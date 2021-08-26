В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, 15 ранены, - командование ВС США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Нападение у аэропорта Кабула привело к гибели 12 военных США, и за эту атаку несут ответственность террористы группировки ИГ, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
"На данный момент нам известно, что в результате атаки были убиты 12 военных США, а еще 15 были ранены", - сказал он на брифинге Пентагона, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кеннет сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон". После взрыва у ворот боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.
Он отметил, что в результате нападения погибли и пострадали также афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи уточнил, что точное число жертв еще предстоит выяснить.
Он добавил, что несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.
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Так, вот его 23-летний сын погиб, совершая терракт в 2017 году, таранил начиненным взрывчаткой грузовиком армейскую базу на юге Афганистана.
https://www.bbc.com/russian/news-58256380
Талибы, применяли неоднократно смертников-подрывников против правительственных войск Афганистана и американцев.
а черножопый как жил в говне, так и думает что после войны тысячелетие надо шоб не жить как ватники?
На форумі сектанти-бідоноділи просувають засмальцовані тези (виборча кампанія з захлинаннями та екстазом від "козака" нічому не навчила). Далі вірують у свого "святого і непорочного".
1. Американці пишуть, що Трамп підписав угоду, але власне плануванням операції займалася вже нова адміністрація. Більше того, "животворящий" поскасовував фактично все, що прийняв Трамп, але це розпорядження залишив, бо підтримав.
Тому перекидання вини на попередників ні до чого. Чим займалися великі професіонали, що вони не вивезли до цих пір цивільних ? Жертви теперішні і майбутні (ті, хто лишається на смерть, бо його не здатні врятувати) - на совісті "козака".
2. Нова мантра бігом з*явилася і поширюється: провокація від тих, хто хоче завадити виходу військ США.
А розвідка штатівська де ? Спить ? Чи в комп*ютерні ігри грає ? Британці ж вчора попередили про ймовірність теракту.
3. Вчора не читала американців, але перед цим було, що у п*ятницю одна сенаторка мала подати документи на ініціювання імпічменту цього недієздатного (бо ґвалт стоїть, що дідо не здатен бути верховним головнокомандувачем). Після роботи вже подивлюся, як це коментують у консервативних медіа.
Хоча мінус в тому, що пентагон вже не заробить 770 млрд. баксів за 20 років.. Прийдеться винаходити "нову" війну?
Путин скажет - так это повстанцы, ой, террористы, запрещенные в Воронеже, отомстили шо их 5 лет безнаказанно бомбили с воздуха как армян каких то)
(и поправит чалму)
Принцип Гаврило -
Что случилось с теми, кто начал Первую мировую войну.