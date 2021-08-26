Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш

Россия отказалась называть себя стороной конфликта на Донбассе и самоустранилась от переговоров ТКГ.

Об этом заявил представитель украинской стороны на переговорах Сергей Гармаш во время эфира на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", — сказал Гармаш.

Он заявил, что о компромиссах можно будет говорить, когда Россия признает свою причастность к войне на востоке.

"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", — добавил он.

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