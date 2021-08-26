Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В больницы доставлено более 30 раненых. Данные о числе жертв разнятся. По предварительной информации, взрывы устроили террористы-смертники.
Информацию о втором взрыве подтвердил Пентагон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц", - написал в Твиттере представитель ведомства Джон Кирби.
"Мы также можем подтвердить, как минимум, еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", - добавил он.
В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта.
"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - говорится в сообщении медцентра.
Движение "Талибан" сообщает, что погибших - 11, и среди них есть дети.
По данным Sky News, погибших - как минимум 13.
Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.
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Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Пригожинский террорист-социолог Шугалей прибыл вчера в кабульский аэропорт.
Там же уже с камерой Поддубный.
сильно много в одном месте людей, хаос и беспорядок...
Теперь говорят: «Если поблизости появилась съемочная группа «Life news» - жди теракта…».
ATATÜRK
@34OSMANLI34
Не только Пригожинские, но и Кадыровские.
Магомадов Юнус, действующий агент спецслужб...
а талибы - классные пацаны
сообщение посольства РФ о ситуации в Кабуле
це не калаш!
1 кулемет треба мати
2 зайняти позицію на очах талібів
схоже на попереджувальні акції шайтанів для завершення евакуації
Для понимания ситуации.
ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.
По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии.
Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку… Или?
Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.
Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.
Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.
Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).
Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=PPUXmfRbqOc
https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
при Советах пожил-поработал в Омске после учёбы в Украине, перед армией, кстати с такими же выпускниками, студентами-бурятами только из Улан-Удэ кажется (тогда нормальными пацанами)..
южному человеку, мусульманину, с некацапским менталитетом наверно действительно сложно прижиться в чужеродной среде, как по быдлонаселению так и по климату..
Я так понимаю после этого USA опять начнет военную компанию?
а вот самим предется встрять .с чем валянков и праздравляю
Як рашка.
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·1 год
Телеканал Russia Today ведёт прямую трансляцию из Кабула, где пару часов назад прогремел взрыв. Прямых трансляций из Казани, где расстреляли детей в школе, и из Магнитогорска, где взорвался дом, на телеканале Russia Today не было.
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Ну подписал трамп торговьіе договора с другими странами, вау, ну достижение, никто из президентов до трампа не подписьівал торговьіх договоров. И добьіча сланцевой нефти конечно же при трампе началась, а то что США уже лет 10 назад как превратились из импортера нефти в чистого єкспортера нефти, то тоже заслуга трампа, ну просто он еще не бьіл президентом и силой мьісли увеличил добьічу нефти. Про торговую войну с Евросоюзом тьі написать забьіл, тоже достижение трампа?
Примитивщиной несет как раз от тебя, узколобого, которьій измеряет успехи президента исключительно своим карманом, не понимая что трамп расколол не только американское общество, но и отношения с союзниками, т.к. роль США в мире немного больше, чем повьісить на 100 долл. зарплату дальнобойщикам.
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безперечно, рашизм=фашизм. рашизм повинен бути поза законом.
Slava Rabinovich
@RabinovichSlava
Вот это вот чмо, ничтожество, дерьмо - окурок, моль, глист, плесень - грабит и терроризирует (в прямом смысле этих слов) страну 22-й год подряд. Как мы можем позволить ему такое???! Как мы позволили?
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