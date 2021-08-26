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Новости Политика Украины
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Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии

В двери офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова, в аэропорту Кабула взорвали себя террористы-смертники, 40-летние украинцы останутся без пенсий - главные новости 26 августа.

Поджог дверей офиса омбудсмена

Злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в двери здания Секретариата уполномоченного ВР по правам человека. Мужчину задержали. Это 50-летний гражданин Украины, его мотивы пока неизвестны.

Взрывы в аэропорту Кабула

Взрывные устройства привели в действие двое террористов-смертников. После этого оевики ИГИЛ открыли стрельбу. Погибли как минимум 13 человек, ранены - 60. Среди погибших и раненых есть американские военнослужащие. Информация о пострадавших гражданах Украины в МИД пока не поступала.

40-летним не стоит рассчитывать на пенсию

"Если у вас нет накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах. - Ред.), рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - добавил он.

Локдаун могут ввести в ноябре

По прогнозам, новая вспышка COVID-19 ожидается в Украине в сентябре-октябре. К ноябрю она может накрыть страну так, что придется вводить локдаун.

У нардепа Устиновой арестовали квартиру

Квартиру арестовали из-за исков следователя полиции Шевцова. Устинова ранее заявила, что он недостоин звания офицера, в ответ следователь подал на нее в суд и отсудил 80 тыс. грн. компенсации морального ущерба. Пока эти деньги не выплачены, квартира нардепа арестована, а автомобиль объявлен в розыск.

Опубликовано видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Павлова

Запись с 4 камер наблюдения длится 110 минут. На этих кадрах Константин Павлов ходит по дому, курит, пьет воду и переписывается с кем-то в телефоне. Потом садится на крыльцо - и больше уже не встает.

Стронгмены протащили "Мрию" на 4,3 метра

8 спортсменов смогли сдвинуть самолет на 4 метра и 30 сантиметров. "Мрия" весит 330 тонн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
73% это горячо одобряют.
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26.08.2021 22:53
+7
спасиба зебили с квартала -
життя веселішим лиш стало
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26.08.2021 22:59
+7
Три П - "Покращення" , "Поліпшення", "Перемога" а на деле тройной писец Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 5108 Ну что, молодежь, выбрали по приколу Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 9067 ?
Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 4896
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26.08.2021 23:06
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73% это горячо одобряют.
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26.08.2021 22:53 Ответить
73% дивляться на 8% , як на лайно ! Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 6202
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26.08.2021 23:33 Ответить
А що вам ще залишається, коли 73% на все дивляться з-під товстого шару лайна?
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26.08.2021 23:45 Ответить
спасиба зебили с квартала -
життя веселішим лиш стало
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26.08.2021 22:59 Ответить
Три П - "Покращення" , "Поліпшення", "Перемога" а на деле тройной писец Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 5108 Ну что, молодежь, выбрали по приколу Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 9067 ?
Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии - Цензор.НЕТ 4896
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26.08.2021 23:06 Ответить
Не можу до сих пір повірити в те , що ,, мудрий нарід" купився на відверту брехню , обіцянки і дешевий популізм блазня !
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26.08.2021 23:16 Ответить
Вся мудрість наріду в телевізорі.
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26.08.2021 23:25 Ответить
Смешно как вы там у ся на сайте бесновались перед выборами - попугай-Кроп даже высрал шо будет вадынтур(и это говно в Киеве живет!) А потом - столько проклятий на "нарид" изрыгали когда Зеля обосрал вашего бога Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 5764
еще одно ссущество высрало: как же нам теперь это быдло заставить голосовать за "Пороха"?
то есть - тебе не кажется немного странновато - проклинать и в тот же момент заставлять голосовать за вашего ибо - выправывашеделоправое?
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27.08.2021 07:12 Ответить
Призывы голосовать за наркомана и полного кретина, вот что удивляет
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27.08.2021 08:30 Ответить
я не призывал - наоборот чуть не обосрался от смеха когда Зеля сказал "Иду".
еще смешно когда он учил украинский - снял гундосик: - Зеля повторяет какое-то слово - неправильно - подтянулся на турнике в студии, или где там, в офисе ква.ртала(типо "штраф" такой)
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27.08.2021 09:00 Ответить
ТРИ "П":
Писец
Пи*дец
Попец.
===========
В девяностых было три "М": МММ
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27.08.2021 11:02 Ответить
Вдповідь найкоротшого поприкольщикам. Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 9274 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 4818
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26.08.2021 23:24 Ответить
Нової хвилі заражень не буде. Півшостий вакцинував 70% населення і з"явився колективний імунітет. Нє?
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26.08.2021 23:30 Ответить
Не жартуй так , а то мудрий наріД повірить цьому чортові 😀
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26.08.2021 23:34 Ответить
Зачем я плачу́ с каждой покупки и зарплаты в пенсионный фонд?
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26.08.2021 23:42 Ответить
Что бы судьи теперь получали по 120000 пенсию!
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27.08.2021 05:25 Ответить
Я навіть не сумнівався, що так і буде!
Ми потрібні державі тільки, щоб дерти з нас податки.

Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 9333
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27.08.2021 01:57 Ответить
А если не будут брать-отключим газ..... Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 1835 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 1860 Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії - Цензор.НЕТ 2352
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27.08.2021 08:27 Ответить
"Если у вас нет накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах. - Ред.), рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр финансов Сергей Марченко Источник: https://censor.net/ru/n3284786

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Вот за такие слова нужно подвешивать за причиндалы и не куй дебилам к власти приводить клоунов
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27.08.2021 10:59 Ответить
 
 