Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Общество
Анастасия Тарасюк обзывала украинцем, а также ее ловили пьяной за рулем. Бывшая жена Тарасюка - судья, отправившая под домашний арест протестовавших на Банковой активистов Филимонова и Ратушного.
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.
"Слева - новый заместитель директора управления ГБР во Львове Анатолий Тарасюк. Справа - его дочь, студентка юрфака университета имени Шевченко Анастасия Тарасюк, которая называла украинцев "быдлом", реагируя на запрет въезда в Украину какого-то российского рэпера", - сказано в сообщении ЦПК.
В Центре напомнили, что в 2020 году Анастасию задерживали в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения".
Бывшая жена Анатолия Тарасюка - судья Печерского суда Кристина Константинова.
"Она отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного, которые несколько месяцев назад протестовали на Банковой, а раньше позволяла обыски в Автомайдане", - пишет ЦПК.
Сам Тарасюк в ноябре 2020 года стал руководителем Управления ГБР, которое занимается расследованием преступлений во время Майдана. Против его назначения выступали адвокаты семей героев Небесной сотни.
"За прошлый год Тарасюк получил за наш с вами счет 1,6 млн грн. Указал, что сэкономил более 1 млн грн и 67 000 долларов", - добавили в ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
- Деточка! Да на твоём лице не БАНТИК!!! Там целый шарф!!! "Мохеровый!!!
Ніштяк.Є й гірші.
Так само як зараз ніхто не зізнається що 73% в 1917-му році піддалися на більшовицьку агітацію і бігли з червоними бантами грабувати панські маєтки і топити книгами пічки.
А поки ті хто ще не розбігся з військ УНР намагались втримати російських більшовиків від захоплення Одеси й Харкова, то більшість наслухалась агітації про "шоколадних бариг", і переметнулась до червоних щоб дістати халявної землі- отрять і подєліть.
А тепер видумали зручну версію що більшовики то були лиш росіяни і окупанти а українці всі як один стали на захист але підступна АНТАНТА не дала зброї і вони програли.
А по факту все повторюється- тупа більшість в черговий раз зазирає в очі агресору і жде поки він зупиниться
дальтоники полнейшие..
Давайте нейтралізуйте вже "сторожа"
До речі, парад це шоу для патріотів, щоб замилити очі.
А посади то роздають наволочі і ваті.
Тому такого трешу попереду ще багато. А "смєтуни" ще не наїлися - тож і нам терпіть доведеться
(бо нема, не було і хто зна будуть чи ні.... в нього однополчани ))))
Бывшая жена -это вообще ни о чем, если она действительно бывшая..
Да и дочка...они обычно мамины чада...по этим двум фактам судить о челе неправильно...понятно только шо с бабами в жизни ему не повезло...а из его деятельности у ЦПК ничего нету?
там должны работать люди с железной общественной поддержкой.
просто как пример - Байден и возня вокруг сына его...одних этих фактов мало для суждения о персе...у нас уже просто на подсознании - чем выше забрался чиновник -тем больший он подлец...
Сейчас их премя, время ублюдков и подонков.
Наше суспільство раптово бачить себе в дзеркалі - і бачить в ньому мерзенну потвору.
Яка буде реакція - це інша справа. Припускаю, що добра з цього не буде.
Хотя что говорить- население точно такое же, и выбирая десятки раз подряд таких свиней во власть одобряет и прощает такое поведение