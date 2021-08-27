РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6952 посетителя онлайн
Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
14 293 44
Афганистан (599) теракт (2152) Исламское государство (584)

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием деятельности боевиков.

Также читайте: В результате теракта в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, 15 ранены, - командование ВС США

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
показать весь комментарий
27.08.2021 00:46
+13
"Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул."
показать весь комментарий
27.08.2021 00:47
+11
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
27.08.2021 01:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
может теперь к ним прелитят подарки от анкл сема Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1319
показать весь комментарий
27.08.2021 00:29 Ответить
врядли, сейчас у анкл сема рулят демократы
показать весь комментарий
27.08.2021 00:41 Ответить
Якщо аналітики Білого Дому скажуть, що ракетно-бомбовий удар по талібах підвищить непевний зараз рейтинг дідулі Бідена, тоді це буде. А так - стіл переговорів, і чергова порція стурбованості
показать весь комментарий
27.08.2021 08:01 Ответить
хоть не вредят - но сильно бесят, меня тупые люди и ножи .(с)
показать весь комментарий
27.08.2021 00:32 Ответить
Они за всё берут ответственность, набивают себе цену.
Как пример. Взрыв на стадионе в Манчестере, в 2017 году.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности террористической организации "Исламское государство" (ИГ) к теракту на стадионе в Манчестере, передает Reuters.
"Я мог бы упомянуть, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, однако данная группировка берет на себя ответственность за практически любой теракт. У нас нет подтверждения этой связи, - сказал он.
показать весь комментарий
27.08.2021 00:42 Ответить
В мене складається враження, що після того, як з Афганістану пішли американськи війська, там зустрілися в протистоянні язичники-неандертальці (таліби) і неандертальці-джихаддісти (ІДІЛ)... То може світ повірить в громадянську війну в Афгані і висловить занепокоєність та збентеженість, як це вони роблять у відношенні до України?
показать весь комментарий
27.08.2021 00:44 Ответить
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5994
показать весь комментарий
27.08.2021 00:45 Ответить
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
показать весь комментарий
27.08.2021 00:46 Ответить
"Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул."
показать весь комментарий
27.08.2021 00:47 Ответить
.. жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия..
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 6144
показать весь комментарий
27.08.2021 00:48 Ответить
боюсь на его голодовку в Омске всем НАСРАТЬ
, помрёт он , или будет иногда кушать ,
это билэт в адин кАнец ....
показать весь комментарий
27.08.2021 03:25 Ответить
Они ещё в Воронеже не были. До бомбёжки фошиздами или после- а какая разница? Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 9203
показать весь комментарий
27.08.2021 07:26 Ответить
ну таки панорама не тот источник который можно цитировать
показать весь комментарий
27.08.2021 07:28 Ответить
PrintScreen с Дэйли-Ньюс, же )
показать весь комментарий
27.08.2021 11:16 Ответить
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809 Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809 Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 7809
показать весь комментарий
27.08.2021 07:28 Ответить
До Омска немцы не дошли. Это рабсияне после гражданской войны восстанавливаются. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 946
показать весь комментарий
27.08.2021 08:03 Ответить
Именно)))))
Про немцев в Омске - довольно неплохо освежили былые реальные истории про рассейскую разруху.

