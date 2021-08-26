В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, 15 ранены, - командование ВС США

Нападение у аэропорта Кабула привело к гибели 12 военных США, и за эту атаку несут ответственность террористы группировки ИГ, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"На данный момент нам известно, что в результате атаки были убиты 12 военных США, а еще 15 были ранены", - сказал он на брифинге Пентагона, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кеннет сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон". После взрыва у ворот боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.

Он добавил, что несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

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