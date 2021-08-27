Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительная система страны сейчас очищается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "1+1" 26 августа.
"Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский.
Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины.
"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса (...) на некоторое время упала", – добавил Зеленский.
По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, Крымская платформа.
"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Закончится этот период очищения от честных и порядочных!
С каждым новым витком их становится всё меньше.
Народное почтение тому журналисту, кто однажды неожиданно спросит у него тему его дипломной работы! Просто так, ПОПРИКОЛУ!
Що йому напейсали, те він і прочитав. Як вмів.
мені здавалося, що метою "Кримської платформи" є розроблення та узгодження з країнами-союзниками заходів щодо деокупації Криму.
а виявляється зеленське просто організувало черговий міжнародний саміт спрямований на залучення інвестицій.
м-да.
Грірше нас лише глисти в ла..ні.