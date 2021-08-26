Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран
Новости Цензор.НЕТ Общество
В этом году существенно вырос поток туристов, которые едут в Украину из Саудовской Аравии и Катара.
Об этом заявил на брифинге начальник пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 000 только таких иностранных туристов", - сказал Титовец.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл рост туристического потока из Саудовской Аравии в Украине "шансом", который надо "превратить в постоянную практику".
Государственное агентство Украины по туризму называет страны Персидского залива перспективным направлением для индустрии, пострадавшей от коронавирусных ограничений. В июне агентство пригласило представителей саудовских туристических агентств на экскурсию по Украине, и их положительные отзывы об украинской природе и украинскую кухне, а также гостеприимстве привели к росту туристического потока.
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- так по мимо его восхищения качеством продуктов, душевностью населения, природою - он постоянно говорил - " Очень приятно видеть у вас вокруг в абсолютном большинстве белых, европейских людей одной с тобой расы, не то что у нас в РФ, - дышишь свободно!"
- Эх, судя по всему уходит эта эпоха..
огыдно видеть их отношение к "нашим берегиням", когда они уже прикормлены и уже знают своё место.. дуры продажные, уж извините..(
бармалеи из нищей северной африки - это je pas.
их саудовцы даже арабами не считают