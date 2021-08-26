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Новости Общество
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назначение (2047) Центр противодействия коррупции (217) ГБР (2540) Тарасюк Анатолий (3)

Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев

Анастасия Тарасюк обзывала украинцем, а также ее ловили пьяной за рулем. Бывшая жена Тарасюка - судья, отправившая под домашний арест протестовавших на Банковой активистов Филимонова и Ратушного.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Слева - новый заместитель директора управления ГБР во Львове Анатолий Тарасюк. Справа - его дочь, студентка юрфака университета имени Шевченко Анастасия Тарасюк, которая называла украинцев "быдлом", реагируя на запрет въезда в Украину какого-то российского рэпера", - сказано в сообщении ЦПК.

В Центре напомнили, что в 2020 году Анастасию задерживали в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения".

Читайте: "Не Печерским судом единым": оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская

Бывшая жена Анатолия Тарасюка - судья Печерского суда Кристина Константинова.

"Она отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного, которые несколько месяцев назад протестовали на Банковой, а раньше позволяла обыски в Автомайдане", - пишет ЦПК.

Сам Тарасюк в ноябре 2020 года стал руководителем Управления ГБР, которое занимается расследованием преступлений во время Майдана. Против его назначения выступали адвокаты семей героев Небесной сотни.

Также читайте: Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Константиновой, назвавшей украинцев "быдлом"

"За прошлый год Тарасюк получил за наш с вами счет 1,6 млн грн. Указал, что сэкономил более 1 млн грн и 67 000 долларов", - добавили в ЦПК.

Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев быдлом, - ЦПК 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Ну вот папашке должность и насосала.
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26.08.2021 18:42
+54
Пріоритети Зе влади два роки зрозумілі! Що не призначення то люстрований або колишній риг🤬 чи про татарова забули?
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26.08.2021 18:42
+37
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8130
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26.08.2021 18:44
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Так она же " соска"
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26.08.2021 18:40 Ответить
Ну вот папашке должность и насосала.
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26.08.2021 18:42 Ответить
да там папаша и дает и сам сосет и смазывает они евреи многостаночники...
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26.08.2021 18:48 Ответить
Супер)))))))))
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26.08.2021 19:25 Ответить
А мамашка Кристина Константинова собиралась посадить Софию Федыну
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26.08.2021 20:18 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5062
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26.08.2021 19:18 Ответить
- Ну чего вы до моих губ приколупались? Губы как губы! Даже в песне поётся - "губки бантиком!"
- Деточка! Да на твоём лице не БАНТИК!!! Там целый шарф!!! "Мохеровый!!!
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26.08.2021 20:11 Ответить
Аж мурашки по тілу пробігли! Так холодно стало! Краще закутатись в шарф і мо Херовий!
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26.08.2021 22:45 Ответить
у доци ещё то СОСАЛИЩЕ
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26.08.2021 18:45 Ответить
Ботоксна сосулька.
Ніштяк.Є й гірші. Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3962
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26.08.2021 18:59 Ответить
там такие силиконовые глисты в губы вставляются. только мужественная женщина стерпит это
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26.08.2021 20:19 Ответить
Одного поля «ягода» с семейкой Зеублюдков ! Папаша называл украинцев «быдломассой», Ленка продавала рашистам передвижение военных ВСУ ,а членограй развлекал сепаратистов в 2014 г
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26.08.2021 19:34 Ответить
Будет ли для н х всех суд.. интересно знать б, придёт ли то время расплат за весь этот цинизм во власти?
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26.08.2021 21:15 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5604
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26.08.2021 21:51 Ответить
Пріоритети Зе влади два роки зрозумілі! Що не призначення то люстрований або колишній риг🤬 чи про татарова забули?
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26.08.2021 18:42 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 4809
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26.08.2021 20:29 Ответить
Але через 10 років ніхто не зізнається що обирав його.

Так само як зараз ніхто не зізнається що 73% в 1917-му році піддалися на більшовицьку агітацію і бігли з червоними бантами грабувати панські маєтки і топити книгами пічки.
А поки ті хто ще не розбігся з військ УНР намагались втримати російських більшовиків від захоплення Одеси й Харкова, то більшість наслухалась агітації про "шоколадних бариг", і переметнулась до червоних щоб дістати халявної землі- отрять і подєліть.

