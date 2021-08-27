Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".

Полностью групповой раунд Лиги Чемпионов выглядит так:

Группа А

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

РБ Лейпциг (Германия)

Брюгге (Бельгия)

Группа В

Атлетико (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Порту (Португалия)

Милан (Италия)

Группа С

Спортинг (Португалия)

Боруссия (Дортмунд, Германия)

Аякс (Нидерланды)

Бешикташ (Турция)

Группа D

Интер (Италия)

Реал (Испания)

Шахтер (Украина)

Шериф (Молдова)

Группа Е

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Бенфика (Португалия)

Динамо (Киев, Украина)

Группа F

Вильярреал (Испания)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Аталанта (Италия)

Янг Бойз (Швейцария)

Группа G

Лилль (Франция)

Севилья (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Вольфсбург (Германия)

Группа Н

Челси (Англия)

Ювентус (Италия)

Зенит (Россия)

Мальме (Швеция)