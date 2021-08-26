После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили почти 60 раненых из аэропорта. Телеканал Sky News заявил о 113 погибших, а спикер Пентагона обнародовал информацию, что среди погибших есть граждане США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель центра.
"Около 60 человек, пострадавших в результате взрывов в аэропорту Кабула, на данный момент поступили в нашу больницу, в наш хирургический центр", - говорится в сообщении.
Ранее представитель центра сообщал о более 30 раненых, из которых шесть скончались по прибытии.
По данным Sky News, по меньшей мере 13 человек погибли после первого взрыва. Среди погибших есть дети.
Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель американцев в результате взрывов в Кабуле, впрочем, не уточнили количество жертв теракта.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аббатства (в аэропорту Кабула - ред.) стал результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько граждан США и гражданского населения", - написал Кирби.
Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле гостиницы "Baron Hotel" недалеко от аббатства.
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This is the second blast at #Kabul airport that has so far killed at least 40 people and injured 100 others, including Taliban militants.
https://censor.net/ru/news/3284634/zamministra_oborony_britanii_o_veroyatnosti_terakta_v_aeroportu_kabula_mojet_proizoyiti_v_blijayishie
Схоже там орки мусульманські просто так "розважаються", виясняють де є "червоні лінії".
Бідонобіли мусять засипати гілку іконками і пАтретами свого деменційного ідола, якому вже імпічмент хочуть оголошувати.
У нього точно таке ж тупе і імпотентне збіговисько, яке типу називається =адміністрацією= і його куратори.
А якщо серйозно, то домовленість про виведення окупаційних військ з Афгану була підписана ще торік Трампушою. Правда ще задовго до своєї президентської каденції, Біден активно лобіював це питання. А Ви ж чудово знаєте, що таке американське лоббі в політиці
Совпадение?
погибли по меньшей мере 60 афганцев и четверо американских военных.
На заводе «Газпрома» в Западной Сибири произошел сильный взрыв, который привел к пожару. Это привело к остановке добычи газа в регионе и резкому сокращению поставок природного газа в Европу через газопровод «Ямал-Европа». Об этом сообщает ExPro.
Что скажет никчемный Джо?
FOX News со ссылкой на источник в Пентагоне: 13 американских военных погибли в результате двойного теракта в Кабуле, 20 получили ранения, 10 находятся в критическом состоянии.
Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.
Не хочеш змінити пластинку?, бо тебе наче зациклило на цих фразах. За роки, проведені на цьому форумі, вже трішки набридло.
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Тут треба шукати тих, хто хоче завадити США вивести війська. Не будемо показувати пальцями, але усі знають ці дві країни.
Совпадение?