А тепер видумали зручну версію що більшовики то були лиш росіяни і окупанти а українці всі як один стали на захист але підступна АНТАНТА не дала зброї і вони програли.
А по факту все повторюється- тупа більшість в черговий раз зазирає в очі агресору і жде поки він зупиниться
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27.08.2021 10:47 Ответить
У клоуна таки есть чувство юмора
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26.08.2021 18:43 Ответить
черного...
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26.08.2021 18:52 Ответить
да. но многие в этой стране дальтоники и не различают этот цвет с зеленым.
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26.08.2021 18:53 Ответить
самое страшное что они и жовто-блакитный не различают...
дальтоники полнейшие..
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26.08.2021 18:59 Ответить
Яких реформ і нових обличь Вам ще не хватає ?
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26.08.2021 18:43 Ответить
Лысого-в премьера!)))
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26.08.2021 18:51 Ответить
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 4487 Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 55Больше божьей росы, зебилы не умылись еще Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8046
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26.08.2021 18:43 Ответить
Новиє літса шизонутого наркомана.
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26.08.2021 18:44 Ответить
Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8130
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26.08.2021 18:44 Ответить
Ого... вылитый губаноид! Чьей кисти работа, Бетховен, Шаляпин?
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26.08.2021 18:48 Ответить
ахаха, я же говорил шо те лет 10 - это из совкового мультика старпер и море или как то так Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 1347
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26.08.2021 18:54 Ответить
Армянський мультик "В синем море, белой пене".
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26.08.2021 19:20 Ответить
З цією цнотливою панночкою можна размовляти тілки коли вона має міх на голові.
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26.08.2021 19:29 Ответить
Вірменський мультфільм 80-х років 20 сторіччя "Ух ты, говорящая рыба", а ця русалка виконує шлягер з мультфільму "в сінєм морє, в бєлой пєнє.."
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26.08.2021 20:59 Ответить
мене то не дивує...давно!
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26.08.2021 18:44 Ответить
Антиукраинская, ожесточённо антинародная власть.
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26.08.2021 18:45 Ответить
Всё происходит с нашего молчаливого согласия панове,нам срут на голову циничные мрази,а мы все сидим на сраках и просим ещё,шоб повозмущаться в интернете,и всьо.
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26.08.2021 18:48 Ответить
Не нам, а вам. Навыбирали - хавайте Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3687
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26.08.2021 18:54 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 6218
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26.08.2021 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qo2rts0p1l4 Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5089

