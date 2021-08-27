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Зеленский (16519) правоохранительные органы (2944) реформы (3866)

Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительная система страны сейчас очищается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "1+1" 26 августа.

"Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский.

Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины.

"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса (...) на некоторое время упала", – добавил Зеленский.

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, Крымская платформа.

"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.

Также читайте: Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+71
Вместо аплодисментов ---дикий ржач!
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26.08.2021 21:55
+61
блин!.. новости из параллельной вселенной..
ему президент Эстонии прямо в глаза говорит "в Украину вкладывать инвестиции нельзя", потому что МВД, СБУ, ГБР и ГенПрокуратура это часть рейдерского механизма по отжиму собственности инвесторов.. а кадровое наполнение этих силовых органов, организовывает Ермак, Татаров, Портнов с одобрения Зеленского.. получается, главный бенифициар рейдерства - Зеленский..
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26.08.2021 22:00
+58
"Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2481
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26.08.2021 21:56
Комментировать
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Страница 2 из 2
такая лживая пропаганда была только при СССР .
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26.08.2021 23:46 Ответить
в суды завезли свежую партию моющих средств ?
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27.08.2021 00:04 Ответить
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4716
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27.08.2021 00:13 Ответить
"...идет реальный момент очищения..." - курва, воно навіть собачою не вміє розмовляти
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27.08.2021 00:44 Ответить
ШО!? ОПЯТЬ!?
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27.08.2021 01:10 Ответить
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9075
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27.08.2021 01:41 Ответить
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 1914
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27.08.2021 16:44 Ответить
Ой. Это так называется увольнение Авакова?
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27.08.2021 02:00 Ответить
...ждём взрывного инвестирования со стороны горячих эстонских парней ( и скажите...тссс, когда заголовок выделен жирным и по тексту звучит "очищение" это первый ледь на санузле напрягаеться?...тссс)
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27.08.2021 05:24 Ответить
Не устает зейло сцать в глаза зебилам, заботится о нариде
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27.08.2021 06:13 Ответить
Зєльонкой маж, Вава)
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27.08.2021 07:14 Ответить
Мы спим, а процесс, оказывается, идёт..
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27.08.2021 07:57 Ответить
ага. и зарплаты у учителей давно по 4000 ойро.
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27.08.2021 08:02 Ответить
и мир в глазу.
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27.08.2021 08:05 Ответить
..он дурак или прикидывается?
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27.08.2021 08:26 Ответить
Он клоун, играющий роль президента.
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27.08.2021 12:00 Ответить
Попугай: що йому навішали на вуха радники те і пересказує.
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27.08.2021 18:45 Ответить
Таке і є,таке і буде.
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27.08.2021 16:17 Ответить
Уже скоро закончится!
Закончится этот период очищения от честных и порядочных!
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27.08.2021 08:54 Ответить
? В сенсі, гірші витіснять нетаких вже й поганих?
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27.08.2021 11:18 Ответить
Может показаться кому то странным, но были среди них умные, честные и порядочные.
С каждым новым витком их становится всё меньше.
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27.08.2021 11:34 Ответить
Не понимаю критики, от Авакова же очистили, каких вам ещё доказательств надо?
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27.08.2021 09:21 Ответить
Накурются своих айкосов и давай пургу нести ))))
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27.08.2021 09:25 Ответить
"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4918
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27.08.2021 09:33 Ответить
Считает оно.... Иопонамать!....

