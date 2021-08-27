Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022
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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".
Полностью групповой раунд Лиги Чемпионов выглядит так:
Группа А
Манчестер Сити (Англия)
ПСЖ (Франция)
РБ Лейпциг (Германия)
Брюгге (Бельгия)
Группа В
Атлетико (Испания)
Ливерпуль (Англия)
Порту (Португалия)
Милан (Италия)
Группа С
Спортинг (Португалия)
Боруссия (Дортмунд, Германия)
Аякс (Нидерланды)
Бешикташ (Турция)
Группа D
Интер (Италия)
Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Шериф (Молдова)
Группа Е
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Бенфика (Португалия)
Динамо (Киев, Украина)
Группа F
Вильярреал (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Аталанта (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)
Группа G
Лилль (Франция)
Севилья (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Вольфсбург (Германия)
Группа Н
Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)
Пожалуйста, подождите...
1. Шахтер вышел в группу ЛЧ, его заработок
- 15,64 млн евро сразу за выход
- допустим грандам пролет во всех матчах (хотя не факт), а с Шерифом пусть 1 победа и 1 ничья, это еще 3,73 млн евро (2,8 млн за победу, 930 тыс за ничью).
Итого = 19,37 млн евро.
2. Шахтер не прошел Монако и попал в группу ЛЕ
- 3,63 млн за выход в группу
- пусть отлично сыграл: 4 победы по 630 тыс и 2 ничьи по 210 тыс = 1,68 млн
Итого = 5,31 млн
19,37 млн против 5,31 млн, и это только призовых. Вероятно, доходы с телетрансляций, продажи билетов и разной атрибутики тоже значительно выше при участии в ЛЧ.
долой такую ЛЧ и ЛЕ!!!
Але мусять грати.
Мотивуючі суперники.
Так що - вперед і показати найкраще, на що здатні.
Черноморец - Нистру 8-0
динамовцы если не будут жувать кульбабу по полю то могут с португалами пободаться и за ЛЭ, но это все теория пока Гармаш величайший центрфорвард)