше.
Полный текст интервью Елены Шуляк читайте по ссылке.
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фонд на борьбу с ковидом, который опять набирает обороты, лучше опять отдать
на дерибанна дороги....(интересно статья о нецелевом использовании бюджетных денег еще есть...или похер и на нее)
Но зря вы так, зеленые избиратели очень благодарны за строительство дорог, ведь теперь, когда везут покойника, его тело не вываливается на ухабах из гроба на ноги родственников.
Интереснее другое и она это уже озвучила: "Киевская школа экономики и ряд украинских экономистов проводили расчеты, которые говорят о том, что если бы "Большого строительства" не было, падение экономики в 2020 году было бы гораздо большим"
Мадемуазель Елена, на секундочку, этот фонд назывался "антиковидным". В следующем году на что антиковидный фонд тратить без проведения тендеров на что будете?
На модернизацию меткомбинатов Ахметова для поднятия экономики, а не борьбы с ковидом?
Еще есть вопросы? Что-то непонятно как строительство дорог прописано в этом фонде.
Это фонд не общий, это преступные нецелевые расходы без процедуры закупки услуг, не связанных с охраной здоровья, минуя систему "Прозоро". Им эта фишка понравилась и теперь думают что открыли клондайк для распила бюджета без предусмотренных Законом процедур закупок товаров и услуг. Ну и, соответственно, новые направления в успешной, как они считают, благородной схеме распила бюджета.
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
Ковидный фонд был сформирован таким образом, что в нем было достаточно средств для решения текущих медицинский нужд, так и средств, необходимых для разогрева экономики.
Источник: https://censor.net/ru/n3284721
Якщо "рахувала" Київська школа економіки, то інакше і не могло бути. Мілованова (почесного *********** цієї школи) достатньо слухав, тому і в цей міф зелебобики повірять.
Все підрахунки "економістів київського Хогвартса" свідчать тільки про те, що зелена влада геніальна просто в усьому, а нарід і так проковтне) Головне побільше цифр і мати розумний вигляд як у Мілованова)