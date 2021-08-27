"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием деятельности боевиков.
ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira— SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021
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Как пример. Взрыв на стадионе в Манчестере, в 2017 году.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации "Исламское государство" (ИГ) к теракту на стадионе в Манчестере, передает Reuters.
"Я мог бы упомянуть, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой связи, - сказал он.
, помрёт он , или будет иногда кушать ,
это билэт в адин кАнец ....
Про немцев в Омске - довольно неплохо освежили былые реальные истории про рассейскую разруху.
(В одной, помню, на реплику приезжих в '*****'/Калинин/Тулу/, типа "Да, погулял у вас тут немец" - шофёр ответил честно: "Здесь небыло оккупации".)
Будет еще веселее
Иг нужны гроши, в Сирии их покусали
А тут опиум, много
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/canadas-gender-minister-calling-taliban-brothers-cultural-reference/
Їбанулись... Причому, вона настільки долбанута, що забула, що вона етнічна хазарейка-шиїтка, а хазарейці для талібів, - кровні смертельні вороги, яких таліби ненавидять чи не більше, ніж християн.
Бо Японія не надає свого громадянства нікому. Взагалі нікому. Із принципу.
В Японії ти можеш народитися, будучи іноземцем, прожити все життя, і померти іноземцем. Але тобі ніколи не нададуть громадянство. Не впевнений щодо шлюбних варіантів, але, здається, навіть цей фінт ушамі нє катіт. Одружуйся з японкою, ваші діти будуть японцями, але ти все одно залишишся іноземцем без японського громадянства.
От такі от японці нєтолєрантні націоналісти.