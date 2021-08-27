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Возобновление переговоров по Донбассу в ТКГ началось с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возобновление переговоров по Донбассу в ТКГ началось с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает украинская делегация в ТКГ.

Резников также процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая во время пресс- конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является РФ.

"В связи с этим Украинская делагация призвала российскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

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В частности, ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны.

Кроме того, в вопросах безопасности РФ призвали обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и реализацию комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных 19 участков на линии разграничения.

Отмечается, что украинская сторона направила "ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины".

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В политической части украинская делегация приветствовала разблокирование работы политической подгруппы и призвала российскую сторону сосредоточиться на работе по повестке дня и выполнению решений лидеров государств Нормандского формата.

"Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "експертку" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - подчеркнули в делегации.

Кроме того, на 2 сентября 2021 года запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения, которое состоится под руководством международного эксперта – профессора Карстена Дребенштедта.

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В рамках заседания подгруппы также подчеркивалась важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ и возможность предоставления других госуслуг гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Украинская сторона также активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на неподконтрольний территории.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня", - подытожили в украинской делегации.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

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Автор: Роман Свиридович
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Короче я так понимаю заднеприводный наркоман решил пенсии террористам платить из нашего кармана!
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26.08.2021 21:29 Ответить
У 2019 році, в держскарбниці,через 5 місяців правління "велічайшего лідера", зі 130 млрд залишилось 12. Я не можу стверджувати, але констатую факт того, що зебільне виття, про борги, перед "нашими людьми" з ордло, припинились.
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26.08.2021 21:39 Ответить
Он и так платит! через посредников в ордло все получают пенсии ! отстегивая процент!
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26.08.2021 21:40 Ответить
Если начинать эти бессмысленные посиделки с напоминания,что "путин-*****", то дело продвинется эффективнее. Хотя бы из-за факта пылающего кацапского пукана.
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26.08.2021 21:44 Ответить
Правда что жирного орка в крематорий отправили?
"23 августа на оккупированном Донбассе "стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое".
"А сегодня (24 августа - ред.) в госпитальное учреждение Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Манакова Кагиза Александровича, подполковника ВС РФ, 1985 года рождения"
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26.08.2021 22:02 Ответить
Опять за переговоры с Дьяволом? И на какой результат вы ожидаете? Продадите дьяволу свою душу или тело?
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26.08.2021 22:10 Ответить
А напомните чем закончилась крымская платформа? Кроме ролика за который заплатили как Зеленский платит за сезон своего гомно сериальчика Свати или Скоты не помню точно как называется!
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26.08.2021 22:33 Ответить
Всё правильно, молодец!
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28.08.2021 19:03 Ответить
 
 