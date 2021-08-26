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Информации о пострадавших гражданах Украины после взрыва в Кабуле нет, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Информация о наличии пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в Кабуле пока что не поступала.
Об это в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцах пока не поступала", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв.
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У Кабулі обстріляли італійський евакуаційний літак С-130 із 98 пасажирами на борту.
Про це повідомило видання ANSA.
Повітряне судно пошкоджень не зазнало. Також ніхто з пасажирів не постраждав.
На борту перебували колишні працівники НАТО й журналіст італійського телеканалу Sky 24 TG.
Вогонь по літаку почали, коли він уже піднявся в небо і його двигуни працювали на максимальній потужності.
Пілотувала італійська військовослужбовиця військово-повітряних сил. Вона проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів, пишуть ЗМІ. Потім літак продовжив політ за маршрутом.
https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
безперечно, рашизм=фашизм. рашизм повинен бути поза законом.
I have no words to describe this expression on the face o russian's state TV host Olga Skabeeva, slivnoy bachok, as she discussed recent events in Afganistan.
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