РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15104 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 494 25
металлургия (443) металлолом (189)

Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп

Установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, Минэкономики необходимо срочно ввести запрет на экспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"Для меня удивительно, что не работают пошлины, потому что мы их продлевали. Видимо, это связано в первую очередь с высокой ценой на металл, и их размер не является достаточным для того, чтобы предотвратить экспорт. Минэкономики нужно срочно проводить с металлургами совещание и определить объемы, периоды. Возможно, на какой-то момент ограничивать вообще вывоз", - сказал Николаенко.

По его мнению, Украина должна защитить отечественных металлургов, которые уже начали ощущать дефицит металлолома, являющегося для них стратегическим сырьем, из-за его массового экспорта в последние месяцы.

"Мы можем и должны защищаться. Я изучу этот вопрос и предложу профильному министерству, профильному министру как можно быстрее его рассмотреть, на этой неделе", - пообещал Николаенко.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. тонн, в мае - 60 тыс. тонн, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Одному рыжему вечно голодающему мальчику не хватает на покушать, поэтому ежедневно : закройте вывоз металлолома, а то катастрофа, отдайте сумасшедшие деньги за "зелёную энергию", а то апокалипсис, заплатите тройную цену за уголь, а то зимой все замёрзнем... Из года в год, одно и тоже - вся страна содержит несколько персонажей, которые красуются в Форбсе
показать весь комментарий
26.08.2021 19:19
+11
Очередной ахметовский типок. Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп - Цензор.НЕТ 2601
показать весь комментарий
26.08.2021 19:09
+7
та шо ж такое...вторая за день каламутня...про лом...
показать весь комментарий
26.08.2021 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очередной ахметовский типок. Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп - Цензор.НЕТ 2601
показать весь комментарий
26.08.2021 19:09 Ответить
Якщо це Ніколаєнко від бабці, то я його знаю. В лютому 2014 року був головою Кіровоградської ОДА. Вірна шавка була Зєка. А тут еволюціонував. Він і Юльцін і Ахмєтків.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:31 Ответить
Именно он.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:31 Ответить
Одному рыжему вечно голодающему мальчику не хватает на покушать, поэтому ежедневно : закройте вывоз металлолома, а то катастрофа, отдайте сумасшедшие деньги за "зелёную энергию", а то апокалипсис, заплатите тройную цену за уголь, а то зимой все замёрзнем... Из года в год, одно и тоже - вся страна содержит несколько персонажей, которые красуются в Форбсе
показать весь комментарий
26.08.2021 19:19 Ответить
Ну, в ответ закроют нам внешние рынки металлопродукции. И шо будем делать с излишками?.. В Антарктиду пингвинам поставлять?..
показать весь комментарий
26.08.2021 19:16 Ответить
Які залишки? Вони хочуть всю металургію знищити крім електрометалургії, а вона тільки для металолома. Хлопотно їм з рудою працювати, так як із вугіллям, шахти закривають.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:40 Ответить
та шо ж такое...вторая за день каламутня...про лом...
показать весь комментарий
26.08.2021 19:17 Ответить
Сейчас в Мариуполе принимают по 6500 за тонну , а хотят за 2800 , как в прошлом году , рыжему на второго ******** не хватает , в Турцию с налогами по 13200 уходит , кто мешает дать эту цену
показать весь комментарий
26.08.2021 19:20 Ответить
жадность
показать весь комментарий
26.08.2021 19:23 Ответить
Гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:32 Ответить
Запыхался депутат работая на Ахметку.
показать весь комментарий
26.08.2021 19:23 Ответить
вылез очередной теленок на татарском подсосе
показать весь комментарий
26.08.2021 19:28 Ответить
ну запрети - пойдет все контрабасом.
еще и бюджет налоги потеряет..
пришли новые времена, а ахметка не понял по-ходу ничего..
пусть уже закрывается и в крипту вкладывается.. ну или может в гудок подудеть
показать весь комментарий
26.08.2021 19:35 Ответить
Ринок так ринок. Платіть за лом світову ціну: "роттердам+" не проходить?
показать весь комментарий
26.08.2021 20:33 Ответить
А деревообробну промисловість воно захищать не повинно? Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп - Цензор.НЕТ 7764
показать весь комментарий
26.08.2021 20:33 Ответить
это что то! уже по два раза на день.переходите уже на трехразовое втюхивание ахметовского нытья.
16:39Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, - нардеп
26.08.21 19:08 Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп
показать весь комментарий
26.08.2021 20:45 Ответить
ось так 30 років все захищають захищяють а олігархи вітчизняні все в бідняках ходять)
показать весь комментарий
26.08.2021 20:48 Ответить
давно пора Україні прийняти закон який є у США про лобіювання що б все було у відкритому доступі який депутат і за що бере і чи сплачено за це податки.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:53 Ответить
Окей, давайте введем запрет на экспорт металлолома, типа спасем металлургическую отрасль...
Но исходя из той же логики, давайте запретим экспорт и металла из страны!!! Ведь нам нужно спасать и развивать станкостроение, кораблестроение, автомобилестроение, производство с/х машин, строительную отрасль...
Ведь, все эти отрасли сильно страдают от высокой цены на металл!!! А так, мы обеспечим отечественного производителя дешевым металлом... Или продажному депутату такая идея не нравится???))))
показать весь комментарий
26.08.2021 21:23 Ответить
Метал з металобрухту обходиться в рази дешевше і значно "чистіший" з точки зору екології. Тому потрібно раз і назавжди заборонити експорт металобрухту за кордон. А якщо врахувати що основний напрямок вивозу це Придністровя, то виходить що Україна фактично працевлаштовує і фінансує за рахунок власної економіки економіку Тирасполя. Це не дружній крок стосовно Молдови але де факто служіння інтересам *****. Ми повинні створити умови які задушать сепаратизм в Молдові. Нам не потрібна кацапська армія яка дихає в спину. Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп - Цензор.НЕТ 2306
показать весь комментарий
26.08.2021 21:41 Ответить
у ахметки підгорає, але і пмр не варто фінансувати
показать весь комментарий
26.08.2021 22:09 Ответить
Ну реально напряг пішов,один комент на усі статі-Як тільки великі олігархи. та держ посадовці у єдинові пориві ( виявляється не тільки й вони) ,починають дуже активно вболівать за народ та країну, розповідаючи про молочні ріки ,з яких країні все рівно нічого не перепаде, якщо шось і дійсно буде Раніше кмоентар:"Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку." Що стосується по суті: ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут цілком зрозуміло, До речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли тут писали про бомжів які тільки одні здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші
показать весь комментарий
26.08.2021 22:40 Ответить
Лучше бы офшоры запретили.И пора уже Ахметова запретить раз и навсегда!Сколько эта гадина нанесла ущерба украинской экономике за 30 лет...Сколько украинская металлургия платит налогов?Все же через офшоры.Один криворожсталь индуса платит налогов больше чем вся металлургия вместе взятая.Вот над чем нужно работать!А получается,что денег в бюджете не хватает на армию и пенсии.Все остается в карманах олигархов!Во всем мире бизнес платит налогов 50-70% от прибыли,а в Украине 13-15% максимум!Вот над чем нужно работать!!!
показать весь комментарий
27.08.2021 00:19 Ответить
 
 