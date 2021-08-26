Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш
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Россия отказалась называть себя стороной конфликта на Донбассе и самоустранилась от переговоров ТКГ.
Об этом заявил представитель украинской стороны на переговорах Сергей Гармаш во время эфира на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", — сказал Гармаш.
Он заявил, что о компромиссах можно будет говорить, когда Россия признает свою причастность к войне на востоке.
"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", — добавил он.
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Эти переговоры (в таком формате) были не бессмысленными - они были предательскими.
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Юридичесски докажет..
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А уж после это го -- Минсские , штангенцыркульные и прочии " формулы" можна при желании игнорировать.
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выбрав Зеленского 73 % голосов...,вы обосроали своих будущих детей внуков и правнуков...будете барахтаться в советском ДЕРЬМЕ еще 74 года...
Фронт огня подошел вплотную к закрытому городу Саров в Нижегородской области РФ. Сотрудники контрольно-пропускного пункта пытаются бороться с огнем. В сети появились видео происходящего. На кадрах пограничники лопатами пытаются сбить пламя, наступающее на КПП.
Общая площадь пожала составляет почти 6000 гектаров. Из-за порывистого ветра огонь подошел вплотную к закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.
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