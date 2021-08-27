Байден приказал нанести ответный удар по террористам ИГИЛ, устроившим теракт в Кабуле
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на The Guardian,об этом он заявил в своем выступлении.
"Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ... Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем".
Байден не сообщил подробностей о том, каким будет военное присутствие США в Афганистане после вывода войск. Он отметил, что "проинструктировал военных обо всем, что им нужно - если им понадобятся дополнительные силы, я их предоставлю". По его словам, американское командование заявило, что у них есть то, что им необходимо.
Пожалуйста, подождите...
...Та й мем про Воронєж ще не скасували.
Маю надію, що Московія буде роздрібнена на декілька незалежних держав, ну а тоді може щось до нас повернутися, тільки ж до цього треба готуватися.
https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
Several high-profile GOP politicians quickly lined up Thursday to call for the impeachment or resignation of President Joe Biden after Thursday's suicide attacks at the airport in Kabul, Afghanistan.
Якщо виявиться, що іділівці діяли від імені та під прикриттям рашки - так це такий привітик "козаку" за =вбивцю=.
І це було прогнозовано, що х**ло не проковтне. А складати =многоходовочки= за поребриком вміють.
Метою імпічмент не є (я не знаю, чи вдасться, багато американців вважають, що тьотка віце-президентка буде в рази гірша), але =вбивцею= тепер "животворящий" теж став. І приниження отримав для себе і для країни.
І всі його вибачення, пояснення і завіряння в Женеві на двосторонній зустрічі - зовсім не те.
Я писала, коли всі захлиналися від радості щодо його =вбивці=, бо насправді він так не говорив, просто промугикав у відповідь на запитання журналіста, що з таким типом, як кремлівський фюрер, так діяти не можна і не варто. Треба бути хитрішим і розумнішим.
Зегуано еще не доехало а старпер уже от него набрался.
Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане. Мы разработали загоризонтный контртеррористический потенциал, который позволит нам внимательно следить за любыми прямыми угрозами Соединенным Штатам в регионе и при необходимости действовать быстро и решительно.
З виступу Байдена 16 серпня 2021 року (офіційний текст - https://www.state.gov/translations/russian/выступление-президента-байдена-по-аф/)
І де поділася "бистрота і рішітільность"? Це якийсь пафосний пук старого пердуна, який не знає, що робити, а тому лише грізно попердює.
Интересно где ********* авианосец?))
И чем побалуют бородатых ссыкунов
От не треба було туди взагалі лізти. Це дурачок Буш постарався. Після того у американців уже не було жодного гарного виходу. Ну навіщо? Це як слон у посудній лавці. Найкращим способом дій (modus vivendi) на той час було розбомбити якісь об'єкти, і тактичні дії спецназу в залежності від ситуації. Цього цілком би вистачило. Гординя Америки завела її у глухий кут. Це все одно, що заїхати *********** танком у болото, і вірити, що танк його легко подолає. Ні, шановні, - середньовічне афганське болото здатне проковтнути будь-який танк. Не дарма Афганістан називають "могилою імперій".
Коротше, - у Байдена не було іншого виходу, ніж виводити американських "джі-ай". Втім, організовано все було вкрай паскудно і по-просиронськи. Авторитет Америки постраждав дуже сильно. Але на те немає ради, як кажуть. Доведеться проковтнути цього гнилого пиріжка.
Штати зайшли туди щоб дрючком донести до дикунів дуже коротке повідомлення: Do not fuck with us. Коли ми просимо видати терориста, що атакував наше найбільше місто, ви маєте принести його голову на таці і дякувати за співпрацю. А не посилатися на "східні закони гостинства."
А от те що ми залишилися там після того як згодували Осаму рибам в 2011 - це вже була злочинна помилка. На совісті тодішньго боса старого маразматика, до речі.
Та ні ж таки, - у Пакистані. То нафіга було пертися у Афган, щоб спецназ ловив скаженого араба у Пакистані? З таким самим успіхом "морські котики" зафігачили б Усаму без вторгнення в дикі гори Афганістану. Це було абсолютно зайве. Погодьтеся.
Понти. І ще раз понти. Бушу це минулося, але Америці воно вилізло боком.
Але річ не про Бін Ладена. Талібану публічно дали п*зди за демонстративну відмову видати терориста. З чим я абсолютно згоден.
Ні, і ще раз ні!
На одній шальці терезів понти Буша, а на іншій, - смерть і ганьба американців. Я б цього для USA не побажав би. Але так сталося. На жаль.
Ну, ще є така житейська мудрість жителів Далласа і Остіна, - "якщо ковбой не знає, як злізти з коня, то хай краще на нього не сідає". )))
Проблема Запада в том, что за последние 20 лет там не появилось интеллектуально думающих Лидеров - После Рейгана и Тетчер, как повымерли.
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І чим це закінчилось?
Ті люди що називаються Талібаном зараз жодного стосунку до Талібану 1.0 не мають. Поєднує їх тільки бренд та спонсорство пакистанської розвідки.
Але є лише один критерій істини, - результат.
А результат ми всі спостерігаємо на власні очі.
Такою є ціна непродуманих рішень і пихатої зарозумілості.
Стратег )))
(власне ніхто й не сумнівався...)
Жаль, що вимкнули коменти під статтею Семена Салатенка про Сумську бригаду тероборони.
Хочу побачити фото прапорщика Журавльова.
А "достойную жизнь" за два дня ни одна нация не получала.
Нужно сначала не "достойную жизнь" делать а чтоб была достойная культура народа который желает создать свою страну, как это было у поляков и финнов при Маннергейме и Пилсудском.
А если народ- толпа 73% которые уши развешивают то слушая про барыг по 1+1 то поддаваясь большевицкой агитации- бросать оружие перед ордой большевицкого террора, и бежать грабить панские маетки чтоб делить землю и урвать шмат колбасы... То тут не поможет ни уровень жизни ни реформы.
Я против имперцев но к слову, уровень жизни рабочего в канун Первой мировой был в разы выше чем после того как нарид сверг тиранов и устроил революцию а теперь когда не получилось то жалуется что это пришли большевики из россии и их заставили. Ага, через 10 лет они так же будут говорить детям что их заставили голосоваьь за ЗЕ, а они не хотели.
это было бы радикальное решение - сразу под корень и ветки долой..
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Та він потихеньку почав доставати вже навіть самих американців. )))
Джо сам по собі непоганий
дядькодідуганчик. Але та лівачня, що за ним кучкується, ще наламає дров. Згадаєте мої слова. овцеиобовталибов американцам не нужно было тратить 2 трлн. долларов. Надо было предложить по 20 тысяч за голову. Овцеиобыталибы сами бы внутри своего комьюнити всьо порешали, головы бы принесли, отчитались, бабки получили и улетели в Эмираты побухать. Намного дешевле получилось бы.