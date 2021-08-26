РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12326 посетителей онлайн
Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
22 178 132
Афганистан (599) США (23161) теракт (2152)

В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, 15 ранены, - командование ВС США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, 15 ранены, - командование ВС США

Нападение у аэропорта Кабула привело к гибели 12 военных США, и за эту атаку несут ответственность террористы группировки ИГ, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"На данный момент нам известно, что в результате атаки были убиты 12 военных США, а еще 15 были ранены", - сказал он на брифинге Пентагона, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кеннет сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон". После взрыва у ворот боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.

Он добавил, что несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

Также читайте: После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
рассчитывать на порядочность у черножопых,можно только будучи идиотом.
показать весь комментарий
26.08.2021 22:38
+26
Теракт не бессмысленный. Американцы уже почти ушли из Афгана. Но кто то очень хочет чтобы США остались и завязли в етой забытой стране и бессмысленной войне. Ищите кому ето выгодно. Могу даже пальцем показать
показать весь комментарий
26.08.2021 22:52
+20
Байден, как же ты обосрался, старый дурак...
показать весь комментарий
26.08.2021 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
К 750 году Халифат имел гигантские размеры, и покрывал весь Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Прикаспийские территории, Колхидскую низьменность (Грузию), Среднюю Азию, Афганистан, Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, Пиренейский полуостров (Испания), Синд (провинция Индии).

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 1415
показать весь комментарий
26.08.2021 23:44 Ответить
ИГИЛ зародился в Ираке.. Талибан в Афганистане костяк и основа пушту потомки иранцев все осталось по сути как и было до вторжения США как в Ирак так и Афганистан..т.е. вечное противостояние ИРАК ти ИРАН осталось неразрешенным только мутирвоало и изменило форму и источники внешнего воздействия и финансирвоания...
показать весь комментарий
26.08.2021 23:21 Ответить
кураторами. ИГ создали на обломках хусейновской спецлужбы Мухабарат в Ираке, Талибан, - это детище пакистанской военщины...
показать весь комментарий
26.08.2021 23:22 Ответить
в Мордоре наверно кусают локти от зависти - у талибов намного эффективная программа зомбирования и более продуктивные бабы, которые "еще нарожают" смертничков
показать весь комментарий
26.08.2021 23:17 Ответить
Хайбатулла Ахундзада - будущий новый эмир Афганистана, сейчас лидер Талибана. Консерватор, мутный тип, исламист.

Так, вот его 23-летний сын погиб, совершая терракт в 2017 году, таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана.
https://www.bbc.com/russian/news-58256380

Талибы, применяли неоднократно смертников-подрывников против правительственных войск Афганистана и американцев.
В результате теракта в аэропорту Кабула погибло американских 12 военных, 15 ранено, - командование ВС США - Цензор.НЕТ 3854
показать весь комментарий
26.08.2021 23:26 Ответить
Вылитый Вассерман!
показать весь комментарий
27.08.2021 00:04 Ответить
семиты, сер...
показать весь комментарий
27.08.2021 00:07 Ответить
Петров и Боширов?
показать весь комментарий
26.08.2021 23:26 Ответить
Благодаря безалаберности байденовской администрации в руках у Талибана оказалась платежная ведомость афганцев сотрудничавших с Американской администрацией . В документе содержиться вся информация с именами , адресами проживания . Мало того чиновники передали Талибану лист афганцев которых необходимо было пропустить в аропорт для эвакуации . Талибану безжалостно убивавшему всех кто сотрудничал с американцами .
показать весь комментарий
26.08.2021 23:30 Ответить
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 2390
показать весь комментарий
27.08.2021 01:07 Ответить
Логічний результат програної заходом війни. Для тих хто програє ціна завжди найвища. Це ж було очікувано. Я правда думав, що пройде хоча б пару місяців до першого теракта, але ні, все набагато швидше. Шакали відчули слабкість і смак крові от і атакують
показать весь комментарий
26.08.2021 23:51 Ответить
Соболезнования союзникам.
показать весь комментарий
27.08.2021 00:15 Ответить
Кремль опять раскошелился на убийство американских военных.
показать весь комментарий
27.08.2021 00:26 Ответить
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 1823
показать весь комментарий
27.08.2021 00:31 Ответить
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
показать весь комментарий
27.08.2021 00:34 Ответить
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.
показать весь комментарий
27.08.2021 00:36 Ответить
.. жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия..
Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 8731
показать весь комментарий
27.08.2021 00:39 Ответить
а в Мордоре видать так надеялись приручить потенциальных камикадзе ... облом
показать весь комментарий
27.08.2021 00:52 Ответить
т.е. эти мрази только восстанавливаются, когда фошисты живут уже полстолетия как хорошо и кушают пиццу, а немцы - просто супер - и пьют пивко. при том шо фошисты и немцы пострадали едва ли не хуже чем совкобыдло - у немцев вообще в два раза зданий больше было уничтожено чем у красножопых

