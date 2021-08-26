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Госэкоинспекция (145) Житомир (659) Житомирщина (1314) экология (1581) река (105) Малеваный (22)

"Житомирводоканал" сбрасывал в реку неочищенные воды, погибло 27 тыс. рыб, - глава Госэкоинспекции Малеваный

Новости Цензор.НЕТ Общество

Предприятие нанесло ущерба на почти 23 млн грн. Госэкоинспекция передала материалы в правоохранительные органы.

Об этом пишет в Фейсбуке глава инспекции Андрей Малеваный, сообщает Цензор.НЕТ.

Воды сбрасывали в реку Тетерев. Из-за этого в реке были превышены нормы содержания аммиака, нитрита, нитрата, железа и фосфата. А растворенного кислорода было, наоборот, слишком мало.

"Установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетереву 120 тыс.м3 неочищенных сточных вод. В результате не только загрязнили речную воду, но вызвали массовую гибель рыбы - более 27 тыс. единиц", - написал Малеваный.

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Госэконинспекция составила на директора "Житомирводоканала" админпротокол за нарушение правил охраны водных ресурсов, насчитала почти 23 млн грн убытков и передала материалы в правоохранительные органы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Мразь просто, наплевать на окружающих, на природу, лишь бы никера не напрягаться, не заморачиваться с очистными. Таких ублюдков надо лишать гражданства и в ордло, там пусть хозяйничает.
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26.08.2021 17:57
+10
Вот за каждую рыбку штраф, как за бракоеьерство . Где рыбнадзор?
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26.08.2021 17:59
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Мразь просто, наплевать на окружающих, на природу, лишь бы никера не напрягаться, не заморачиваться с очистными. Таких ублюдков надо лишать гражданства и в ордло, там пусть хозяйничает.
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26.08.2021 17:57 Ответить
мы должны понимать, что нам повезло. если бы в реку пернул Главзебил, убытки были бы в стократ большими, ибо является рекордсменов Главзебил по пердежу, 3,14здежу и окозамилюванню.

Мне непонятна сущность такого президента, но я уважаю волеизъявление 73% - при том, что их стало легче брить. Вместе с зеленским побреем лохов, разом переможемо!
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26.08.2021 18:29 Ответить
Вот за каждую рыбку штраф, как за бракоеьерство . Где рыбнадзор?
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26.08.2021 17:59 Ответить
Видел видом блогеров, там ужас канализация сливается не водостоки дождевие
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26.08.2021 18:03 Ответить
В Сумах писали весна лето постоянно весь Псёл в гавне плывет и не уверен что что то изменилось.
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26.08.2021 20:54 Ответить
Очистные не работают.
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26.08.2021 18:03 Ответить
Новые строят.
Сливали без очистки с неделю. Причину не знаю, но руководителя наказали.
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26.08.2021 19:30 Ответить
120 тыс. м3

100 x 100 x 12
Приличное озеро глубиной 12 м
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26.08.2021 18:14 Ответить
Ну что делали предки с отравителями воды?
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26.08.2021 18:25 Ответить
.думаю завтра уже заплатят 23 ляма... "Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований - Цензор.НЕТ 7410
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26.08.2021 18:34 Ответить
Аквамен,*****,ты где?)))...
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26.08.2021 19:03 Ответить
Это у нас так на деле любят Украину. Травят везде все живое.
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26.08.2021 19:36 Ответить
Що за риба? Якась плітка !
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26.08.2021 19:37 Ответить
Житомірводоканал тепер повинен окрім як за свої грощі очистити річку, ще й зарибити ії "Житомирводоканал" скидав у річку неочищені води, загинуло 27 тис. риб, - глава Держекоінспекції Мальований - Цензор.НЕТ 7109
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26.08.2021 21:16 Ответить
Це все через відсутність поліції в Україні.
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26.08.2021 22:14 Ответить
не не, то всё 73% винуваты
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26.08.2021 22:30 Ответить
мамочка-природа, самое лучшее что я могу сделать для тебя - не делать новых детей и помочь другим не делать детей. Один американец угробляет природы в размере пяти африканцев. Когда уже глобализация остановит смерть мамы-природы? Все знают, что природу губить плохо, но ускользают от наказания.
ПыСы пусть теперь реку обратно ********* и очищают.
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27.08.2021 12:58 Ответить
 
 