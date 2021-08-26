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Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В аэропорту Кабула, где сейчас продолжает эвакуация граждан, произошел взрыв.
Об этом в Twitter сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - говорится в сообщении.
CNN сообщает, что по словам трех официальных лиц США, взрыв произошел у одного из входных ворот аэропорта и, судя по всему, был нападением террориста-смертника. Толпы афганцев собираются у ворот, пытаясь попасть в аэропорт.
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В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
Как-то ... подозрительно.
Да и шахида могли направить с заданием взорвать самое большое скопление людей. Охрана точно знает, где самое большое, а шахид - нет, он круги вокруг аэтопорта нарезать вряд ли будет.
И у него сверхзадача.
Найти сотрудника разведки Великобритании. В контролируемом талибами Кабуле. Учитывая творящийся там хаос с одной стороны и блокпосты талибов с другой - подобраться к нему.
Забыл сказать. Они бейджиков обычно не носят и удостоверений никому не предъявляют.
То есть ты частично прав - могли и остаться некоторые. Но вряд ли бы они в том хаосе сумели бы / захотели бы что-то там кому-то там передать. Своя шкура ближе.
А случайно услышавшие местные... см. выше. Да и не верю я в такое. Это в кино только.
А обрывок разговора можно услышать в разных местах, хоть в общественном сортире. Если бы подслушивали в штаб-кватире, то точное место и время было бы известно и не погибло бы 15 американцев.
А потому, когда чужаки резко сваливают из Кабула, у Ахмеда... случается беспокойство. Ему становится страшно за последствия стукачества. Он понимает, что не будет ему крыши над головой, койки... а будет ему ата-та из АК в лучшем случае а в худшем - все будет куда как интереснее. Это я сейчас не талибов зверьми выставляю - это я сейчас страхи и мотивацию Ахмеда обрисовываю.
А потому Ахмед берет ноги в руки и бежит в аэропорт. И там пытается пробраться в самолет любыми способами.
Ему блин просто не до того, чтобы связываться со своим контактом в британской разведке потому что малейшее отвлечение - и тю-тю, михаил светлов, то есть самолетик улетит без него, срать ему на своих соотечественников, думает он, пущай взрывают - чем больше взорвут, тем меньше конкурентов на самолет. А потом, когда у него совесть вдруг взыгрывает (ну мало ли) у него еще и телефон садится, а зарядить его у забора на летном поле - несколько проблематично...
В общем забудь про сексота Ахмеда, у него есть куда как более важные для его личной безопасности дела.
Допустим, случайный человек, не сексот - подслушивает подобный разговор. Это допуская, что ИГИЛ, которые кстати с талибами в контрах, если верить СМИ - будут настолько тупы что прям в общественном сортире будут при свидетелях подобные вещи обсуждать. Ну ладно. Чудом подслушал. Как ему найти сотрудника британской разведки? И главное - не будет ли ему (допустим, его зовут Абдула) страшно такового сотрудника искать? Ведь он знает, что талибы сразу же узнают от соседей - что "Абдула тут британского разведчика искал"... оно ему надо? Не-а. Сидеть он будет тише воды и ниже травы и не рыпаться. Это безотносительно того, что даже если такую беседу подслушал чудом не успевший на самолет прям британец... то ему еще надо связаться с Лондоном, дозвониться в управление разведки... ну или попасть на аэропорт, что тоже непросто...
В общем... в кино, конечно, оно так бывает. А вот в реальной жизни оно вряд ли.
рязанский сахарок так сказать.
это не запугивание?
надеюсь сливные бачки у себя в студиях найдут виновных, англов и пиндосов там всяких, но лично я подозреваю там украинский след.
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Предателя решеньем неуместным!
Волшебным звоном ручейка.
Прекрасных гурий яркий лик
Ты повстречаешь там, шахид (с)
В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли несколько граждан США и Афганистана. В Пентагоне не уточнили число жертв теракта.
Об этом сообща со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Аббатства ,в аэропорту Кабула был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько жителей США и гражданского населения", - сообщил Кирби.
Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле отеля Baron недалеко от Аббатства.
"Будем продолжать обновлять информацию", - пообещал представитель Пентагона.