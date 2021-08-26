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декларация (1313) Высший совет правосудия (544) Маловацкий Алексей (13)

Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Алексей Маловацкий утверждает, что забыл, что у него были эти деньги. Также, согласно его декларации, дом площадь 450 кв. м. ему удалось построить всего за 2 месяца.

Речь об этом идет в расследовании издания "Про суд", сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас Алексей Маловацкий исполняет обязанности главы Высшего совета правосудия. Членом ВСП он был назначен в мае 2015 года, повторно его избрали в этот орган в феврале 2019 года. Повторое избрание состоялось вопреки тому, что эту должность одно и то же лицо не может занимать два срока подряд.

Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 01

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Редакция "Про суд" проанализировала доходы семьи Маловацкого по всем имеющимся в публичном доступе декларациям.

"Член ВРП регулярно имеет высокую зарплату. Больше всего ему выплатили в 2019-м - аж 3,к млн грн. До этого на пару с женой продал столичную квартиру. Жена чиновника - Наталья Маловацкая работает частным нотариусом. Наиболее плодотворным для нее оказался 2017 год, когда она заработала 1,6 млн грн, не считая половины проданной квартиры", - пишет издание.

Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 02

Маловацкий владеет квартирой площадью 43 квадратных метра на ул. Саксаганского в центре Киева. Согласно договору ипотеки, до 2017 года он должен был выплатить за нее более 1 млн грн (120 тыс. долларов). Жена члена ВСП Наталья Маловацкая в 2017 году купила в доме на этой же улице 2 квартиры - площадь 57 и 64 квадратных метра. Их общая стоимость - 6,87 мнл грн (258 тыс. долларов). В 2018 году жилье объединили - получилась одна трехкомнатная квартира площадью 118 квадратных метров. Согласно независимой оценке, две квартиры семьи Маловацких вместе стоят почти 11 млн грн.

Также читайте: Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий

Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 03Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 04

"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" - пишет "Про суд".

Также у семьи есть два земельных участка в Горбовичах на Киевщине. На них размещен дом площадью 445 квадратных метров. В доме 8 комнат, тренажерный зал, лифт и зимний сад. В момент регистрации жилье стоило более 260 тыс. долларов. Происхождение этих денег неизвестно.

Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 05Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 06Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ 07

"Интересно, что согласно техническому паспорту, имение строилось с ноября по декабрь 2012-го, то есть около двух месяцев. Однако, по спутниковым фото, помещение уже имело отремонтированный вид еще в мае 2011 года. Это говорит о том, что Маловацкий просто солгал в официальном документе. Очевидно, строительство было самовольным, без соответствующего разрешения государственного строительного контроля, а затем легализировалось без уплаты штрафа", - предполагает "Про суд".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
маловацкий, достаёт из широких штанин
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2021 00:10
+11
С кем не бывает
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26.08.2021 23:44
+6
$230 тыс. - это разве деньги для члена Высшего совета правосудия Украины ? Конечно мог забыть , чего налетели на него ??? Вон какие у него честные глаза , точно не врет ...
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26.08.2021 23:52
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С кем не бывает
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26.08.2021 23:44 Ответить
Із таким склерозом і Вища рада правосуддя....?Рехфхворма судочинства відбулася...?
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27.08.2021 05:39 Ответить
Де взяв,де взяв...? Наколядував у мертветчука і іже із ним та й забув!
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27.08.2021 08:20 Ответить
во фуцан, пазорный- заныкал мелочёвачку...
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26.08.2021 23:45 Ответить
В кишені завалялись копійки, навіть не помітив.
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26.08.2021 23:46 Ответить
"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" - пишет "Про суд". Источник: https://censor.net/ru/n3284789

На исправление ошибок в декларации закон даёт 7 дней. 18 - это нарушение уже . . . А "забыл" он говорит потому, что есть разная практика по недекларированию. Одни суды считают, что любое нарушение карается, другие - что только умышленное. Забыл - это типа "умысла не было". Ну а дальше дело будет рассматривать суд, над которым у ВСП надзорно-дисциплинарные полномочия . . . Санкция не смертельная (штраф), но дальше идёт включение в реестр лиц, совершивших правонарушение, связанное с коррупцией, что влечёт за собой увольнение. Так что . . .

