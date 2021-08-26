Информации о пострадавших гражданах Украины после взрыва в Кабуле нет, - МИД

Информация о наличии пострадавших гражданах Украины в результате взрыва в Кабуле пока что не поступала.

Об это в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцах пока не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв.

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