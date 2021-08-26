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О подозрении в госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионов, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

О подозрении в госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионов, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", поддержавшему оккупацию Крыма и сбежавшему на территорию полуострова.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-центре СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Он сбежал на временно оккупированный полуостров Крым и всячески способствует оккупационному режиму", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемый является этническим татарином, он перебрался в Крым сразу после его оккупации Россией и "активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения".

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"Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями. Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа", – объяснили в СБУ.

По данным источника издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь идет о Сейтумере Ниматуллаеве. До оккупации Крыма Ниматуллаев был главой Генической райгосадминистрации Херсонской области.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 5676
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26.08.2021 23:13
+2
зебилы сначала подозревают, потом награждают и восстанавливают в должности.
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26.08.2021 23:24
+2
уже свинособака ... ну манкурт, как его не крути
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26.08.2021 23:52
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Любители сталина не хотят, чтобы их судили по сталинским законам
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26.08.2021 23:13 Ответить
говорят что кости любителей сталина до сих пор белеются на правом берегу колымы,
а нелюбителей - напротив
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26.08.2021 23:35 Ответить
Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 5676
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26.08.2021 23:13 Ответить
Сссабака !!! Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в оккупированный Крым бывшему функционеру Партии регионо", - СБУ - Цензор.НЕТ 7360
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26.08.2021 23:15 Ответить
уже свинособака ... ну манкурт, как его не крути
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26.08.2021 23:52 Ответить
рашисты не любят полицаев,
на любят их работу ...
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26.08.2021 23:18 Ответить
А мусорье, предавшее тоталитарную Украина может правильно сделало?
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26.08.2021 23:18 Ответить
Я, конечно, ничего против не имею. Но. Барбитурат Сапармураев оглы дуранбэк Бэй...
Исконный украинец. В этих партиях регионов люди хоть есть?
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26.08.2021 23:23 Ответить
зебилы сначала подозревают, потом награждают и восстанавливают в должности.
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26.08.2021 23:24 Ответить
А остальных беглых почему не требуют выдать через Интерпол?Ведь Арбузов,Азаров,Януковичи,Пшонка,Царев и т.д.Украли в тысячи раз больше и нанесли не поправимый ущерб украинской экономике...
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26.08.2021 23:50 Ответить
Якщо він з татар,то пора і татарам зайнятись зрадниками. Мерзота є у кожного народу!
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27.08.2021 09:06 Ответить
 
 