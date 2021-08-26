"Житомирводоканал" сбрасывал в реку неочищенные воды, погибло 27 тыс. рыб, - глава Госэкоинспекции Малеваный

Предприятие нанесло ущерба на почти 23 млн грн. Госэкоинспекция передала материалы в правоохранительные органы.

Об этом пишет в Фейсбуке глава инспекции Андрей Малеваный, сообщает Цензор.НЕТ.

Воды сбрасывали в реку Тетерев. Из-за этого в реке были превышены нормы содержания аммиака, нитрита, нитрата, железа и фосфата. А растворенного кислорода было, наоборот, слишком мало.

"Установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетереву 120 тыс.м3 неочищенных сточных вод. В результате не только загрязнили речную воду, но вызвали массовую гибель рыбы - более 27 тыс. единиц", - написал Малеваный.

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Госэконинспекция составила на директора "Житомирводоканала" админпротокол за нарушение правил охраны водных ресурсов, насчитала почти 23 млн грн убытков и передала материалы в правоохранительные органы.