(В одной, помню, на реплику приезжих в '*****'/Калинин/Тулу/, типа "Да, погулял у вас тут немец" - шофёр ответил честно: "Здесь небыло оккупации".)
показать весь комментарий
27.08.2021 11:13 Ответить
Тільки в Кабул приїхали кацапські пропагандони, як бац - вибухи вже наступного дня. Соупадєніє?
показать весь комментарий
27.08.2021 00:56 Ответить
не думаю Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2292
показать весь комментарий
27.08.2021 08:16 Ответить
Предсказуемо
Будет еще веселее
Иг нужны гроши, в Сирии их покусали
А тут опиум, много
показать весь комментарий
27.08.2021 00:56 Ответить
Вся гнилая Суть Мавзолейных шакалов Путлера проявится в Афгане еще не раз...БЕСЛАН-2 сегодня Афган....
показать весь комментарий
27.08.2021 00:58 Ответить
Берем в руки книгу Анны Политковской " Путлерская РАБссия" и там все расписано наперед, что будет делать хмырь КГБшный....книга вышла почти 20 лет назад.... Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1874
показать весь комментарий
27.08.2021 01:05 Ответить
Канадский министр по гендерным вопросам Maryam Monsef назвал Талибан "наши братья" .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/canadas-gender-minister-calling-taliban-brothers-cultural-reference/
показать весь комментарий
27.08.2021 01:09 Ответить
Капець. Її посада називається "Міністр у справах жінок і гендерної рівності" (Minister for Women and Gender Equality).
Їбанулись... Причому, вона настільки долбанута, що забула, що вона етнічна хазарейка-шиїтка, а хазарейці для талібів, - кровні смертельні вороги, яких таліби ненавидять чи не більше, ніж християн.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 1700
показать весь комментарий
27.08.2021 02:14 Ответить
надо её в Омск отправить на недельку, или хотя бы в Кабул
показать весь комментарий
27.08.2021 03:28 Ответить
Міністр оборони Канади - індусоподібна чурка з чалмою на довбешці. Нічого дивного.
показать весь комментарий
27.08.2021 08:06 Ответить
От чому у Японії, наприклад, немає жодного іноземця (навіть натуралізованого) в уряді, чи в будь-яких муніципальних, або державних структурах?
Бо Японія не надає свого громадянства нікому. Взагалі нікому. Із принципу.
В Японії ти можеш народитися, будучи іноземцем, прожити все життя, і померти іноземцем. Але тобі ніколи не нададуть громадянство. Не впевнений щодо шлюбних варіантів, але, здається, навіть цей фінт ушамі нє катіт. Одружуйся з японкою, ваші діти будуть японцями, але ти все одно залишишся іноземцем без японського громадянства.
От такі от японці нєтолєрантні націоналісти. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 3168
показать весь комментарий
27.08.2021 13:47 Ответить
Це дійсно так, на рахунок громадянства. На Ютубі часто дивлюсь влоги Pan Gaijin, українця, який емігрував у Японію більше 10 років тому. Має там свій бізнес, купив будинок, одружився на японці. Але громадянство йому не світить. Ось так: ні легальна робота, ні постійне проживання там, ні нерухомість і шлюб не дають права стати японським громадянином. Можливо, є винятки (успішний спортсмен, чи мільярдер, який інвестує в Японію мільйон доларів)
показать весь комментарий
27.08.2021 17:56 Ответить
Вывод - путлер руководил операцией в Кабуле 😡
показать весь комментарий
27.08.2021 01:24 Ответить
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
27.08.2021 01:37 Ответить
А армянская шалава просто полотенце на голову накрутила
показать весь комментарий
27.08.2021 07:40 Ответить
Москалоязике одоробло просто український прапор на свій рюзкоязичьний нік натягнуто.
показать весь комментарий
27.08.2021 08:09 Ответить
Дурко, йди до дідька ,ти тупий
показать весь комментарий
27.08.2021 14:32 Ответить
Ого-го. Сила лагідної укрпїнізації. Змусив рюзкоязичьного гомункулуса зв'язати три слова українською. Якщо володієш мовою, то чому не користуєшся?
показать весь комментарий
27.08.2021 17:49 Ответить
Игил опятт появился очень вовремя. Слишком вовремя.
показать весь комментарий
27.08.2021 01:48 Ответить
как Лавров игогокнул, так и подскочили
показать весь комментарий
27.08.2021 03:29 Ответить
Ігіл - проект кремля. Знвчить кацапи настільки бояться талібів, що навіть не хочуть щоб їхні вороги американці виходили з афганістану.
показать весь комментарий
27.08.2021 04:30 Ответить
до 31 августа еще неделя ..Я б поторопился ,талибы впустую точат ножи
показать весь комментарий
27.08.2021 06:09 Ответить
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 293
показать весь комментарий
27.08.2021 06:48 Ответить
Ну, зараз в Афганістані тільки все починається. Амрула Салєх- світська людина, колишній керівник розвідки зі зв'язками в ЦРУ, разом з Північним Альянсом та хозарійцями збирають сили.
показать весь комментарий
27.08.2021 10:36 Ответить
Серед ветеранів спецназу США організувалася "Команда Дюнкерк", яка взяла на себе задачу евакуації союзників. Зараз вони почали висуватися на ордони Афганістану.
показать весь комментарий
27.08.2021 10:49 Ответить
просто - плевки в сторону США......посмотрим что сделает Байден... ответит или... утрётся.....
показать весь комментарий
27.08.2021 10:46 Ответить
А що він може зробити? Тільки чекати що, у народу перегорить, а потім трапиться якась чергова подія, яка відволіче увагу на іншу проблему.
показать весь комментарий
27.08.2021 10:50 Ответить
А хіба "*****" не переміг ІДІЛ?
показать весь комментарий
27.08.2021 16:33 Ответить
 
 