Короче, в таких случаях порядочные люди уходят в отставку . . .
Он был адвокат, жена нотариус - я допускаю, что они могли иметь вполне легальные доходы в значительных размерах, т. е. "не украли". Но прокол по декларации на такую сумму - не простителен. 230.000 дол. США кеша - это не тысяча гривень, на ст. 22 (малозначность) явно не затянет. Отставка по-хорошему, однозначно.
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26.08.2021 23:48 Ответить
я б тоже "забыл" . только покажи обдерут как липку
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26.08.2021 23:49 Ответить
Валентина забьіл. Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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26.08.2021 23:56 Ответить
Так ты и забыл...шо ник тебе выдали женский.
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27.08.2021 00:10 Ответить
Меня забанили за правду, на вашем с р аном сайте это аккаунт моей сестры .
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27.08.2021 16:36 Ответить
Угу. Обычно русню под прокси и собачьими кличками тут банят именно "за пррравду" Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4886
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27.08.2021 16:45 Ответить
я даже не оскорблял никого . по всей видимости когда у поцреота пригорел пукан и аргументы закончились тупо пожаловался. жалкие никчемные существа
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27.08.2021 16:48 Ответить
Валенька, а ты из какой московитской инфопомойки сюда свою "пррравду" таскалa?
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27.08.2021 16:50 Ответить
поц по существу есть что сказать?
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27.08.2021 16:54 Ответить
русмартышка, давай по существу...как зовут фюрерка дикой русни?
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27.08.2021 16:55 Ответить
$230 тыс. - это разве деньги для члена Высшего совета правосудия Украины ? Конечно мог забыть , чего налетели на него ??? Вон какие у него честные глаза , точно не врет ...
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26.08.2021 23:52 Ответить
Обратите внимание на фамилию--Мало-ватский. Мало ему ваты.
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27.08.2021 10:25 Ответить
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1688
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27.08.2021 10:41 Ответить
ох никуясе !!! аш 230 тысч доляров налом !!! Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 3444 ... да это у них карманная наличка на шлюх на месяц !!! Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ - Цензор.НЕТ 2840
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26.08.2021 23:52 Ответить
Построить можно что угодно, главное чтоб руки не из жопы росли, а они у него растут из правильного места и ладошки у него широкие.
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26.08.2021 23:56 Ответить
Да, и действительно - при чем тут ЗЕльёный-скый
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26.08.2021 23:57 Ответить
Курс доллара "скачет" каждый день. Я бы тоже подождал пока устауанется. Чтоб вот точно-точно цифру задекларировать
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26.08.2021 23:58 Ответить
А чого Ви так переживаєте, Коломойський вірить в українську судову систему і просить всі суди по Привату провести в Україні на рахунок спижжених цими євреями 7 млрд $ у українського народу.
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27.08.2021 00:19 Ответить
Я переживаю, когда маргиналы из секты одного знаменитого кондитера утверждают, что причина коррупции в Украине - мой отказ голосовать за их божка. Поэтому я акцентирую внимание собеседников на та факте что члены ВСП, созданного в ходе судебной реформы величайшего политика, были весма коррумпированны и назначались не совсем законно, а вернее совсем не законно.
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27.08.2021 01:03 Ответить
Кешбэк мог и не заметить сумма то пустяковая
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27.08.2021 00:01 Ответить
а у парядачных варов-
усё в биткойнах...
будь здаров !
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27.08.2021 00:02 Ответить
ну бывает же такое, чел забыл
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27.08.2021 00:03 Ответить
Сколько ж вас паразитов,узколобых,ппц.
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27.08.2021 00:03 Ответить
и где вот так люди устраиваюца? интересно на такой дом ему наверно без гардеробщика не обойтись? хоть бы ссылку какую дали на адрес его или хотябы телефон...
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27.08.2021 00:04 Ответить
маловацкий, достаёт из широких штанин
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2021 00:10 Ответить
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6717 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9325 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9325
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27.08.2021 00:19 Ответить
высшее правасудие па украински
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27.08.2021 00:19 Ответить
уволить. Такой человек не может вершить правосудие
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27.08.2021 00:21 Ответить
хто ж иво уволит, када там все такие
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27.08.2021 00:23 Ответить
У нас таких семейных подрядов тьма-жена нотариус а муж мент, сбушник или судья. Когда первый рз назначили уже понятно что жулик, но власть таких ценит так как сама такая. Поэтому такие и успехи в борьбе с коррупцией, когда жулики ведут борьбу сами с собою. Имитаторы которым место в тюрьме.
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27.08.2021 00:34 Ответить
Это ещё не все деньги, дома, квартиры, машины и яхты, о которых забыл этот порядочный , но рассеянный юноша в мантии.... Если хорошо покопаться, можно и заводик найти, и сеть ресторанов в Италии....
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27.08.2021 00:38 Ответить
Очевидно, что это 3-5% от реального сворованного объема.
Не более.
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27.08.2021 01:31 Ответить
Й немає до нього питань щодо походження доходів ані у НАБУ, ані у НАЗК, ані ДБР... Ні в кого, крім журналістів.
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27.08.2021 01:12 Ответить
Территория беззакония и без правосудия.
Территория гнусного беспросветного ворья и КОРРУПЦИИ.
Без шансов.
Как проклятые ...
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27.08.2021 01:29 Ответить
Зделали их разом🤣да? 73% зебилов.
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27.08.2021 01:55 Ответить
говночлен говнослуг говногэтьманцев заговнил говноамнистию ?
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27.08.2021 03:21 Ответить
"Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ..."

