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Динамо (780) Лига чемпионов (275) Шахтер (607)

Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Стали известны соперники

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".

Полностью групповой раунд Лиги Чемпионов выглядит так: 

Группа А

Манчестер Сити (Англия)
ПСЖ (Франция)
РБ Лейпциг (Германия)
Брюгге (Бельгия)

Группа В

Атлетико (Испания)
Ливерпуль (Англия)
Порту (Португалия)
Милан (Италия)

Группа С

Спортинг (Португалия)
Боруссия (Дортмунд, Германия)
Аякс (Нидерланды)
Бешикташ (Турция)

Группа D

Интер (Италия)
Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Шериф (Молдова)

Группа Е

Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Бенфика (Португалия)
Динамо (Киев, Украина)

Группа F

Вильярреал (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Аталанта (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)

Группа G

Лилль (Франция)
Севилья (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Вольфсбург (Германия)

Группа Н

Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Шкода Баварію і Барселону, попадуть під каток Динамомашини
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26.08.2021 21:08
+8
Помянем Динамо
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26.08.2021 20:55
+3
Наші команди подарунок всім іншим
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26.08.2021 21:06
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Плять как то важно....
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26.08.2021 20:36 Ответить
" Динамо Киев" - мертвые сраму не имут " Шахер Донецк" - третье место на этот раз еще не пи--с, лига Европы ждет нас (. Ну вот такой вот жребий.)
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26.08.2021 20:41 Ответить
В принципі, кроти могли вчора не рвати, а програти Монако і зразу феєрити в Лізі Європи)) Більше перемог було б!
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26.08.2021 20:44 Ответить
Деньги, много денег.

1. Шахтер вышел в группу ЛЧ, его заработок

- 15,64 млн евро сразу за выход
- допустим грандам пролет во всех матчах (хотя не факт), а с Шерифом пусть 1 победа и 1 ничья, это еще 3,73 млн евро (2,8 млн за победу, 930 тыс за ничью).
Итого = 19,37 млн евро.

2. Шахтер не прошел Монако и попал в группу ЛЕ
- 3,63 млн за выход в группу
- пусть отлично сыграл: 4 победы по 630 тыс и 2 ничьи по 210 тыс = 1,68 млн
Итого = 5,31 млн

19,37 млн против 5,31 млн, и это только призовых. Вероятно, доходы с телетрансляций, продажи билетов и разной атрибутики тоже значительно выше при участии в ЛЧ.
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26.08.2021 22:05 Ответить
Помянем Динамо
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26.08.2021 20:55 Ответить
аминь
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26.08.2021 20:56 Ответить
фигня какая-то, Черноморца нет, а значит смотреть нечего.
долой такую ЛЧ и ЛЕ!!!
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26.08.2021 20:56 Ответить
Люблю наших людей за оптимизм. Вчера умирали от инфаркта жопы, сегодня переживают что финал придётся играть в Питере
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26.08.2021 20:57 Ответить
Ну пожалуй можно и домой.....не приезжая. футбалёры истчо после чемпионата ниатдахнули а вы их куда то играть посылаете!
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26.08.2021 21:05 Ответить
Наші команди подарунок всім іншим
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26.08.2021 21:06 Ответить
Шкода Баварію і Барселону, попадуть під каток Динамомашини
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26.08.2021 21:08 Ответить
Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525 Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525 Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 3525
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26.08.2021 21:18 Ответить
В группу Е надо было чтоб Бешикташ попал... Эх, не вышло красоты Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022 - Цензор.НЕТ 8217
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26.08.2021 21:07 Ответить
вместо кротов
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26.08.2021 21:23 Ответить
Да ... "пощастило".
Але мусять грати.
Мотивуючі суперники.
Так що - вперед і показати найкраще, на що здатні.
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26.08.2021 21:12 Ответить
У Динамо туризм. А вот с Шахтером все гут. Лига Европы ждет. Да и Реалу можно нервы потрепать.
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26.08.2021 21:18 Ответить
да, по ходу, растяжка очка у Динамо. а кто там тренер у Динамо нынче? еще один потужный факівець? я думаю, если Динамо не выйдет из такой группы, то нужно забирать Динамо у Суркисов
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26.08.2021 21:26 Ответить
В ЛЧ слабых соперников практически не бывает.
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26.08.2021 21:20 Ответить
один вопрос, как Шериф дошел до жизни такой?
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26.08.2021 21:20 Ответить
А,что не так с Шерифом? Хорошая работа тренера и вот результат.
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26.08.2021 23:14 Ответить
привет из Одессы..
Черноморец - Нистру 8-0
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27.08.2021 15:40 Ответить
Это когда было??? Нистру уже 30-ть лет как нет....Есть Зимбру.
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27.08.2021 18:39 Ответить
но было же
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27.08.2021 22:28 Ответить
Група В - група "смерті"
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26.08.2021 21:25 Ответить
вот Н - ето настоящая группа смерти
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26.08.2021 21:28 Ответить
Ну хоть посмотрим на хорошие команды...правда,смотреть придется по России
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26.08.2021 21:37 Ответить
Чтобы в ЛЕ попасть-как раз нормально. Но надо постараться.
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26.08.2021 21:38 Ответить
Кто то умирает за страну, кто-то пашет, а здесь 22 бугая один мяч гоняют! Умножить на все команды страны разных там лиг---жуть сколько дармоедов!
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26.08.2021 22:00 Ответить
динамо шас тренера поменяет. Уже Шевченко присматривается. Слушал же в сборной братьев вот и трудоустроили. Теперь вся Европа будет видеть полузащиту из раскаряк и вратарей мышеловов. А какая надежда проснулась в 2019 году, но нет, братья погасили лучи счастья болельщиков. В последнем матче на Евро Украина была представлена 9 динамовцами. А теперь подвалило и таки отобьют охоту братьям хвастаться. А то уже Гармаша представляют как одного из лучших центрфорвардов постсоветского пространства. Доколе.
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26.08.2021 22:32 Ответить
"Динамо" проходить дальше з першого місця, а три "Б" борються за другу путівку😜
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26.08.2021 22:43 Ответить
Боярышник?
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26.08.2021 22:48 Ответить
Дякую, але пий сам, я не п'ю.
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26.08.2021 22:50 Ответить
та нормальный жребий) все конечно хотели попасть к Лилю и Севилье, но есть группы и пожоще) а шахте вообще дежавю, но без кошмаров из Мюнхенгладбаха)))))
динамовцы если не будут жувать кульбабу по полю то могут с португалами пободаться и за ЛЭ, но это все теория пока Гармаш величайший центрфорвард)
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26.08.2021 23:26 Ответить
Заметили? БББД.... И кстати, клуб из Мюнхена называется Байерн, а ни какая то Бавария. Нет команды Бавария.
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26.08.2021 23:36 Ответить
Исходя из жребия, шансы для ШД выглядят более радужно, чем для ДК. Для ШД ЛЕ думаю почти обеспечена (да Вернидуб придумает какие палки в колёса поставить, но уровень молдован уж очень низок даже для такого ШД), и можно пободаться с Интером, которого сейчас прилично так колбасит. Динамо будет вести борьбу с Бенфикой за ЛЕ, но в статусе аутсайдера конечно, про выход в плей-офф ЛЧ даже и думать особо не приходится, даже такая разбалансированная Барса в разы сильнее, про Баварию я вообще молчу. (с)
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26.08.2021 23:46 Ответить
 
 