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Войска РФ с начала суток на Донбассе не проявляли огневой активности, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ с начала суток на Донбассе не проявляли огневой активности, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

С начала суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Войска РФ с начала суток на Донбассе не проявляли огневой активности, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2772
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26.08.2021 17:27 Ответить
Другими словами там все хорошо они не стреляют или ведут не прицельние обстрели) как генералов получили сразу слух пропал)
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26.08.2021 18:06 Ответить
If one terrorist group ismt killing, the other is:
https://www.latimes.com/politics/story/2021-08-26/us-troops-killed-afghanistan-airport-bombing
a very sad day
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27.08.2021 00:26 Ответить
 
 