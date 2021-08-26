Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа
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Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников телеканала, из Белого дома не поступало никаких свидетельств относительно того, что Джо Байден намерен изменить дату 31 августа, как крайнего срока ухода США из Афганистана.
Кроме того, собеседники Sky News отметили, что в администрации США полагают, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение "Исламского государства".
Топ комментарии
+9 Amber
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+4 NonCFist
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+4 Володимир Мик
показать весь комментарий26.08.2021 19:28
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и где бункер помнит.правда вылазить из него не хочет,мабуть боится заблудится
потому, что ему талибы запретили это делать
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