В якій країні таке ще може бути?
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27.08.2021 03:29 Ответить
...ещё колядники могут бросить тень на замечательных людей!
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27.08.2021 05:37 Ответить
Сколько уже таких забывчивых находили. И что ? Ничего - пальчиком помашут ай я яй. И будет такой крендель иметь пенсию 100 000 . а то и больше . а сотня пенсионеров - едва 2тыс с хвостиком, а Держкомстат будет гордо вещать: в Украине средняя пенсия 3700! Позорище!
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27.08.2021 04:28 Ответить
...понять и простить!
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27.08.2021 05:35 Ответить
....придёт Юля , она внесёт в Конституцию или на худой, тьфу, конец решение СНБО о Положении для Госчиновников - при выходе на пенсию 100% работников госорганов бессрочно и бесповоротно и без права обжалования в суде вместо положенной пенсии, присуждаеться пожизненое тюремное заключение без права переписки Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6165
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27.08.2021 05:42 Ответить
Це ж треба так "направосудити" що і рахунку не пам*ятає!
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27.08.2021 06:45 Ответить
Редкий случай-когда при оформлении на работу справка психиатра не нужна!! Не смеяться над мальчиком -----а жалеть как ЖЕРТВУ системы украинского КРИВОСУДИЯ!!!!!!!!
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27.08.2021 07:43 Ответить
Нажито непосильным трудом.
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27.08.2021 08:01 Ответить
Скільки ж коштує посада голови ВРП? А якщо на неї обирається оте хитроржопе одоробло вже втретє? Воно давним-давно вже мало би бути КОТом (корінний обітатель тюрми),а не займати одну із найвищщих посад у державі. Невільно спадає на думку: "Який Пан-такий і Яцько" Ото й маємо те,що маємо і не жаліймося!
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27.08.2021 08:17 Ответить
Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6994 Всі ці члени давно мають сидіти довічно з конфіскацією, а вони досі члени кривосуддя. Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3847
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27.08.2021 08:22 Ответить
Какое честное у него лицо или (за бджолярем)ці руки нічого не крали Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 Член Вищої ради правосуддя Маловацький забув внести в декларацію $230 тис. готівкою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1651 наКУЛЯдував...
P.S. А вы все завистники!!!
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27.08.2021 08:44 Ответить
и все ж это нажито непосильным трудом на державной службе. а вы все лошары!
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27.08.2021 09:23 Ответить
Та понятно, попробуй вспомнить про несчастные 230 штук среди многомиллионных взяток.
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27.08.2021 09:35 Ответить
ну забыл... с кем не бывает? а разве карманную мелочь тоже нужно декларировать???
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27.08.2021 09:47 Ответить
Житейская бытовая чисто ситуация---та с кем не бывает. Та и 450 квадратов в хате---бегал, бегал, чтоб всё снести в кучу---а потом вписать в декларацию, а ту пачку что вчера припёр в калидоре забыл с вечера. Ну вышло так.
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27.08.2021 10:22 Ответить
кто карманную мелочь вносит в декларацию, от смешные
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27.08.2021 10:26 Ответить
Что сказать, достойный человек, на своем месте. Высшее правосудие, из него, так и прет, да все в недвижимость. Каждое назначение-кусок дерьма, на голову, терпеливому украинскому народу. Вот это поворот, к лучшему! Ожидаем, от дяди, справедливых решений ...............................
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27.08.2021 11:36 Ответить
На фоне попытки этой власти ободрать теперь полунищее население путем бессовестной, наглой «нулевой декларации» до последней нитки такая «забывчивость» нуворишей приводит к мысли, что контролем их доходов никто не занимается потому, что контролеры и такие «заробитчане» - это одно кодло, знающее друг про друга всё и позволяющее получать им такие теневые доходы. Какого бы ранга не был сегодня чиновник, он не может иметь официально с уплатой налогов столько бабла, что забывает задекларировать четверть миллиона баксов. И без «высокого согласия верхней власти» это также реально не может происходить! Расплодили немыслимых должностей чуть ли не с мифическими названиями и обязанностями. Раньше был один всего Верховный совет. Сегодня же везде напридумывали Наблюдательные советы (неизвестно кто за кем и зачем наблюдает?!), чтобы быстро становиться миллионерами. И этот же Высший совет правосудия - чтобы это в реалии значило? Очень трудно усваивается головой. Раньше было Министерство юстиции и Верховный суд и всё и этого хватало для организации правовой деятельности государства. И такая кутерьма во власти и приводит к назначению этих «советчиков», которые с первого дня «советуют» себе(!!!), как забабахать за 2 месяца (???) дом в 450 кв.м. или урвать за копейки какой-нибудь заводик. Кто мало мальски связан со стройкой или ремонтами и во сне не могут себе представить такие скорости не стройке. Раньше кадры решали всё, сегодня бабки решают всё!!! Вопрос - а откуда берутся у них такие наличные баксы? И где они их хранят - это тоже проблема, в погребе не сохранишь?! И смена Президентов и Кабминов никаким образом не решает проблемы коррупции и практически ни на копейку не улучшает жизнь народа.
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27.08.2021 13:44 Ответить
 
 