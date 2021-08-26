Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии

В двери офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова, в аэропорту Кабула взорвали себя террористы-смертники, 40-летние украинцы останутся без пенсий - главные новости 26 августа.

Поджог дверей офиса омбудсмена

Злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в двери здания Секретариата уполномоченного ВР по правам человека. Мужчину задержали. Это 50-летний гражданин Украины, его мотивы пока неизвестны.

Взрывы в аэропорту Кабула

Взрывные устройства привели в действие двое террористов-смертников. После этого оевики ИГИЛ открыли стрельбу. Погибли как минимум 13 человек, ранены - 60. Среди погибших и раненых есть американские военнослужащие. Информация о пострадавших гражданах Украины в МИД пока не поступала.

40-летним не стоит рассчитывать на пенсию

"Если у вас нет накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах. - Ред.), рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - добавил он.

Локдаун могут ввести в ноябре

По прогнозам, новая вспышка COVID-19 ожидается в Украине в сентябре-октябре. К ноябрю она может накрыть страну так, что придется вводить локдаун.

У нардепа Устиновой арестовали квартиру

Квартиру арестовали из-за исков следователя полиции Шевцова. Устинова ранее заявила, что он недостоин звания офицера, в ответ следователь подал на нее в суд и отсудил 80 тыс. грн. компенсации морального ущерба. Пока эти деньги не выплачены, квартира нардепа арестована, а автомобиль объявлен в розыск.

Опубликовано видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Павлова

Запись с 4 камер наблюдения длится 110 минут. На этих кадрах Константин Павлов ходит по дому, курит, пьет воду и переписывается с кем-то в телефоне. Потом садится на крыльцо - и больше уже не встает.

Стронгмены протащили "Мрию" на 4,3 метра

8 спортсменов смогли сдвинуть самолет на 4 метра и 30 сантиметров. "Мрия" весит 330 тонн.