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Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран

В этом году существенно вырос поток туристов, которые едут в Украину из Саудовской Аравии и Катара.

Об этом заявил на брифинге начальник пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 000 только таких иностранных туристов", - сказал Титовец.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл рост туристического потока из Саудовской Аравии в Украине "шансом", который надо "превратить в постоянную практику".

Читайте: Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины

Государственное агентство Украины по туризму называет страны Персидского залива перспективным направлением для индустрии, пострадавшей от коронавирусных ограничений. В июне агентство пригласило представителей саудовских туристических агентств на экскурсию по Украине, и их положительные отзывы об украинской природе и украинскую кухне, а также гостеприимстве привели к росту туристического потока.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Вот и хорошо лучше братья арабьі чем кацпня с питерской подворотни
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26.08.2021 20:11
+7
Це дійсно чудова новина, багаті туристи приїжали цілими сім'ями, у медовий місяць, у Київ, Львів, Буковель... Як їм сподобалось - карпатські гори, краєвиди, їжа, люди Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 4804
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26.08.2021 19:59
+6
Присматривают новые места для нашествия...
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26.08.2021 20:00
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Цікаво, а скільки "туристів" Україні чекати з Афганістану?
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26.08.2021 19:52 Ответить
И судя только по Киеву, все эти чурки решили отстаться.
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26.08.2021 19:57 Ответить
Чурки, это кацапы!

«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан
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26.08.2021 20:20 Ответить
Це дійсно чудова новина, багаті туристи приїжали цілими сім'ями, у медовий місяць, у Київ, Львів, Буковель... Як їм сподобалось - карпатські гори, краєвиди, їжа, люди Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 4804
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26.08.2021 19:59 Ответить
Особливо смаколики приготовані з свинини
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26.08.2021 20:04 Ответить
ні-ні, цього вони не їдять, а ось халяльну їжу у 2 щоки. Котлета по-київські наприклад, з куркою яку їм можна, уплітають... Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 7921
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26.08.2021 20:07 Ответить
На превеликий жаль це не так. Ці "туристи" в агресивній манері нав'язують украйнцам свої релігійні догмати і світовідчуття
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26.08.2021 22:08 Ответить
Присматривают новые места для нашествия...
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26.08.2021 20:00 Ответить
На Львівщині встановили найбыльший флагшток у Національній академії сухопутних військ.
Відео - https://youtu.be/BjydvcU2Kq8
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26.08.2021 20:01 Ответить
Ну что, граждане. Учите Коран и включайте музыку. Пока еще можно
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26.08.2021 20:03 Ответить
Гости соблюдают правила страны в которую приезжают, на столько на сколько им позволяют местные, не становитесь раком как Уманские мусора и власти города- и все будет нормально .
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26.08.2021 20:39 Ответить
Все верно. И как раз фразе "насколько им позволяют" и заключена суть проблемы в ментальности. Очень многим проще будет выучить Коран, чем не встать в позу.
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26.08.2021 20:44 Ответить
В Украине позволено все и всем. В этом-то и проблема
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26.08.2021 21:09 Ответить
понятно же зачем, что б присмотрели себе земле и выкупили, а украинцев потом в афганистан
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26.08.2021 20:03 Ответить
А що тут дивного? З північних земель їдуть до арабів гріться, а араби в Європу їдуть на літо "охолоджуваться"! Кому чого не вистачає
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26.08.2021 20:03 Ответить
Вот и хорошо.Богатому туристу всегда Велком.
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26.08.2021 20:05 Ответить
ко мне время от времени приезжал в гости дальний родственник с Питера что на Московии..
- так по мимо его восхищения качеством продуктов, душевностью населения, природою - он постоянно говорил - " Очень приятно видеть у вас вокруг в абсолютном большинстве белых, европейских людей одной с тобой расы, не то что у нас в РФ, - дышишь свободно!"
- Эх, судя по всему уходит эта эпоха.. Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран - Цензор.НЕТ 8217
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26.08.2021 20:07 Ответить
Вот и хорошо лучше братья арабьі чем кацпня с питерской подворотни
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26.08.2021 20:11 Ответить
возможно и лучше, но не хорошо..
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26.08.2021 20:16 Ответить
Не лучше. Что москворылые, что арабы - очень необучаемы в плане интеграции в новое общество. Хиджабы должны быть запрещены законодательно. Не нравится - не притесь.
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26.08.2021 21:07 Ответить
..та, походу, они почти все тут и остались.. судя по "моему району" Киева
огыдно видеть их отношение к "нашим берегиням", когда они уже прикормлены и уже знают своё место.. дуры продажные, уж извините..(
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26.08.2021 20:20 Ответить
Туристи це завжди добре. Це гроші в економіку.
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26.08.2021 20:30 Ответить
Гроші в економіку. Часто без вазеліну.
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26.08.2021 21:24 Ответить
Как нам "повезло"...
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26.08.2021 20:31 Ответить
"... и их положительные отзывы об украинской природе и украинскую кухне" Напевно, таки, розпробували наше сало під горілку з перцем 😉
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26.08.2021 20:32 Ответить
Вночі Аллах спить і не бачить. Так що трошки можна. Це мені іранці казали, а вони одні з найсуворіших ісламістів.
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26.08.2021 21:57 Ответить
С такими темпами лет через 10 на Говерле мечети стоять будут. Они как саранча заполнят Украину.
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26.08.2021 20:57 Ответить
если из аравийского полуострова, то да, они цивилизованные
бармалеи из нищей северной африки - это je pas.
их саудовцы даже арабами не считают
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26.08.2021 21:29 Ответить
На _ер они тут нужны
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26.08.2021 21:56 Ответить
Пани Любовь,а вы в курсе,что бюджет Испании на 70% наполняется деньгами туристов.Нет на форуме людей,которые принимают этих туристов.Они бы объяснили нам получше все плюсы и минусы мусульман...
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27.08.2021 09:50 Ответить
Краще б з цивілізованого заходу були
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26.08.2021 22:53 Ответить
Мягкость, радушие и щедрость украинцев, дорого потом обходится.
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27.08.2021 07:37 Ответить
В основном секс-туризм. Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн - Цензор.НЕТ 1046
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27.08.2021 08:57 Ответить
Арабы приезжают трахать наших девок. Это дешево,безопасно и очень приятно.....
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27.08.2021 11:31 Ответить
 
 