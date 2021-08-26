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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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переговоры (4648) Россия (91213) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш

Россия отказалась называть себя стороной конфликта на Донбассе и самоустранилась от переговоров ТКГ.

Об этом заявил представитель украинской стороны на переговорах Сергей Гармаш во время эфира на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", — сказал Гармаш.

Он заявил, что о компромиссах можно будет говорить, когда Россия признает свою причастность к войне на востоке.

"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", — добавил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
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26.08.2021 17:36
+7
Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
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26.08.2021 17:39
+4
Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
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26.08.2021 17:48
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Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
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26.08.2021 17:36 Ответить
кто с дегенератами разговаривает! пройдите курсы в Трускавце.
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26.08.2021 17:37 Ответить
Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
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26.08.2021 17:39 Ответить
Надо бы посадить на скамью подсудимых тех, кто согласился на такой формат, в котором РФ не сторона конфликта.
Эти переговоры (в таком формате) были не бессмысленными - они были предательскими.
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26.08.2021 19:28 Ответить
Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
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26.08.2021 17:48 Ответить
Решение суда по Боингу - - ..
. .
.
Юридичесски докажет..
.
А уж после это го -- Минсские , штангенцыркульные и прочии " формулы" можна при желании игнорировать.
.
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26.08.2021 17:48 Ответить
Минский формат отжил свое после образования Нормандского формата. Нафига зелевласть так упорото в него цепляется да еще и создаёт бессмысленную Крымскую платформу? Чтобы разговаривать, создавая видимость действий, не более.
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26.08.2021 17:52 Ответить
не трусите е**ом. просто захватите в плен как можно больше русских - их можно будет поменять
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26.08.2021 18:07 Ответить
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса." (С)Г. Меир
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26.08.2021 18:14 Ответить
Рюсские бараны находили общий язык только с Адольфом Гитлером...а Молотов-Риббентроп то просто было быдло,для заключение Братского суюза.... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7386 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7386
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26.08.2021 18:15 Ответить
Фишка тут совсем Другая....
выбрав Зеленского 73 % голосов...,вы обосроали своих будущих детей внуков и правнуков...будете барахтаться в советском ДЕРЬМЕ еще 74 года... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7655 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7655
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26.08.2021 18:18 Ответить
Самоусуньтеся з Криму та Донбасу. Або рано чи пізно вас усунуть
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26.08.2021 18:27 Ответить
Мавзолейное быдло даже не поняло что такое Крымская платформа...,а на деле это был Учредительный съезд блока НАТО в Киеве...,внимательно изучил речь британского премьера Бориса Джонсона....,РАБссиянцы...вам лучше молчать и больше не высовыватся выше подлодки Курск....вам будет больно,но Тушонки Рузвельта вы больше не получите...если коротко....2014 год давно окончился....
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26.08.2021 18:33 Ответить
Может "перемирие" пора усовершенствовать, а как иначе ? Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5533
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26.08.2021 18:36 Ответить
Вчера украинский снайпер снял с одного выстрела подполковника РАБссиянской армии ну типа ИХТАМНЕТа,родом из Владикавказа....чем знаметит был это дохляк?а тем что обучал снайперов РАБссии уму разуму... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1666земля стекловатой ублюдку... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6944более подробно о ликвидации это барана смотрите на моем сайте Украина 365...
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26.08.2021 18:43 Ответить
Про які компроміси пече сей отрок? Про зелену мантру"здє-то пасєрєдінє"?
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26.08.2021 18:49 Ответить
Донецкие журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский делают правильную работу уже 7 лет...,вам до них что до Олигархата Кучмы.... Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2988 Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2988
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26.08.2021 18:53 Ответить
В Нижегородской области РФ объявили ЧС: лесной пожар подошел вплотную к ядерному центру.

Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7043

Фронт огня подошел вплотную к закрытому городу Саров в Нижегородской области РФ. Сотрудники контрольно-пропускного пункта пытаются бороться с огнем. В сети появились видео происходящего. На кадрах пограничники лопатами пытаются сбить пламя, наступающее на КПП.
Общая площадь пожала составляет почти 6000 гектаров. Из-за порывистого ветра огонь подошел вплотную к закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.
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26.08.2021 19:11 Ответить
"проста Зелиньский хочит вайны" Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8654
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26.08.2021 19:15 Ответить
Франція і Німеччина з одного боку а Московія з іншого. А Україна там як між молотом і ковадлом, бо Франція і Німеччина на стороні Московії.
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26.08.2021 19:54 Ответить
Пане Сухов,якщо кацапи,німці і французи разом,це молот,то хто чи що наковальня?Невже ви признали кацапське утворення ДНР і ЛНР ?Тоді стає зрозумілим ваш вислів...
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27.08.2021 10:15 Ответить
Как по маслу шло, да. А тут рррррраз, и застопорилось. Вот же ж. Не признают, подлецы. 7 лет их уговариваем, а они никак.
Зарплату вернёте?
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26.08.2021 21:25 Ответить
Так ото і нэфіг взагалі було й розпочинати оту байду у Мінську, допоки московія не визнала себе винною у отому шарварку,що робиться у Донбасі. Спостерігачі хренові,блін.
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26.08.2021 21:37 Ответить
Раша в образе, не получилось навязать свою фигню, свалили и "процесс стопорится". Можно подумать, что с рашей вопрос решался семимильными шагами, а не мусолился с пустого в порожнее...
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26.08.2021 22:32 Ответить
Здесь чисто дипломатические трения.Кацапы всеми силами стараются втюхать Украине ДНР и ЛНР,как сторону конфликта.Украина занимает самую правильную позицию,что кацапы ведут войну с Украиной и являются стороной конфликта."Но войну войной никто не называл..."
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27.08.2021 10:20 Ответить
 
 