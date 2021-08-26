Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Алексей Маловацкий утверждает, что забыл, что у него были эти деньги. Также, согласно его декларации, дом площадь 450 кв. м. ему удалось построить всего за 2 месяца.
Речь об этом идет в расследовании издания "Про суд", сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас Алексей Маловацкий исполняет обязанности главы Высшего совета правосудия. Членом ВСП он был назначен в мае 2015 года, повторно его избрали в этот орган в феврале 2019 года. Повторое избрание состоялось вопреки тому, что эту должность одно и то же лицо не может занимать два срока подряд.
Редакция "Про суд" проанализировала доходы семьи Маловацкого по всем имеющимся в публичном доступе декларациям.
"Член ВРП регулярно имеет высокую зарплату. Больше всего ему выплатили в 2019-м - аж 3,к млн грн. До этого на пару с женой продал столичную квартиру. Жена чиновника - Наталья Маловацкая работает частным нотариусом. Наиболее плодотворным для нее оказался 2017 год, когда она заработала 1,6 млн грн, не считая половины проданной квартиры", - пишет издание.
Маловацкий владеет квартирой площадью 43 квадратных метра на ул. Саксаганского в центре Киева. Согласно договору ипотеки, до 2017 года он должен был выплатить за нее более 1 млн грн (120 тыс. долларов). Жена члена ВСП Наталья Маловацкая в 2017 году купила в доме на этой же улице 2 квартиры - площадь 57 и 64 квадратных метра. Их общая стоимость - 6,87 мнл грн (258 тыс. долларов). В 2018 году жилье объединили - получилась одна трехкомнатная квартира площадью 118 квадратных метров. Согласно независимой оценке, две квартиры семьи Маловацких вместе стоят почти 11 млн грн.
"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" - пишет "Про суд".
Также у семьи есть два земельных участка в Горбовичах на Киевщине. На них размещен дом площадью 445 квадратных метров. В доме 8 комнат, тренажерный зал, лифт и зимний сад. В момент регистрации жилье стоило более 260 тыс. долларов. Происхождение этих денег неизвестно.
"Интересно, что согласно техническому паспорту, имение строилось с ноября по декабрь 2012-го, то есть около двух месяцев. Однако, по спутниковым фото, помещение уже имело отремонтированный вид еще в мае 2011 года. Это говорит о том, что Маловацкий просто солгал в официальном документе. Очевидно, строительство было самовольным, без соответствующего разрешения государственного строительного контроля, а затем легализировалось без уплаты штрафа", - предполагает "Про суд".
Пожалуйста, подождите...
На исправление ошибок в декларации закон даёт 7 дней. 18 - это нарушение уже . . . А "забыл" он говорит потому, что есть разная практика по недекларированию. Одни суды считают, что любое нарушение карается, другие - что только умышленное. Забыл - это типа "умысла не было". Ну а дальше дело будет рассматривать суд, над которым у ВСП надзорно-дисциплинарные полномочия . . . Санкция не смертельная (штраф), но дальше идёт включение в реестр лиц, совершивших правонарушение, связанное с коррупцией, что влечёт за собой увольнение. Так что . . .
Короче, в таких случаях порядочные люди уходят в отставку . . .
Он был адвокат, жена нотариус - я допускаю, что они могли иметь вполне легальные доходы в значительных размерах, т. е. "не украли". Но прокол по декларации на такую сумму - не простителен. 230.000 дол. США кеша - это не тысяча гривень, на ст. 22 (малозначность) явно не затянет. Отставка по-хорошему, однозначно.
усё в биткойнах...
будь здаров !
230 тысяч долларов налички ...
- мы все президенты, я не один,
- извините, забыл...по привычке
Не более.
Территория гнусного беспросветного ворья и КОРРУПЦИИ.
Без шансов.
Как проклятые ...
В якій країні таке ще може бути?
P.S. А вы все завистники!!!