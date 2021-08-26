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Афганистан (599) взрыв (6098) теракт (2152) Николенко (155)

Информации о пострадавших гражданах Украины после взрыва в Кабуле нет, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Информации о пострадавших гражданах Украины после взрыва в Кабуле нет, - МИД

Информация о наличии пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в Кабуле пока что не поступала.

Об это в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцах пока не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв.

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Автор: Богдан Гуньковський
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У Кабулі обстріляли італійський евакуаційний літак С-130 із 98 пасажирами на борту.
Про це повідомило видання ANSA.
Повітряне судно пошкоджень не зазнало. Також ніхто з пасажирів не постраждав.
На борту перебували колишні працівники НАТО й журналіст італійського телеканалу Sky 24 TG.
Вогонь по літаку почали, коли він уже піднявся в небо і його двигуни працювали на максимальній потужності.
Пілотувала італійська військовослужбовиця військово-повітряних сил. Вона проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів, пишуть ЗМІ. Потім літак продовжив політ за маршрутом.
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26.08.2021 18:16 Ответить
"Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул"
https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
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26.08.2021 18:48 Ответить
радiсть на пицi рашистськоi матрьохи пiсля новин про вибухи на летовищi в Кабулi.
безперечно, рашизм=фашизм. рашизм повинен бути поза законом.

I have no words to describe this expression on the face o russian's state TV host Olga Skabeeva, slivnoy bachok, as she discussed recent events in Afganistan.



Інформації про постраждалих громадян України після вибуху в Кабулі немає, - МЗС - Цензор.НЕТ 4604



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26.08.2021 19:53 Ответить
 
 