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Новости Политика Украины
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Бабий Яр (185) Израиль (1758)

Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом памятные мероприятия в Бабьем Яру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом памятные мероприятия в Бабьем Яру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с альтернативным премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом обсудил участие израильской делегации в коммеморативных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и поездки граждан в условиях пандемии COVID-19.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Главы украинской и израильской дипломатии с удовольствием отметили интенсивный политический диалог Украины и Израиля обсудили обмен визитами наивысшего и высокого уровня в ближайшее время, в том числе участие израильской делегации в коммеморативных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в четверг вечером.

Отмечается, что Кулеба рассказал Лапиду об итогах учредительного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

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Отдельной темой разговора стали поездки граждан в условиях пандемии COVID-19.

В МИД напомнили, что по итогам 2020 года, объем двусторонней торговли товарами и услугами составил $907,3 млн. Положительное для Украины сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем в прошлом составляло $513,1 млн.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Когда там израиль Голодомор признает?
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26.08.2021 22:12
+2
участие израильской делегации/ На Крымском саммите и Дне Независимости Украины делегации Израиля не было.
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26.08.2021 22:48
+2
О!!!

А вы инсталяцию советских хрущевок и сцену с ******* в Бабьем Яру поставьте. Израиль обязательно оценит.
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26.08.2021 23:07
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Це приватне життя Кулєби і єврейської общини.
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26.08.2021 22:09 Ответить
«Зараз відбуватиметься кампанія, спрямована на приведення тарифів до так званої собівартості. Оскільки центр помилково та непродумано повністю передав весь процес тарифоутворення на місця, то цей процес буде дуже важким. Він вже розпочався і, приміром, в Тернополі вже тариф виріс на 79%, Старокостянтинові - 65%, в Кременчуці - 53%. Київ зараз розглядає варіант підвищення на 40−45%, приблизно такий же стрибок цін очікує на Одесу та інші міста. Ці цифри залежать від того, яким був тариф - занижений чи ні, бо там закладалась інша ціна газу.» это про горячую воду. Но обсуждать этот вопрос с мид Израиля я так понимаю бесполезно. А пока, зебобики, начинайте закаляться, самое время
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26.08.2021 22:10 Ответить
Когда там израиль Голодомор признает?
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26.08.2021 22:12 Ответить
Если Зеленский добьется, чтобы ведущие страны признали Голодомор, Геноцидом , как Германия, Великобритания, Австрия, Франция..., а также Турция .... , тогда он , может участвовать в следующих выборах Президента, в которых победит Порошенко.
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26.08.2021 23:04 Ответить
Оба - политические трупы. У нас не политика, а сезон ходячих мертвецов
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27.08.2021 00:45 Ответить
Та у вас на раісії все - через сраку.
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27.08.2021 03:09 Ответить
Не гони, донбасс - Украина, у меня - Украина, и у нас одна Украина
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28.08.2021 21:39 Ответить
Але для тебе Порох, чомусь - "палітічєскій труп", а для мене - Гетьман- Президент.
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29.08.2021 13:51 Ответить
Потому что у тебя вождизм в крови, нужен мессия в которого нужно верить. Вот только кроме тебя, в него уже не верит и 25%. По последним оценкам, что-то вроде 13% избирателей будут за пороха. Уже даже за экс-регионалов, хоть и порох тоже экс-регионал, голосов больше, а это уровень. Уровень Юлии Тимошенко - вечной оппозиции
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29.08.2021 20:26 Ответить
На війні без Гетьмана не можна, наші пращури самі обирали їх собі, виходячи з обставин і особистих якостей претендентів. Назви, хоча б когось, хто може виконувати функції Гетьмана, чи то пак Президента, з цих обставин. Зільона шмаркля не рахується, бо....шмаркля. А "вождізм" й інші жидовізми, то ФСЬО - від лукавого, точніше від бальшевицького лукаваго.
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29.08.2021 23:20 Ответить
ну если вспомнить, шо среди организаторов Голодомора было до 70% жидов - я думаю никогда.
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27.08.2021 09:12 Ответить
Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом мероприятия в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 3346
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26.08.2021 22:12 Ответить
Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом мероприятия в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 5026
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26.08.2021 22:12 Ответить
участие израильской делегации/ На Крымском саммите и Дне Независимости Украины делегации Израиля не было.
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26.08.2021 22:48 Ответить
О!!!

А вы инсталяцию советских хрущевок и сцену с ******* в Бабьем Яру поставьте. Израиль обязательно оценит.
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26.08.2021 23:07 Ответить
а разве в БЯ были только евреи? там больше было украинцев... но стонущая нация долждна себе сказать...
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27.08.2021 00:17 Ответить
Израиль,это тот,что не признает голодомор,не приехал на крымскую платформу.Иди в ж##пу вместе с Беней и зелей.
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27.08.2021 07:26 Ответить
 
 