Народное почтение тому журналисту, кто однажды неожиданно спросит у него тему его дипломной работы! Просто так, ПОПРИКОЛУ!
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27.08.2021 09:25 Ответить
"Виправдати довіру президента зеленського", "президент зеленський висловив довіру", "президент зеленський вважає". І це дорослі люди на повному серйозі це говорять про циркову мавпу?Ви серйозно?
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27.08.2021 09:33 Ответить
ИДИОТ!!!!!!!!
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27.08.2021 09:47 Ответить
Неизлечимый, да еще и ЗЕбанутый. "Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4766 "Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4766
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27.08.2021 12:01 Ответить
Що ви примахалися до дурачка-маріонетки?
Що йому напейсали, те він і прочитав. Як вмів.
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27.08.2021 10:05 Ответить
Ага. А ещё прямо сейчас, прямо на наших глазах Украина переживает период небывалого экономического роста и расцвета...
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27.08.2021 10:06 Ответить
... от патриотов
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27.08.2021 10:10 Ответить
Как "очистят", так держитесь! Кагарлык и Врадиевка покажутся сказкой...
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27.08.2021 10:12 Ответить
Я, перепрошую, а що ж було до цього? Виходить, що при Аваккові було нереальне очищення? Тоді навіщо ви його тримали, а потім ще і дякували за плідну роботу? Щось тут не сходиться.
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27.08.2021 10:20 Ответить
Украина - золотое дно для бизнеса и инвестицый! Иллюстрация этого например такие бизнесмены как Коломойский, Ахметов и тд.
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27.08.2021 10:28 Ответить
Очищение от аваковских. Вместо них станут понятные люди
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27.08.2021 10:52 Ответить
"считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах" - і як же тут не обійтися без типової фрази із совково-путінської методички про "дагонім і пєрєгонім загнівающій запад!".
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27.08.2021 10:56 Ответить
#аналаговнету
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27.08.2021 11:15 Ответить
Ну, як українські чиновники чистять самі себе всім давно відомо. Був у мене колись кіт, так він теж себе регулярно чистив але так котом і залишився.
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27.08.2021 11:15 Ответить
Так залишився котом, а тут дебилов выбрали в парламент, и они считают, что они схватили бога за бороду.
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27.08.2021 12:05 Ответить
Все порядочные люди из полиции увольняются. Он это имел в виду?
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27.08.2021 11:17 Ответить
Звільнять тих, хто не виконує план по медозбору.
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27.08.2021 11:22 Ответить
У Зебила, видать, совсем крыша поехала...
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27.08.2021 12:12 Ответить
И вам того же!
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 4788
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27.08.2021 12:14 Ответить
А Албанию европейским государством можно считать?
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27.08.2021 12:37 Ответить
В Албании ак было 20 лет назад.
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27.08.2021 20:22 Ответить
Ти вже колись бачив мір в очах х.ла...
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27.08.2021 12:48 Ответить
Для тебе та для твоїх мюридів так. А от для законності та справедливості ні, МВД все більше й більше стає схожим на такий же орган у мордорі.
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27.08.2021 12:52 Ответить
зовсім довбанувся
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27.08.2021 12:57 Ответить
Какой же он дурак. Как попугай повторяет то, что вложило ему в уши Ермак и его воровское кодло, своего ума нет
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27.08.2021 13:11 Ответить
Так-так, наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав, ми чемпіони у боротьбі з коронавірусом, посадимо мільярд дерев за три роки... - хворому на голову час на процедури, або він симулює і шахраю місце у в'язниці.
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27.08.2021 13:16 Ответить
Володимир Олександрович! Мовчання--золото. Для вас це актуально.. Що ні слово--то ляп,що ні речення--то брехня
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27.08.2021 13:17 Ответить
І це правда .
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27.08.2021 13:37 Ответить
На всякий випадок, майте на увазі: Росія і Білорусь також європейські країни. Тому все можливо.
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27.08.2021 13:55 Ответить
Шо воно таке курить, чи може шось нюхає??? Воно таки живе у паралельному всесвіті( як у тій казці про королівство кривих дзеркал) - де біле то чорне, а чорне -то біле, де татаров із портновим - чесні і безгрішні, а патріоти і атошники - то найгірші вороги(для зєбілоїдів звісно). Його таки треба лікувати - бажано у санчастині качанівської колонії!
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27.08.2021 14:36 Ответить
"...для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа." Джерело: https://censor.net/ua/n3284780
мені здавалося, що метою "Кримської платформи" є розроблення та узгодження з країнами-союзниками заходів щодо деокупації Криму.
а виявляється зеленське просто організувало черговий міжнародний саміт спрямований на залучення інвестицій.
м-да.
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27.08.2021 14:45 Ответить
идиот. в абсолютной степени(не знаю что это, но звучит впечатляюще).
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27.08.2021 15:33 Ответить
Зімбабве хіба в Європі?
Грірше нас лише глисти в ла..ні.
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27.08.2021 15:38 Ответить
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 1671 Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав - Цензор.НЕТ 6437
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27.08.2021 21:23 Ответить
досягнення? ти що курив?
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27.08.2021 22:01 Ответить
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