Главные новости 26 августа: коктейль Молотова в двери омбудсмена, 40-летние останутся без пенсии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В двери офиса омбудсмена бросили коктейль Молотова, в аэропорту Кабула взорвали себя террористы-смертники, 40-летние украинцы останутся без пенсий - главные новости 26 августа.
Поджог дверей офиса омбудсмена
Злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в двери здания Секретариата уполномоченного ВР по правам человека. Мужчину задержали. Это 50-летний гражданин Украины, его мотивы пока неизвестны.
Взрывы в аэропорту Кабула
Взрывные устройства привели в действие двое террористов-смертников. После этого оевики ИГИЛ открыли стрельбу. Погибли как минимум 13 человек, ранены - 60. Среди погибших и раненых есть американские военнослужащие. Информация о пострадавших гражданах Украины в МИД пока не поступала.
40-летним не стоит рассчитывать на пенсию
"Если у вас нет накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах. - Ред.), рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - добавил он.
Локдаун могут ввести в ноябре
По прогнозам, новая вспышка COVID-19 ожидается в Украине в сентябре-октябре. К ноябрю она может накрыть страну так, что придется вводить локдаун.
У нардепа Устиновой арестовали квартиру
Квартиру арестовали из-за исков следователя полиции Шевцова. Устинова ранее заявила, что он недостоин звания офицера, в ответ следователь подал на нее в суд и отсудил 80 тыс. грн. компенсации морального ущерба. Пока эти деньги не выплачены, квартира нардепа арестована, а автомобиль объявлен в розыск.
Опубликовано видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Павлова
Запись с 4 камер наблюдения длится 110 минут. На этих кадрах Константин Павлов ходит по дому, курит, пьет воду и переписывается с кем-то в телефоне. Потом садится на крыльцо - и больше уже не встает.
Стронгмены протащили "Мрию" на 4,3 метра
8 спортсменов смогли сдвинуть самолет на 4 метра и 30 сантиметров. "Мрия" весит 330 тонн.
Пожалуйста, подождите...
життя веселішим лиш стало
еще одно ссущество высрало: как же нам теперь это быдло заставить голосовать за "Пороха"?
то есть - тебе не кажется немного странновато - проклинать и в тот же момент заставлять голосовать за вашего ибо - выправывашеделоправое?
еще смешно когда он учил украинский - снял гундосик: - Зеля повторяет какое-то слово - неправильно - подтянулся на турнике в студии, или где там, в офисе ква.ртала(типо "штраф" такой)
Писец
Пи*дец
Попец.
===========
В девяностых было три "М": МММ
Ми потрібні державі тільки, щоб дерти з нас податки.
=============
Вот за такие слова нужно подвешивать за причиндалы и не куй дебилам к власти приводить клоунов