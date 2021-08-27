Кулеба обсудил с главой МИД Израиля Лапидом памятные мероприятия в Бабьем Яру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с альтернативным премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом обсудил участие израильской делегации в коммеморативных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и поездки граждан в условиях пандемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Главы украинской и израильской дипломатии с удовольствием отметили интенсивный политический диалог Украины и Израиля обсудили обмен визитами наивысшего и высокого уровня в ближайшее время, в том числе участие израильской делегации в коммеморативных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в четверг вечером.

Отмечается, что Кулеба рассказал Лапиду об итогах учредительного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

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Отдельной темой разговора стали поездки граждан в условиях пандемии COVID-19.

В МИД напомнили, что по итогам 2020 года, объем двусторонней торговли товарами и услугами составил $907,3 млн. Положительное для Украины сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем в прошлом составляло $513,1 млн.

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