Давайте нейтралізуйте вже "сторожа"
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26.08.2021 22:04 Ответить
Це ж цей папень дочу антиукраїнщині навчив.
До речі, парад це шоу для патріотів, щоб замилити очі.
А посади то роздають наволочі і ваті.
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26.08.2021 18:48 Ответить
Ну и чем же эта власть лучше попередней? И шо ж доця-сосалище этого деятеля раньше держала свое жало за дутыми губищами, а теперь расчехлилась?
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26.08.2021 19:09 Ответить
Неудивительно, СБУ-отличная кузница кадров для подонков и ублюдков всех мастей.
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26.08.2021 19:32 Ответить
Цеє, Львів йому піддасть під зад.
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26.08.2021 18:49 Ответить
Турбації не заживайте. Усіх разом зі шмарклєю на смітник історії.
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26.08.2021 18:50 Ответить
Очередная жертва пластического хирурга и бактерии ботулизма. Чем более ватное создание, тем больше оно себя уродует модными на россии атрибутами, превращаясь в зверушку... Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 2323
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26.08.2021 18:53 Ответить
вот талантище )))) где ж оно их находит...самых зашкваренных и самых загаженных репутационно...видно какой-то конкурс есть и победителей пристраивает...или таки аукцион от ермаков-кадровиков ))))
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26.08.2021 18:58 Ответить
Гавно к гавну...круговорот гавна в природе..
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26.08.2021 19:04 Ответить
Покійний брат дЄрмака працює непокладаючи рук і гаманця! Волонтерять випускники трускавецької академії, університета імені ЗЕ найвеличнішого та студії квартал-95. На "чорний" день є запаси тітушок в приватних арміях Бєні, Ахмєтки і Рюкзакова (якщо тому це буде вигідно). Ще є мамарима та папасаша, у яких є друзі, що ще не прилаштовані...
Тому такого трешу попереду ще багато. А "смєтуни" ще не наїлися - тож і нам терпіть доведеться
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26.08.2021 19:09 Ответить
і головне - шо серед них нема однополчан зелі - співпало )))
(бо нема, не було і хто зна будуть чи ні.... в нього однополчани ))))
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26.08.2021 19:15 Ответить
Какаяразніца. "Мудрий" нарід ( бидло, сметуни) , навіть не пискне. Нарід же хотів, як до війни. Як при овочі. Щоб кацапи та бандити грабували і нищили країну, щоб їх послід витирав ноги, об "мудорий" нарід.
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9507
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26.08.2021 19:20 Ответить
а наша влада - це гнійник. туди стікаються найбільш мерзенні потвори. так завжди було і це логічно.
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26.08.2021 19:31 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 7734
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26.08.2021 19:02 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3358
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26.08.2021 23:16 Ответить
Это его дочь наверное имела ввиду избирателей Зеленского.
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26.08.2021 19:07 Ответить
Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8778
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26.08.2021 19:09 Ответить
Це просто якийсь відбір генетичних покидьків, для керівництва "мудрим" нарідом. Чим більший корупціонер та українофоб, тим вища посада.
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26.08.2021 19:13 Ответить
Шо у неї з губами? Фрейд сказав би, що у неї непереборне бажання постійно смоктати. )
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26.08.2021 19:15 Ответить
Бджоли...
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26.08.2021 19:24 Ответить
И она все время этим занята. Папа и мамой на подсосе у олигархов и всякой шушеры помельче, а дочурка вся в родителей. Из нее хороший выйдет судья или прокурор, совести и порядочности там нет и никогда не будет, а это главные критерии попадания в украинские органы правосудия.
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26.08.2021 19:30 Ответить
Какой-то неизбирательный президент. Я понимаю, эту должность он лично не мог утверждать, но влияние на тех, кто это сделал, он имеет. Он пытается опираться на активное меньшинство, уступая пассивному меньшинству, дает право СНБО принимать решения, его не касающиеся, пытается усидеть на двух стульях одновременно. Трусливый и пронырливый человек, не достойный своей должности. Так получилось, що маємо - то маємо
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26.08.2021 19:25 Ответить
Не, как для меня аргументы дерьмоватые какие то, москальщиной попахивает..
Бывшая жена -это вообще ни о чем, если она действительно бывшая..
Да и дочка...они обычно мамины чада...по этим двум фактам судить о челе неправильно...понятно только шо с бабами в жизни ему не повезло...а из его деятельности у ЦПК ничего нету?
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26.08.2021 19:26 Ответить
на такой должности не должно быть проблем ни с женой ни с дочкой.
там должны работать люди с железной общественной поддержкой.
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26.08.2021 19:29 Ответить
та понимаю трохи я...но жена то бывшая...шо ее грохнуть?
просто как пример - Байден и возня вокруг сына его...одних этих фактов мало для суждения о персе...у нас уже просто на подсознании - чем выше забрался чиновник -тем больший он подлец...
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26.08.2021 20:41 Ответить
Это нормально, чем похабнее, наглее, подлее и коррумпированнее персонаж, тем более востребован он этой властью.
Сейчас их премя, время ублюдков и подонков.
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26.08.2021 19:27 Ответить
Доставати ось цей весь гній в центр суспільної уваги - це щось досі небачене.
Наше суспільство раптово бачить себе в дзеркалі - і бачить в ньому мерзенну потвору.
Яка буде реакція - це інша справа. Припускаю, що добра з цього не буде.
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26.08.2021 19:27 Ответить
Ну, дочка в нього страшненька, наче бджолиний вулик цілувала
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26.08.2021 19:37 Ответить
Спокійно, панове) Його туди на перевиховання й послали разом з родиною)
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26.08.2021 19:43 Ответить
Такі кадри сьогодні потрібні зеленій владі. Цей "дєятєль" любу справу порушить і закриє по дзвінку з ОП....
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26.08.2021 19:47 Ответить
Кого мені бидлом назвати чи обнюхатися, вколотися щоб мене призначили на якусь жирну посаду?
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26.08.2021 19:58 Ответить
зелейоби, то ви все наробили та ще наробите....
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26.08.2021 20:40 Ответить
Тільки зекоманда може вишукувати такі ''кадри'', які і є зекомандою...
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26.08.2021 20:41 Ответить
Як же вони бояться і не розуміють справжніх патріотів-українців, що таке ... коло себе тримають.
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26.08.2021 20:45 Ответить
«Чудово». Вотум же ж м.дакі.
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26.08.2021 20:50 Ответить
Хтось дуже хитрий призначив отого татуся губатої мерзавки у Львів... Але пенсія буде, мабуть, не мінімальна.
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26.08.2021 21:09 Ответить
Зеля. Или ты как гнильё путинское? Или МЫ?! Как Народ и налогоплапильщик твоё стадо содержит?!
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26.08.2021 21:19 Ответить
силиконовый свясток какой вырос губешки трудовые
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26.08.2021 21:23 Ответить
О да, только такую рожу на такой пост и надо. Чем гнидистей тем лучше. Тьху досада.Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 3521
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26.08.2021 21:29 Ответить
львів давно вже осередок расєї в Україні)) разом з мєром який закоханий у мазикамази, газєлікачєлі і усілякі москальські *****...
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26.08.2021 21:58 Ответить
то его що, понизили ? був начуправління, а тепер зам у Львові. Чи ніхто йти не хотів або невиконував "указівок" ? А може просто призначали бо є гаманець.
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26.08.2021 22:50 Ответить
Бидло має владу на яку заслуговує
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26.08.2021 22:55 Ответить
Мєдалька
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27.08.2021 09:06 Ответить
Вот так они у корыта и сидят династиями со времен совка: красные директора и парт номенклатура эволюционировали в касту олигархов и чиновников. Куда ни ткни-даже у мегапатриотов (или их родителей) есть зачастую или недавно спрятанные комуняцкие партбилеты. И чего теперь удивляться что после 89 года Чехия и Балтия в ЕС, а мы после 91 ушли в минуса, выбирая вчерашних комуняки их деток которым все равно кому прислуживать у корыта.

Хотя что говорить- население точно такое же, и выбирая десятки раз подряд таких свиней во власть одобряет и прощает такое поведение
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27.08.2021 10:29 Ответить
 
 