а черножопый как жил в говне, так и думает что после войны тысячелетие надо шоб не жить как ватники?
показать весь комментарий
27.08.2021 07:17 Ответить
Нема слів.
На форумі сектанти-бідоноділи просувають засмальцовані тези (виборча кампанія з захлинаннями та екстазом від "козака" нічому не навчила). Далі вірують у свого "святого і непорочного".
1. Американці пишуть, що Трамп підписав угоду, але власне плануванням операції займалася вже нова адміністрація. Більше того, "животворящий" поскасовував фактично все, що прийняв Трамп, але це розпорядження залишив, бо підтримав.
Тому перекидання вини на попередників ні до чого. Чим займалися великі професіонали, що вони не вивезли до цих пір цивільних ? Жертви теперішні і майбутні (ті, хто лишається на смерть, бо його не здатні врятувати) - на совісті "козака".
2. Нова мантра бігом з*явилася і поширюється: провокація від тих, хто хоче завадити виходу військ США.

А розвідка штатівська де ? Спить ? Чи в комп*ютерні ігри грає ? Британці ж вчора попередили про ймовірність теракту.

3. Вчора не читала американців, але перед цим було, що у п*ятницю одна сенаторка мала подати документи на ініціювання імпічменту цього недієздатного (бо ґвалт стоїть, що дідо не здатен бути верховним головнокомандувачем). Після роботи вже подивлюся, як це коментують у консервативних медіа.
показать весь комментарий
27.08.2021 01:16 Ответить
Консерваторы и их медиа в США сейчас в положении украинской "Свободы". Маргиналы, которых высмеивают или игнорируют. Потому что они "работают на Путина".
показать весь комментарий
27.08.2021 08:37 Ответить
фінальні 12, так сказати.... А не почали би виходити, то було би ще 10, 100, 1000 протягом наступних років.... Скільки їх там було за всі 20 років?

Хоча мінус в тому, що пентагон вже не заробить 770 млрд. баксів за 20 років.. Прийдеться винаходити "нову" війну?
показать весь комментарий
27.08.2021 02:53 Ответить
От і повід для коврових бомбардувань та ракетних ударів по крупних пуштунських містах на півдні Афганістану . Випробовування нових *********** та утилізація старих .
показать весь комментарий
27.08.2021 06:52 Ответить
Повід?)))
показать весь комментарий
27.08.2021 07:31 Ответить
а ведь Байден просил Путина не бушевать....
Путин скажет - так это повстанцы, ой, террористы, запрещенные в Воронеже, отомстили шо их 5 лет безнаказанно бомбили с воздуха как армян каких то)
(и поправит чалму)
показать весь комментарий
27.08.2021 07:20 Ответить
https://ravreba-makc.livejournal.com/44238.html

Принцип Гаврило -

Что случилось с теми, кто начал Первую мировую войну.

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
27.08.2021 07:31 Ответить
Это ты так комплименты Путину делаешь?
показать весь комментарий
27.08.2021 07:41 Ответить
козломордый пшнах за поребрик...
показать весь комментарий
27.08.2021 12:37 Ответить
Сумніваюсь, що це пройде мимо помсти США до цієї Іділ. Вони не ми,пробачень не буде з шуканням "миру в очах". Все ще попереду!
показать весь комментарий
27.08.2021 09:11 Ответить
Росія вже підкормлює бандитів з "Талібану". Обіцянки зброєю вже відпрацьовуються. Росія боїться цих бандитів ,бо сама иака ж сама.
показать весь комментарий
27.08.2021 09:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 