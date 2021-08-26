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Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа
Фото: CNN

Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников телеканала, из Белого дома не поступало никаких свидетельств относительно того, что Джо Байден намерен изменить дату 31 августа, как крайнего срока ухода США из Афганистана.

Кроме того, собеседники Sky News отметили, что в администрации США полагают, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение "Исламского государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
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26.08.2021 19:37
+4
Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
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26.08.2021 19:26
+4
Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

потому, что ему талибы запретили это делать
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26.08.2021 19:28
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Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
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26.08.2021 19:26 Ответить
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 4435та да...хуйло мировой владыка,а все только и мечтают побыть его болонкой...это очередная ***************
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26.08.2021 19:33 Ответить
Головна надійна опора України. Ми за дєдом - як за камяною стіною.
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26.08.2021 19:36 Ответить
_Дед к вечеру не помнит своё утро, маразматик грёбаный... И это бы полбеды, так он со времён абамы убеждённый и последовательный враг Украины и, де-факто, неизменно на стороне кремля. Начиная от перезагрузки с новым гитлером, далее эмбарго на зброю Украине для обороны, теперь зелёный свет на СП-2 и категорический отказ вводить действительно болезненные санкции против рейха!
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26.08.2021 19:46 Ответить
ну шо тыт так про *****...он еще не совсем маразматик...помнит еще пороха,и как тот ему насовал за воротник при немтцах и хрянцузах.
и где бункер помнит.правда вылазить из него не хочет,мабуть боится заблудится Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 2411
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26.08.2021 20:01 Ответить
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 9930
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26.08.2021 20:07 Ответить
***** - не владыка. ***** клиент политических проституток типа Трампа, Меркель и Байдена
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26.08.2021 19:46 Ответить
гы...опять любимый кацапский приёмчик "фсеаниадинакавыи" Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 1104.всех дерьмом обмазать,шоб от рускавава не отличались.
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26.08.2021 19:57 Ответить
Ага, то старые кгбешные штампы, чтоб обесценить конкурентов
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26.08.2021 22:10 Ответить
Байден и Меркель понятно , а Трамп тут при чем ?
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26.08.2021 21:30 Ответить
Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

потому, что ему талибы запретили это делать
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26.08.2021 19:28 Ответить
Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 2470ты за кого топишь,сепарюга?за ***** или за талибов?
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26.08.2021 19:34 Ответить
Дєд Джо ще покаже афганським терористам. Як видасть їм озабоченність!!!
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26.08.2021 19:38 Ответить
Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
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26.08.2021 19:37 Ответить
К власти в США так же пришли друзья кремля.
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26.08.2021 21:20 Ответить
Президент-камикадзе. Впрочем, только гнилые ********* и могут дружиться с такой грязью, как украинские олигархи
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26.08.2021 19:44 Ответить
ну да...все с кацапским олигархами дружить хотят...да,лапотник? Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 1378
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26.08.2021 19:59 Ответить
Талибайден решил вместе с оружием , боеприпасами и военной техникой оставить талибам тысячи заложников .
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26.08.2021 21:29 Ответить
возрастной ценз для служащих всех категорий-65 лет,за этой чертой,по причине замедленной реакции ,он только становится осторожней
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26.08.2021 23:56 Ответить
Когда там уже начнется многоходовочка Байдена?! Сильно, очень сильно переживали все за то, что Трамп рассорил США со всеми странами.. Наконец-то пришел ваш Бидон - и все исправил. Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану - Цензор.НЕТ 4859
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27.08.2021 00:45 Ответить
 
 