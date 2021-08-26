Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле (Афганистан).
"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", – написал Зеленский в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что необходимо совместными усилиями эвакуировать оставшихся в афганской столице.
"Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – сказано в сообщении.
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+20 Frol Fedoroff
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будет одно и то же лицо !
это не темы для шутов
Уверен, что сейчас новой администрации США сейчас не до переговоров с Зелей
Нахрен это талибам?! Подождать 2 недели и страна в их руках.
Нахрен это РФ, Китаю, Ирану (странам настроенным против США)?! США сейчас испытывают такой позор что остаётся только наслаждаться моментом. А так они ещё и задержаться решат.
Нахрен это США?! Ведь твёрдо решили уходить. А так избиратели их погонят обратно.
Разве что тем силам какие правили (и воровали) там при США? Типа чтоб США вернулись???
1. Бармалеям из Талибана уже надоело ждать пока уйдут американцы и намёк американцам, мол давайте быстрее уходите а то уже не можем обеспечить вашу безопасность... из за бармалеев из ИГИЛ.
2. Талибы уже начинают выглядеть чуть ли не "голубям мира", в свете этих террактов...
Мол мы талибы - хорошие, а вон это ИГИЛ - плохие.
3. Этими террактами, талибы приближают своё признание в мире... Мол, если не мы - талибы в Афганистане, то будет вам ИГИЛ в Афганистане и далее по миру.
Мне кажется вероятнее, что кто то из местных коррупционеров. Чтоб США не уходили.
кто радуется этим террактам, тому они и выгодны: сегодня, после сообщения о гибели 12 американских солдат и 15 раненых, по всему Мордору раздается истошно радостный вой сук до небес.
украинцы отказались эвакуироваться из Афгана на Мавзолейных самалетах...,Ольга ********* эту матню жгет нехило....нас не любят...
плач Ярославнынота Мосцерат кабальё